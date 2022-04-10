32-летний арбитр из Санкт-Петербурга провел второй матч в чемпионате России. Ему досталась очень сложная игра, в которой он принял много неправильных и спорных решений.

Фол на Тикнизяне

«Ростов» — «Локомотив»: фол на Наире Тикнизяне.

Матч «Ростов» — «Локомотив» (4:1) начался с ошибки Бобровского, который на 2-й минуте не вынес предупреждение Андрею Ланговичу. Тот очень грубо атаковал Наира Тикнизяна, ударив его шипами в область голеностопа. Будь действия нарушителя агрессивнее, удар сильнее или придись он в более высокую область ноги, можно было бы говорить об основаниях для удаления.

Фол на Глебове

«Ростов» — «Локомотив»: Рифат Жемалетдинов ударил Данила Глебова локтем в голову.

На 8-й минуте Рифат Жемалетдинов ударил Данила Глебова локтем в голову. Движение было акцентированным — судья фол не зафиксировал, санкции к железнодорожнику не применил. Учитывая характер действий Жемалетдинова, в том моменте можно было говорить о необходимости удаления игрока. Он же не получил даже желтую карточку.

Фол на Комличенко

На 13-й минуте Тикнизян, если верить показанному контакту на одном из повторов (со спин игроков), сфолил в борьбе с Николаем Комличенко. 11-метровый удар в ворота гостей не назначен. Хотя основания для этого были.

Фол на Щетинине

На 18-й минуте Алексис Бека-Бека грубо воткнулся в спину Кириллу Щетинину. Бобровский ошибочно не вынес нарушителю предупреждение.

Офсайд Кухты

На 21-й минуте правильно отменен гол Яна Кухты. Первый ассистент Кирилл Большаков зафиксировал положение «вне игры» у нападающего «Локомотива».

Фол на Петрове

На 22-й минуте Хорен Байрамян совершил безрассудный фол и левой ногой ударил Максима Петрова. Судья не вынес предупреждение.

Вмешательство ВАР

На 25-й минуте Бобровский ошибочно назначил 11-метровый удар после падения в штрафной площади ростовчан Петрова. После вмешательства видеоассистентов Ивана Сиденкова и Арама Петросяна, а также просмотра видеозаписи судья исправил свою ошибку.

В общей сложности ВАР и арбитр потратили слишком много времени на проверку и вынесение нового вердикта.

Удаление Тикнизяна

«Ростов» — «Локомотив»: фол Тикнизяна на Даниле Глебове.

На 37-й минуте был правильно удален Тикнизян. Он ударил прямой ногой соперника — Глебова, попав ему шипами в область выше голеностопа. Хорошо, что ростовчанин избежал травмы.

Время первого тайма

Уже не раз отмечал, что наши судьи и их видеоассистенты «крадут» время у болельщиков и команд. Вот и в Ростове-на-Дону Бобровский добавил к основному времени первого тайма чуть больше четырех минут. Хотя временные потери были намного дольше.

Пенальти в ворота «Локо»

«Ростов» — «Локомотив»: пенальти в ворота гостей.

На 69-й минуте после продолжительной проверки эпизода видеоассистентами, их вмешательства и просмотра видеозаписи самим судьей был назначен 11-метровый удар. Бобровский решил, что рука Дмитрия Живоглядова находилась в неестественном положении. Но железнодорожник сделал шаг, его рука не двигалась навстречу мячу и после контакта с мячом отскочила назад. На мой взгляд, рефери совершил ошибку.