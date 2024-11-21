Валерий Овчинников объяснил, почему Карпин не вызывает Дзюбу в сборную

Интервью «СЭ» с известным футбольным тренером Валерием Овчинниковым.

Бывшему главному тренеру нижегородского «Локомотива», одной из самых ярких фигур российского футбола 90-х, Валерию Овчинникову по прозвищу «Борман» 19 ноября исполнилось 77 лет. Корреспондент «СЭ» поговорил с ним о жизни, сборной России и РПЛ.

Два дня рождения

— Валерий Викторович, хотелось бы для начала прояснить одну важную вещь. В интернете разночтения по поводу даты вашего рождения. Один источник утверждает, что 19 ноября, другой — что 26-го.

— Я родился 19 ноября на Сахалине. А папа меня зарегистрировал 26 ноября. Тоже на Сахалине. Ну... Так вот получилось (смеется).

— Так когда вас поздравлять?

— Нужно было 19-го. Но и 26-го — тоже (смеется).

— Тогда с прошедшим вас!

— Спасибо.

— Так как вы отметили свой первый день рождения?

— Кто хотел, меня поздравил.

— У вас много друзей?

— В моем возрасте много друзей уже не бывает... В общем, отметил в кругу семьи. Два «топора» — 77 (смеется). Как себя чувствую? Еще повоюем.

— Что больше всего радует сейчас в жизни?

— Не что, а кто. Внучка! Самое главное — не думать о возрасте. 77... Голова кругом идет! Так что я на этих двух «топорах» не зацикливаюсь.

Россия — Бруней — 11:0. Андрей Мостовой, Арсен Адамов (№2), Лечи Садулаев и Вячеслав Караваев (№4). Фото Александр Федоров, «СЭ»

На ворота сборной Брунея нужно было повесить знак: «Ограничение скорости»

— Поговорим о сборной. Нужны ли нашей команде соперники уровня Брунея и Сирии?

— Сборная должна жить! Опыт международных матчей всегда необходим, даже с такими соперниками, которых вы назвали. Нельзя закрыться, вариться в собственном соку и выйти из системы мирового футбола. Это неправильно.

— А играть с Брунеем — правильно?

— Все равно какой-никакой опыт. Команда собирается. Рано или поздно нас допустят до международных турниров.

— Думаете?

— Да. Может, не завтра, не послезавтра. Но никуда эта Европа не денется! Она без нас не проживет. Уже и так без России многое потеряли на Западе.

— Однако до жеребьевки ЧМ-2026 нас не допустят.

— Политика. И ничего более! Мы понимаем, кто ее осуществляет.

— Но вы не считаете, что все же надо привозить более сильных соперников?

— Знаете, есть такое понятие — ограничение скорости. Ну вот: нужно было повесить на ворота Брунея знак: больше не забиваем после первого тайма (улыбается). «Бейте мимо ворот!» Может, так было бы интереснее? Это, конечно, шутка, но...

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зачем Карпину вызывать Дзюбу? Брунею Валера и сам мог забивать

— Во время матча с Сирией болельщики вывесили плакат: «Карпин, вызови в сборную Дзюбу».

— А для чего?

— Чтобы Артем установил рекорд по голам за сборную, превзошел Кержакова.

— Ну, видите, а Карпин не хочет. Значит, Кержаков ему что-то занес (смеется). Поэтому перед Дзюбой и поставили шлагбаум. Ну что это обсуждать? Карпин — главный тренер команды. Только он определял состав. А против Брунея и Сирии Валера и сам мог выйти на поле и установить какой-нибудь рекорд.

— Против Сирии он бы не потерялся на поле?

— Да нет, конечно. Фланговый проход, отличная подача в штрафную — это у него в крови. Посмотрите, в какой он форме себя держит. Не запускает.

— Вы видели интервью Дзюбы, где от него многим досталось?

— Не читал, не видел. Но наслышан.

— И что думаете?

— Зачем он дает интервью? Может, чтобы его не забывали? Так он и так сейчас вроде на виду. В «Акроне» играет, на поле выходит.

— Зачем же он такие заявления делает?

— Видимо, не хочет потеряться. А вам-то, журналистам, что не нравится? Есть темы для обсуждений! Пиши — не хочу. Дзюба же дает вам чего-то жареного, с перчинкой. Вам разве плохо? В кого-то он плюнет, кого-то субстанцией обольет определенной... Многие только этого и ждут.

— Говорит, что Семаку с Галактионовым руку не пожмет.

— Во дела-то... Дзюба не понял самого главного. А хочет ли Семак, чтобы Дзюба ему руку жал? Вот что самое интересное. Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...

— Где?

— Дзюба еще год-два поиграет в футбол. Дай бог ему здоровья. Но станет ли он тренером? Это большой вопрос. А Семак и как футболист состоялся, и уже шесть лет с «Зенитом» выигрывает чемпионство. Почувствуйте разницу! Семак и Дзюба — две разные весовые категории! Нет, понятно, что если поставить их на весы, Дзюба превзойдет Семака. А в остальном... Совсем не уверен. Никакого знака равенства между ними поставить нельзя. Семак — футбольный тяжеловес. Вот и все.

Александр Кержаков и Андрей Аршавин. 2015 год. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мне нравился «Зенит» времен Кержакова и Аршавина

— Перейдем к РПЛ. За кого вы болеете в золотой гонке?

— Ни за кого. Я не писатель, а читатель. Просто смотрю футбол. Если не нравится, переключаю на другой канал.

— Кто тогда по качеству игры сейчас всех превосходит в лиге?

— Уф... Вот когда на поле я вижу в составе обеих команд по восемь иностранцев, мне уже ничего не нравится. Понимаю, если бы выходило три-четыре легионера. Но не восемь же! Куда это приведет?

— Значит, «Зенит» не ваш фаворит?

— А «Краснодар» лучше, что ли, в этом плане? Там такой же расклад. Где наши, местные пацаны?

— В «Локомотиве».

— Тут соглашусь. По «Локо» вопросов меньше. Нас же выбили из всех европейских турниров. Вот вам возможность развивать свою молодежь, делать на нее ставку. Почему же никого не искали, не давали шанс своим ребятам раскрыться? Разве сложно поехать в Бразилию и привезти оттуда целую сборную? Тем более если бюджет позволяет.

— Зато «Зенит» каждый год становится чемпионом.

— О вкусах не спорят. Но мне больше нравился «Зенит» времен Аршавина и Кержакова.

— Батракова уже называют феноменом.

— Только не это! Не захваливайте пацана! А если этот феномен через полгода сдуется? О чем тогда вы будете писать? Желаю ему вырасти в большого игрока. Но пусть сначала вырастет, потом поговорим. Боюсь сглазить. Вспомните начало прошлого чемпионата. Кто больше всех из команд вас удивил?

— «Урал»?

— Ну да. Четыре победы в пяти первых турах. Все нахваливали тогда эту команду: «Ох, ах, ое-е-ей!» И где она сейчас? В ФНЛ... Вот вы мне про Батракова говорите. Хорошо, что такой парень появился. Но где остальные? Когда заиграют еще 20 таких Батраковых, тогда можно будет зафиксировать положительную тенденцию. А так — сплошные заморские.

Олег Романцев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Романцева — в президенты «Спартака»

— Похоже, вы с каждым годом к иностранцам в РПЛ относитесь все критичнее и критичнее.

— Их просто слишком много! А что они творят на поле?!

— Это вы о чем?

— Когда их еле-еле коснется соперник? Катания по газону, крики, визги, симуляции! Разве это может нравиться? Имитация смерти на поле уже просто меня бесит! Стыки и борьба — это не про них. Они все время выпрашивают карточки для соперников, хотят вызвать к себе жалость. Только мне их не жалко!

— У «Спартака» при Станковиче перспективы просматриваются?

— Да все идет по кругу в этом клубе.

— Почему?

— Ну о каком прогрессе вы говорите? На каком месте команда закончила первый круг?

— На пятом.

— Вопросы еще есть? «Спартак» априори должен быть первым.

— Так было при Романцеве.

— Вот вам и ответ. Романцев Олег Иванович — фамилия, имя и отчество. А все остальные... Извините. Они могут мне все что угодно рассказывать про то, как «Спартак» каждый год перестраивается. Да он не перестраивается, а закапывается все глубже и глубже! Первый круг закончился — пятое место. Где Олег Иваныч и где вся эта компания?

— И что вы предлагаете?

— Секундочку. Олег Иванович — жив-здоров, обращайтесь к нему. В чем проблема? Почему бы его не назначить президентом клуба? С реальными полномочиями. Думаете, он не в форме? Да Романцев там такой порядок сразу наведет! Олег Иваныч — он и в Африке Олег Иваныч. Почему «Спартак» все время зовет в тренеры иностранцев? Есть же хороший пример в той же Москве.

— «Локомотив»?

— Да. Галактионов меня приятно удивил. Я не сильно в него верил после его работы в «Пари НН». Но как он перестроил команду, как сделал ставку на молодежь, россиян! Получается весьма интересно. Вот за этой командой любопытно наблюдать. Галактионов идет по пути Юрия Палыча Семина. И если бы Романцев стал президентом «Спартака», думаю, команду тренировал молодой, перспективный российский специалист.