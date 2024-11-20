Сравниваем стоимость составов, анализируем набор очков и моделируем турнирные таблицы.

Первый круг РПЛ позади. Наступила пауза на матчи сборных — и это время не только подвести итоги, но и немного пофантазировать. У российских клубов нет возможности проверить свои силы в турнирах УЕФА, поэтому «СЭ» решил попробовать необычную метрику — предположить, как наши топ-команды выступили бы в топ-5 европейских первенств.

Понятно, что оценка субъективная, так как сравнивать статистику и уровень игры команд не совсем корректно из-за разницы в классе (в топ-5 футбол более интенсивный и скоростной, потому звезды РПЛ вряд ли сильно выделялись бы в условной АПЛ). Но мы решили показать хотя бы примерную картину и сравнить российские и зарубежные клубы по двум показателям: текущая стоимость составов и набор очков.

Первый показатель: стоимость составов

Опираться будем на данные самого авторитетного сайта по формированию ценников на футболистов — Transfermarkt. Но сделаем поправку и оценим стоимость именно стартового состава, так как в заявках клубов попросту разное число игроков.

Таким образом, в таблицах ниже приведена суммарная стоимость самого дорогого основного состава команды, который появлялся на поле в сезоне-2024/25.

АПЛ

С точки зрения денег в Англии нашим клубам нечего ловить. Даже у скромного «Ипсвича» (132,9 миллиона евро) с последнего места АПЛ основа дороже, чем у «Зенита» (118 миллионов). Что уж говорить про другие команды РПЛ с более скромными заявками.

Кстати, «Зенит» не был бы первым даже в чемпионшипе — там у двух лидеров, «Бернли» (187,5 миллиона евро) и «Лидса» (173,6 миллиона), серьезное преимущество. Что касается других топов РПЛ, то их составы вообще на уровне середняков второго английского дивизиона.

Конечно, нужно делать ставку на то, что АПЛ по деньгам серьезно доминирует не только над РПЛ, но и над всей Европой. Причина — огромные ТВ-контракты, обогащающие бюджеты клубов. В том числе — трансферные. Это в целом провоцирует такую аномалию Transfermarkt, как переоценка игроков с английским гражданством: за англичан местные клубы платят больше, чем, например, испанские команды — за испанцев.

Но все же отмечаем, что даже при этой скидке с финансовой точки зрения только «Зенит» мог бы побороться в АПЛ за выживание. Остальные — без шансов.

Ла лига

В Испании ситуация для наших команд более перспективная. Главная причина — местный футбол переживает не самые лучшие времена с точки зрения денег, а потолок зарплат и финансовый фейр-плей ограничивает клубы в тратах. Наглядный пример — «Барселона», которой после экономического краха пришлось серьезно ужиматься и считать каждый евроцент.

По оценке состава огромное преимущество у «Реала». Перед ближайшим конкурентом — «Барсой» — оно почти двукратное. По сравнению с другими разрыв вообще неприличный. В «Мадриде» сразу семь футболистов оцениваются в 100 миллионов евро и выше, а Винисиус стоит 200! Но показательно, что в реальности больше 100 миллионов «Реал» заплатил только за Беллингема, остальных брали за куда меньшие суммы, но в дальнейшем они выросли в цене. Так что мешками с купюрами редко расшвыривается даже Флорентино Перес.

Но вернемся к нашим клубам. «Зенит» с точки зрения оценки состава мог бы спокойно чувствовать себя в середине турнирной таблицы. А при спаде кого-то из первой восьмерки — и вовсе побороться за Лигу конференций. Хотя сделать это было бы сложно — у «Атлетика», «Реал Сосьедад» и сопоставимых им команд ресурс более серьезный.

Зато в Испании большая разница в возможностях между клубами из первой и второй половины турнирной таблицы. Потому «Краснодар», «Динамо», «Спартак» и «Локомотив» в теории могли бы спокойно бодаться с условными «Алавесом», «Мальоркой» и «Эспаньолом». По крайней мере, имели бы неплохие шансы на сохранение места в элитном дивизионе.

Кстати, интересный момент — составы «Ростова» и «Крыльев» оцениваются дороже, чем у аутсайдера ла лиги «Вальядолида». «Леганес» и «Хетафе» — примерно из той же весовой категории.

Серия А

В Италии тоже большой разрыв в стоимости составов между группой лидеров и остальными. Есть гегемон последних лет «Интер», есть его конкуренты «Ювентус» и «Милан», есть подбирающийся по возможностям (но все равно серьезно отстающий) «Наполи». Остальные по большому счету на ступень ниже.

С нынешним составом «Зенит» мог бы закрепиться в середине турнирной таблицы. А при благоприятном стечении обстоятельств — даже прогрызть путь в еврокубки, что в прошлом сезоне удалось «Болонье». Оценка кажется адекватной, если рассмотреть историю с Алексеем Миранчуком. Известно, что «Зенит» его звал, и он наверняка играл бы у Семака в основе. В «Торино», состав которого стоит почти так же, как зенитовский, Миранчук тоже был в старте. А вот пробиться в обойму «Аталанты», где подбор футболистов более серьезный и дорогой (входит в топ-5), ему так и не удалось.

«Динамо», «Краснодару», «Спартаку» и «Локомотиву» светила бы борьба за выживание, хотя можно было бы и пободаться с середняками — «Удинезе» или «Пармой». Их составы оцениваются выше, чем аж у шести клубов из итальянской элиты. А основа «Ростова» — на уровне «Эмполи», «Кальяри» и «Венеции». Просто для понимания силы итальянских аутсайдеров.

Бундеслига

В Германии, как известно, есть «Бавария» и все остальные. Даже «Боруссия» Д, финалист прошлой Лиги чемпионов, уступает гегемону почти в два раза. За счет мощнейшего предыдущего сезона и роста ценника на своих футболистов к мюнхенцам приблизился «Байер», но все равно разрыв существенный.

«Зенит» был бы седьмой командой бундеслиги по стоимости стартового состава, но очень серьезно проигрывал бы команде с шестой строчки, «Айнтрахту». А вот «Вольфсбург» и «Фрайбург» с гладбахской «Боруссией» российскому чемпиону вполне по зубам.

В немецкой элите не затерялись бы и другие наши топы — «Динамо», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив». Их обоймы дороже, чем сразу у пяти клубов бундеслиги (у «Санкт-Паули» и «Хольштайн-Киль» составы дешевле, чем у «Крыльев Советов»). Но закрепиться в первой половине турнирной таблицы было бы почти невозможно — в Германии есть стабильный пул середняков, который редко опускается ниже определенного уровня. Как минимум по ресурсам нашим грандам точно не уступают, а во многих случаях и серьезно превосходят. В общем, в бундеслиге наши топы, за исключением разве что «Зенита», боролись бы за выживание.

Лига 1

Французский чемпионат считается самым слабым и неконкурентным в топ-5 лиг, но с точки зрения денег тут все в полном порядке. «ПСЖ» находится в другом измерении, но у половины клубов чемпионата стартовый состав оценивается в 100+ миллионов евро. «Зениту» тут было бы очень сложно бороться даже за Лигу конференций, хотя в теории потолкаться с «Ниццей» и «Страсбуром» реально. Тем более есть примеры «Ланса» и «Бреста», которые даже при более скромном бюджете вырывались в Лигу чемпионов и брали медали.

«Динамо» и «Краснодар» попадают в 18 сильнейших команд по оценке основы, то есть, если опираться на цифры, втиснулись бы в «вышку». «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА превосходят «Гавр», «Осер», «Сент-Этьен» и «Анже». «Брест», «Тулуза» и «Монпелье» — в плюс-минус похожей весовой категории. Проще говоря, с финансовой точки зрения это уровень второй половины турнирной таблицы без серьезных претензий на что-то большее.

Второй показатель: уровень игры

Здесь наша оценка будет опираться на то, как команды набирают очки в сезоне-2024/25. Учитывается среднее количество набранных баллов за матч. Чтобы отразить разницу в уровне сопротивления между РПЛ и топ-5 лиг (речь про те же интенсивность, физподготовку и прочие факторы), мы применили к европейским первенствам определенные коэффициенты с учетом их рейтинга УЕФА.

Это что-то вроде системы «Золотой бутсы», которая при определении лучшего бомбардира использует коэффициент х2 для футболистов из чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Но все-таки уровни АПЛ и лиги 1 различаются, потому мы используем следующие коэффициенты:

— АПЛ — х2;

— ла лига — х1,9;

— серия А — х1,9;

— бундеслига — х1,8;

— лига 1 — х1,7.

АПЛ

В АПЛ картина очевидная и ожидаемая: как и в случае с оценкой составов, всем нашим клубам в лучшем случае светила бы борьба за выживание. Крайне интересно, показали бы что-то «Зенит» или «Краснодар» против «МЮ» Эрика тен Хага или кризисного «Тоттенхэма», но в любом случае разница в классе была бы ощутимой.

«Локомотив», «Динамо» и «Спартак» по нашей метрике протиснулись в топ-20, но все-таки вряд ли им удалось бы удержаться в элите. Все-таки очки в РПЛ они набирают в матчах с командами куда слабее условных «Борнмута», «Вест Хэма» и «Лестера».

Ла лига

В Испании расклады примерно те же, что в АПЛ, но с оговорками. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» в теории могли бы побиться на равных с «Райо Вальекано», «Жироной» или разрушающейся «Севильей», но тут нужно учитывать слишком много «необсчитываемых» факторов — например, форму на конкретном отрезке сезона. В любом случае складывается впечатление, что гранды РПЛ способны на равных играть с испанскими аутсайдерами или даже середняками, так как в их составах просто чуть больше индивидуально сильных исполнителей.

Серия А

Чемпионат Италии в середине таблицы более вязкий, чем ла лига, тут почти каждый способен отобрать очки у лидера — регулярно оступаются все гранды. «Краснодар» и «Зенит» в теории могли бы побороться за попадание в топ-10, а при благоприятных раскладах — даже метить в еврокубки. «Локомотив» и «Динамо» — крепкие середняки из второй половины таблицы. А вот «Спартак» и ЦСКА боролись бы за выживание. В Италии многое завязано на фигуре тренера — Тиагу Мотта затащил средненькую «Болонью» в Лигу чемпионов, Антонио Конте возродил «Наполи», Симоне Индзаги сделал из «Интера» сильнейшую команду страны. Так что тут многое опирается больше не на ресурсы, а на умение грамотно их использовать. Сильнее ли возглавляющий «Торино» Ваноли Лички, Станковича и Николича? Вопрос открытый, так как в РПЛ их команды играли на схожем уровне.

Бундеслига

Германия — это тоже про грамотное управление финансами и имеющимся составом. «Айнтрахт», «Штутгарт», «Унион» — все эти середняки не так давно выстреливали и забирались на очень высокие строчки, но вдолгую не могут тягаться с сильнейшими клубами страны и откатываются обратно после продаж лидеров. Вероятно, наши гранды жили бы примерно в той же парадигме — претендовали бы на попадание в топ-10, мечтали о еврокубках, но по факту по большей части боролись за выживание или барахтались в середине таблицы. Хотя случается разное — например, по оценке состава «Зенит» посильнее «Боруссии» М и «Фрайбурга». Это команды сопоставимого уровня, потому нельзя исключать, что у кого-то время от времени получалось бы заскакивать в еврокубки.

Лига 1

Во Франции солидный разрыв между командами из первой и второй половины турнирной таблицы, потому здесь российские гранды могли бы комфортно себя чувствовать где-то посередине. То есть «Краснодару» и «Зениту» по силам стабильно брать очки с французскими аутсайдерами, но и подвинуть команды уровня «Монако», «Марселя» и «Лилля» получилось бы вряд ли. «Локомотиву», «Спартаку» и «Динамо» скорее светила бы борьба за выживание, хотя и подтянуться к середине таблицы в теории реально.

P. S. Еще раз подчеркнем, что выводы по этим двум метрикам не претендуют на объективность. Скорее носят попытку приблизительно прикинуть силы российских и европейских команд. Есть огромный ряд субъективных факторов, которые в этой альтернативной версии реальности влияли бы на картину. Но рассчитать их не представляется возможным из-за специфики футбола. Все-таки это игра людей, и порой даже самые выверенные прогнозы в ней не сбываются.