«Ростов» — «Локомотив»: судья Бобровский совершил три ключевые ошибки и правильно удалил Тикнизяна
Фол на Тикнизяне
Матч «Ростов» — «Локомотив» (4:1) начался с ошибки Бобровского, который на 2-й минуте не вынес предупреждение Андрею Ланговичу. Тот очень грубо атаковал Наира Тикнизяна, ударив его шипами в область голеностопа. Будь действия нарушителя агрессивнее, удар сильнее или придись он в более высокую область ноги, можно было бы говорить об основаниях для удаления.
Фол на Глебове
На 8-й минуте Рифат Жемалетдинов ударил Данила Глебова локтем в голову. Движение было акцентированным — судья фол не зафиксировал, санкции к железнодорожнику не применил. Учитывая характер действий Жемалетдинова, в том моменте можно было говорить о необходимости удаления игрока. Он же не получил даже желтую карточку.
Фол на Комличенко
На 13-й минуте Тикнизян, если верить показанному контакту на одном из повторов (со спин игроков), сфолил в борьбе с Николаем Комличенко. 11-метровый удар в ворота гостей не назначен. Хотя основания для этого были.
Фол на Щетинине
На 18-й минуте Алексис Бека-Бека грубо воткнулся в спину Кириллу Щетинину. Бобровский ошибочно не вынес нарушителю предупреждение.
Офсайд Кухты
На 21-й минуте правильно отменен гол Яна Кухты. Первый ассистент Кирилл Большаков зафиксировал положение «вне игры» у нападающего «Локомотива».
Фол на Петрове
На 22-й минуте Хорен Байрамян совершил безрассудный фол и левой ногой ударил Максима Петрова. Судья не вынес предупреждение.
Вмешательство ВАР
На 25-й минуте Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар после падения в штрафной площади ростовчан Петрова. После вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Арама Петросяна, а также просмотра видеозаписи судья исправил свою ошибку.
В общей сложности ВАР и арбитр потратили слишком много времени на проверку и вынесение нового вердикта.
Удаление Тикнизяна
На 37-й минуте был правильно удален Тикнизян. Он ударил прямой ногой соперника — Глебова, попав ему шипами в область выше голеностопа. Хорошо, что ростовчанин избежал травмы.
Время первого тайма
Уже не раз отмечал, что наши судьи и их видеоассистенты «крадут» время у болельщиков и команд. Вот и в Ростове-на-Дону Бобровский добавил к основному времени первого тайма чуть больше четырех минут. Хотя временные потери были намного дольше.
Пенальти в ворота «Локо»
На 69-й минуте после продолжительной проверки эпизода видеоассистентами, их вмешательства и просмотра видеозаписи самим судьей был назначен 11-метровый удар. Бобровский решил, что рука Дмитрия Живоглядова находилась в неестественном положении. Но железнодорожник сделал шаг, его рука не двигалась навстречу мячу и после контакта с мячом отскочила назад. На мой взгляд, рефери совершил ошибку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0