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«Ростов» — «Локомотив»: судья Бобровский совершил три ключевые ошибки и правильно удалил Тикнизяна

Арбитр Бобровский совершил ключевые ошибки и правильно удалил Тикнизяна в матче «Ростов» — «Локо»
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Ян Бобровский.
Фото ФК «Ростов»
«Ростов» — «Локомотив»: фол на Наире Тикнизяне.
«Ростов» — «Локомотив»: Рифат Жемалетдинов ударил Данила Глебова локтем в голову.
«Ростов» — «Локомотив»: фол Тикнизяна на Даниле Глебове.
«Ростов» — «Локомотив»: пенальти в ворота гостей.
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32-летний арбитр из Санкт-Петербурга провел второй матч в чемпионате России. Ему досталась очень сложная игра, в которой он принял много неправильных и спорных решений.

Фол на Тикнизяне

«Ростов» — «Локомотив»: фол на Наире Тикнизяне.
«Ростов» — «Локомотив»: фол на Наире Тикнизяне.

Матч «Ростов» — «Локомотив» (4:1) начался с ошибки Бобровского, который на 2-й минуте не вынес предупреждение Андрею Ланговичу. Тот очень грубо атаковал Наира Тикнизяна, ударив его шипами в область голеностопа. Будь действия нарушителя агрессивнее, удар сильнее или придись он в более высокую область ноги, можно было бы говорить об основаниях для удаления.

Фол на Глебове

«Ростов» — «Локомотив»: Рифат Жемалетдинов ударил Данила Глебова локтем в голову.
«Ростов» — «Локомотив»: Рифат Жемалетдинов ударил Данила Глебова локтем в голову.

На 8-й минуте Рифат Жемалетдинов ударил Данила Глебова локтем в голову. Движение было акцентированным — судья фол не зафиксировал, санкции к железнодорожнику не применил. Учитывая характер действий Жемалетдинова, в том моменте можно было говорить о необходимости удаления игрока. Он же не получил даже желтую карточку.

Фол на Комличенко

На 13-й минуте Тикнизян, если верить показанному контакту на одном из повторов (со спин игроков), сфолил в борьбе с Николаем Комличенко. 11-метровый удар в ворота гостей не назначен. Хотя основания для этого были.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
4:1
Локомотив
Голы
Щетинин, 33 (1:0), Осипенко, 43 (2:0), Полоз, 61 (3:0), Комличенко, 70 (4:0), Изидор, 81 (4:1)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин (Поярков, 88) Глебов Байрамян Тугарев (Селява, 60) Лангович Щетинин (Сухомлинов, 90) Полоз Комличенко (Соу, 89)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Баринов Бека Бека (Марадишвили, 46) Жемалетдинов (Керк, 63) Тикнизян Петров (Рыбус, 42) Кухта (Бабкин, 46) Изидор
Предупреждения
Осипенко 30’  -  Изидор 30’, Живоглядов 66’, Баринов 82’
Удаления
Тикнизян 36’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)

Фол на Щетинине

На 18-й минуте Алексис Бека-Бека грубо воткнулся в спину Кириллу Щетинину. Бобровский ошибочно не вынес нарушителю предупреждение.

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Офсайд Кухты

На 21-й минуте правильно отменен гол Яна Кухты. Первый ассистент Кирилл Большаков зафиксировал положение «вне игры» у нападающего «Локомотива».

Фол на Петрове

На 22-й минуте Хорен Байрамян совершил безрассудный фол и левой ногой ударил Максима Петрова. Судья не вынес предупреждение.

Вмешательство ВАР

На 25-й минуте Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар после падения в штрафной площади ростовчан Петрова. После вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Арама Петросяна, а также просмотра видеозаписи судья исправил свою ошибку.

В общей сложности ВАР и арбитр потратили слишком много времени на проверку и вынесение нового вердикта.

Удаление Тикнизяна

«Ростов» — «Локомотив»: фол Тикнизяна на Даниле Глебове.
«Ростов» — «Локомотив»: фол Тикнизяна на Даниле Глебове.

На 37-й минуте был правильно удален Тикнизян. Он ударил прямой ногой соперника — Глебова, попав ему шипами в область выше голеностопа. Хорошо, что ростовчанин избежал травмы.

Время первого тайма

Уже не раз отмечал, что наши судьи и их видеоассистенты «крадут» время у болельщиков и команд. Вот и в Ростове-на-Дону Бобровский добавил к основному времени первого тайма чуть больше четырех минут. Хотя временные потери были намного дольше.

Пенальти в ворота «Локо»

«Ростов» — «Локомотив»: пенальти в ворота гостей.
«Ростов» — «Локомотив»: пенальти в ворота гостей.

На 69-й минуте после продолжительной проверки эпизода видеоассистентами, их вмешательства и просмотра видеозаписи самим судьей был назначен 11-метровый удар. Бобровский решил, что рука Дмитрия Живоглядова находилась в неестественном положении. Но железнодорожник сделал шаг, его рука не двигалась навстречу мячу и после контакта с мячом отскочила назад. На мой взгляд, рефери совершил ошибку.

Наяир Тикнизян
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Данил Глебов
Ян Бобровский
33
8
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
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 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
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