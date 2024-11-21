Российские тренеры в РПЛ доминируют над иностранцами. Случайность или тенденция?

Разбираемся с Ильей Геркусом — бывшим руководителем «Зенита», «Локомотива» и «Торпедо».

В РПЛ после окончания первого круга лидируют три клуба, которые возглавляют российские специалисты — Мурад Мусаев, Сергей Семак и Михаил Галактионов. И только следом расположились иностранцы — Марцел Личка, Деян Станкович и Марко Николич.

С одной стороны, выборка не такая уж большая, чтобы делать глубокие выводы. С другой — совпадение интересное, тем более что перед началом сезона такой расклад мало кто прогнозировал. И уж точно не ожидал увидеть в тройке «Локо» после потери Глушенкова, Жемалетдинова и Дзюбы. Да и Мусаеву прочили провал, когда закончится «багаж Ивича». К тому же и там были значимые уходы — Сафонова, Хуниора Алонсо, Кади и Волкова.

Но «быки» одержали 11 побед подряд и лидируют по итогам половины чемпионата. Семак держит планку в «Зените». Галактионов поражает с российским составом «Локо». И только затем уже преследователи с иностранными специалистами во главе — «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, которые рассчитывали быть куда выше в таблице. Плюс уже бесславно ушли Саша Илич («Пари НН») и Давид Деограсия («Оренбург»), а Франк Артига («Химки») и Владимир Слишкович («Оренбург») тоже пока похвал не заслужили — их клубы в зоне стыков и прямого вылета.

Наши сильнее? И как вообще выбирать главных тренеров, особенно в нынешней политической ситуации, да еще и при отсутствии еврокубков?

Для начала выделим ряд главных факторов, которые играют роль при назначении нового специалиста.

1. Выбор на рынке.

Очевидно, что круг кандидатов среди иностранцев в последние пару лет резко сузился. Тут и политические причины, когда на тренеров оказывается колоссальное давление, если они начинают смотреть в сторону России. И футбольные — отсутствие еврокубков неприемлемо для большинства сильных специалистов. Выбор остается только среди средних и слабых, которые не имеют солидных предложений и серьезных перспектив. В этом случае финансовой мотивацией можно склонить тренера принять приглашение.

2. Аффилированность с агентами.

Не секрет, что агенты сотрудничают не только с футболистами, но и с тренерами. Предложить на рынке, найти вариант, провести переговоры — дело посредника. В некоторых клубах опасаются такого тесного взаимодействия российских специалистов из-за риска лоббирования интересов одних футболистов в ущерб другим.

3. Мнение спортивного директора.

Выбор главного тренера часто зависит от фигуры спортивного директора. Иностранные специалисты (как Каттани, Эшуорт, Амарал в «Спартаке», Бувач в «Динамо», Рангник в «Локо») предпочитают тренеров из-за рубежа. Россияне чаще делают ставку на соотечественников.

В последние годы ставка на иностранцев в «Спартаке» и «Динамо», в «Краснодаре» приглашали Фарке и Ивича, ЦСКА сейчас возглавляет Николич, недавно недолго поработал Олич. В «Локомотиве» был тот же Николич и Гисдоль с Циннбауэром в немецкий период при Рангнике и Цорне.

Это только за последнее время, не углубляясь в периоды, когда в одном только «Зените» иностранцы были с 2002 по 2018 год (Петржела, Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Лусческу, Манчини), с топ-клубами работали также Артур Жорже, Зико, Хуанде Рамос, Скала, Лаудруп, Эмери, Якин, Каррера, Муслин, Коусейру, Билич, Божович, Петреску и т. д.

Как же клубам делать выбор и какие факторы — важнейшие?

Разбираемся вместе с экспертом — Ильей Геркусом, который входил несколько лет в трансферный комитет «Зенита», приводил к золотым медалям «Локомотив», а также имеет опыт выбора тренера в клубе-аутсайдере — «Торпедо».

В России для топ-клубов есть пять-шесть тренеров

— Возглавь вы сейчас российский топ-клуб, из которого ушел тренер, кого бы взяли — иностранца или россиянина? — вопрос Илье Геркусу.

— Все зависит от поставленных задач. В топ-клубе они наверняка будут высокими, значит, нужен опытный специалист, способный выигрывать, работать под давлением, с топ-футболистами. Наших таких мало. Их вообще мало — и хороших, и плохих, а уж для топ-клубов — пожалуй, человек пять-шесть наберется. Семак, Слуцкий... Черчесов — конечно, топ-тренер, любую команду можно доверить. Федотов — да, вторые места с «Сочи» и ЦСКА — это серьезные достижения, у него есть характер, стиль, харизма. Пожалуй, еще Гончаренко, тоже хватает качеств. И больше никто так с ходу в голову и не приходит. Дальше Юран, Аленичев — игроками были известными, но у них пока нет победного опыта, работы в долгую в топ-клубе, чтобы мы могли уверенно спрогнозировать конечный результат. Так что в первую очередь я изучал бы рынок доступных иностранных специалистов.

А вот в клубе-середняке с задачей развития или аутсайдере РПЛ с целью сохранения прописки немного другая ситуация. Здесь есть выбор качественных российских специалистов, которым можно доверить команду. Вариант условного Галактионова.

— К числу топов пока его не причислите? У Михаила Михайловича команда борется за золото при довольно скромном составе.

— Пока чуть рановато делать выводы. Да, «Локомотив» идет здорово, но и позиция у него удобная — теневой преследователь. Недавно у них матч в Питере был: выиграли — отлично, проиграли — ничего страшного. Никто камня не кинет. Когда давления нет, это весьма комфортные условия. Галактионов — большой молодец, но посмотрим, как команда поведет себя, когда станут требовать результат.

Как у того же Семака. Вот здесь колоссальное давление: проиграй «Локомотиву», сразу вопрос: «Помогли тебе твои бразильцы?» Понятны возможности «Зенита», но выиграть шесть чемпионств подряд — это суперэффективность. Сергей Богданович всем и все доказал. Ведь в чем сложность работы в топ-клубе? В команде собраны востребованные футболисты, которые не пропадут. У них есть предложения, амбиции, самомнение, рассказы агентов о том, кто и куда зовет, они тяжело переживают, когда остаются в запасе, когда заменяют. Собрать всю эту публику в единый коллектив, сбалансировать — сложно. Кто-то заскучал, кто-то скандалит. Представляю, как Семаку непросто удерживать ситуацию под контролем шесть лет. Клаудиньо предлагают 20 миллионов где-то в Эмиратах, зовут куда-то во Францию, а ты должен его заставлять думать только о «Зените». И таких человек 10-15. Поэтому я и говорю, что такая работа под силу в России тренерам пяти-шести.

В «Зените» даже у Манчини и Луческу не получилось, только после этого решили отказаться от тренда приглашать иностранцев — доверились Семаку. Думаю, Сергей Богданович теперь там надолго.

Как «Спартак» не разглядел Эмери?

— Хорошо, в России выбор узкий. Но ведь и за границей он сильно сократился.

— Конечно. Ряд стран отпал. В первую очередь смотрят на бывшую Югославию — оттуда у нас сейчас Станкович, Николич, Слишкович. Три из шестнадцати — приличный процент. Илич еще начинал сезон. Плюс мы видим, что испанский рынок не закрыт — Абаскаль был, сейчас Артига в «Химках». Наверняка есть и другие варианты, возможности. С этим надо плотно работать, глубоко погружаться в тему. Уверен, что интересные варианты можно найти.

— Что лидируют трое россиян, а только потом три иностранца — случайность или закономерность?

— Думаю, скорее случайность. «Локомотив» мы обсудили. «Зенит» — тоже, он в любом случае обязан быть в тройке. «Краснодар» хорош при Мусаеве, очень сильное впечатление — отлично сбалансированы по ритму, по интенсивности, не просаживаются. А какие голы залетают — вспомним удар Кордобы за шиворот в Самаре. Но ведь и с иностранцем в прошлом сезоне «Краснодар» лидировал. И «Динамо» с Личкой. И Николич, считаю, приличный тренер — понятен футбол, который он ставит. Так что о тренде я бы пока не стал говорить. Так совпало.

— Отдельная тема при выборе тренера — влияние на него агента. Что думаете об этой проблеме? Кажется, чтобы избежать ее, в наших клубах порой делают ставку на иностранцев.

— Ни для кого не секрет, что у каждого тренера есть окружение. И у руководителей, к слову, тоже. Хватает желающих поделиться своим экспертным мнением. И это не всегда зло. Хлеб агентов — глубокое погружение в футбол, его понимание, в этом они профи. «У вас явная проблема справа в обороне, требуется усиление». Правда это? Да, болевая точка отмечена верно. «У меня есть решение». А вот тут уже надо аккуратнее. Но не приглашать россиян из-за агентов... За иностранцами ведь они точно так же стоят. Иногда даже еще хуже обстоит дело. Посмотрите на «Спартак». Мы же все видим. Этот новый защитник... Это же ненастоящий защитник. У нас такого уровня, как Абена, разве нет? Вопросы.

Влияют ли агенты? Конечно, такой фактор есть. И непосредственно, и через прессу, через блогеров, ЛОМов. Некоторые клубы очень подвержены такому давлению. В одном, есть ощущение, вообще постоянно в диалоге с общественным мнением. Кто что сказал, что написал. Это о «Спартаке». Это большая проблема, когда так много разных оценок, настолько пристрастно подходят к каждому результату. Отсюда и постоянные перемены. После Олега Романцева приходили же хорошие тренеры, но красно-белые умудрялись и с ними так быстро расставаться, что специалисты не успевали ничего показать. Как получилось, что не разглядели столь сильного тренера, как Эмери? Какие-то интриги? Слишком резкие оценки и поспешные выводы? В «Спартаке» скоры на расправу.

С тем же Каррерой тоже, считаю, поспешили. Да, похоже, он стал жертвой своих агентов, потянул бессмысленных игроков в команду. Массимо, со своей сторон тоже был «хорош», но руководителям стоило внести какие-то коррективы. Тренер набил шишек, мог исправить ситуацию. В 2017-м Каррера сделал команду чемпионом, а в 2018-м в гонке для «Локомотива», который взял золото, самым серьезным соперником был как раз «Спартак». Долго шел вторым и только в последнем туре откатился на третье. Сплоченный коллектив, больше всего мы опасались именно красно-белых. Надо было немного докрутить, помочь Каррере, вместе постараться вернуться наверх, а в итоге после ухода итальянца команда скатилась.

В списке Штоффельсхауса для «Локомотива» был Семак

— Спортивный директор из-за рубежа — это всегда тренер-иностранец. Получается, изначально клуб выбирает легионерский вектор, приглашая менеджера?

— Не думаю. В «Локомотиве» при мне спортивным директором был Эрик Штоффельсхаус. Потом мне ставили в вину, что мы готовили план Б, называли интриганом, что не верю в легендарного Семина. Но я и сейчас убежден, что любой руководитель должен быть готов к любому развитию событий, мониторить рынок. Так вот в списке Штоффельсхауса определенный период времени был Семак, возглавлявший тогда «Уфу». То есть рассматривались не только иностранцы. Мы все-таки хотели выходить на новый уровень, сформировали хорошую команду, взявшую золото, при этом первая Лига чемпионов у нас не задалась. Да, я ставил задачу спортивному директору — оценивать, куда мы идем, как развиваемся, постоянно давать оценку тренеру. Это и есть работа руководителя — держать руку на пульсе. В итоге в «Локомотиве» остался Семин, а Семак пошел в «Зенит».

— В «Торпедо» у вас был опыт выбора тренера на совсем другом уровне — в клубе-аутсайдере. Принципиально иная история, чем в топ-клубе?

— Конечно. Я уже говорил — выбор россиян под задачу уцелеть гораздо выше, чем для борьбы за чемпионство. Первой кандидатурой предложил Кержакова, у которого был опыт выживания в РПЛ. Жалею, что не настоял на этом варианте — если уж тебе доверили клуб, ты отвечаешь за результат, то должен иметь полномочия по выбору тренера. А то как-то странно получается: ответственность на президенте, а решение принимать не дают. Немного не успели с Гончаренко — он ушел в «Урал», сразу преобразил тонущую команду и решил там задачу. А сейчас в «Пари НН» сменил иностранца Илича и, думаю, сработает лучше. В итоге в «Торпедо» мы сделали ставку на Талалаева, здесь уже мою кандидатуру поддержали. Опытнейший понятный тренер. У нас была сложная ситуация, но с приглашением Талалаева можно было не сомневаться: даже если не уцелеем в РПЛ, то за год с ним гарантированно вернемся. Без вариантов. Талалаев, кажется, пять клубов поднял в премьер-лигу. И после ухода из «Торпедо» проделал этот фокус в «Химках», а теперь и «Балтику» наверняка выведет в РПЛ. Черно-белые же, уволив Талалаева, потеряли год с Клотетом.

Манчини — слишком «тяжеловесный» специалист, а Спаллетти водил за ручку

— Клотет — один из тех тренеров, которые дискредитируют идею приглашения иностранцев. Где его могли отыскать?

— Такое случается, когда в руководстве клуба стоят люди, не разбирающиеся в футболе. Им можно презентовать даже сомнительную фигуру, рассказать о нем какие-то истории. Хотя чего уж проще — открыть справочный сайт и посмотреть, какие у тренера были достижения ранее, где, с какими командами и сколько очков набирал. Если все печально, то и ждать многого не стоит. И тренеры, работающие только в сборных, у меня изначально вызывают скепсис — это другая специфика. И большие в прошлом футболисты, но без тренерского опыта — это тоже риск. Руд Гуллит — великий же был, но в Грозном ему на поле выходить не надо было. Он еще может думать, что у него ван Бастен и Райкард впереди, а почему-то ничего не получается. Как так? Что касается Клотета, то в любом случае шансов у него было мало, тем более что в ФНЛ свои сложности, нужно понимать эту лигу. Жозеп принимал какие-то парадоксальные решения, «Торпедо» откровенно промахнулось.

— Хорошо, изначально абсурдные варианты можно отсечь, хотя бы поверхностно изучив вопрос. Но ведь проваливаются даже такие специалисты, у которых роскошные резюме, — типа Роберто Манчини с его многочисленными наградами и трофеями. Здесь как не ошибиться?

— Это уже, понятно, сложнее. Какой характер у специалиста, как ведет себя на тренировках, общается с футболистами, за счет каких ходов добивается успехов — это более глубокий и сложный вопрос. И он, конечно, нуждается в изучении перед приглашением. Многое дает личная беседа: задаешь вопросы — слушаешь ответы, анализируешь, как ведет себя тренер, что думает, как презентует развитие команды, какая у него философия, какие инструменты использует в работе. Если говорить о конкретном примере с Манчини, то до него в «Зените» был Спаллетти. Я бывал на тренировках Лучано — он брал за руки футболистов, водил их по полю, объяснял, где в какой момент располагаться, как должен быть развернут корпус при подаче углового и так далее. При Манчини я уже работал в «Локомотиве» (к слову, Семин итальянца дважды обыграл), но, насколько понимаю, у Роберто совсем другой подход. Это «тяжеловесный», затратный специалист, требующий большого ресурса, состоявшихся дорогих мастеров. В «Ман Сити» ему от души насыпали денег на трансферы, после чего спустя время пришла победа. Этот тренер не водит за ручку, он набирает игроков под свою концепцию и работает с готовым материалом. Получается, для «Зенита» такой формат не подошел. Что лишний раз говорит: процесс выбора тренера сложнейший, должно многое совпасть, чтобы стороны друг другу подошли. Примерно как брак.