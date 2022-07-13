«Зенит»: история клуба, факты о легендарной футбольной команде
- Краткая справка:
- История ФК «Зенит»
- Основание клуба
- Титулы и достижения (советский период)
- Факты о «Зените»
- «Зенит» сейчас
- До прихода «Газпрома»
- Новейшая история. Трофеи клуба
- Стадион
- Руководство «Зенита»
- Последние выступления
- Рекордсмены «Зенита»
- Лучший бомбардир
- Самый титулованный тренер
- Наибольшее количество матчей
- Данные о соревнованиях и контакты клуба
Краткая справка:
Город — Санкт-Петербург
Год основания — 1925-й
Соревнование — Российская премьер-лига (РПЛ)
Титулы — 9-кратный чемпион СССР/России, 5-кратный обладатель Кубка СССР/России, 6-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка премьер-лиги, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА
Стадион — «Газпром Арена» (64 468 мест)
Прозвище — сине-бело-голубые
История ФК «Зенит»
Основание клуба
Официальная дата основания «Зенита» — 1925 год. Согласно историческим документам, именно в это время появилась первая футбольная команда на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ), который в 1929 году получит имя Сталина. Данное предприятие стало альма-матер клуба, и участие в группе Б (вторая по силе лига) первого чемпионата СССР весной 1936 года ленинградцы приняли под названием «Сталинец».
Среди историков и ветеранов «Зенита» неоднократно велись споры о времени возникновения клуба, некоторые придерживались мнения, что годом основания следует считать 1936-й, когда образовался «Сталинец» и вместе с ним — одноименное добровольное спортивное общество (ДСО). Однако в 1999 году занимавший тогда пост президента клуба Виталий Мутко издал приказ «Об исторической дате рождения ФК «Зенит», согласно которому была собрана комиссия для определения точной даты основания команды. В 2000 году было принято решение остановиться на 25 мая 1925 года.
В феврале 1939 года в результате массовой реорганизации управления промышленностью Ленинградский металлический завод был передан в ведение Народного комиссариата вооружений, под патронажем которого находилось ДСО «Зенит». Зимой 1939-1940 годов был осуществлен перевод спортсменов ЛМЗ из ДСО «Сталинец», объединявшего членов профсоюза рабочих электромашиностроительной промышленности, в ДСО «Зенит».
Таким образом, в 1939 году команда ЛМЗ «Сталинец» получила сохраняющееся по сей день название «Зенит».
Хронология названий:
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«Сталинец» — 1925-1939 годы.
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«Зенит» — 1939 — н. в.
Титулы и достижения (советский период)
Советский период истории для петербургского клуба не ознаменован ни большим количеством титулов, ни громкими победами. Впервые в высшую лигу союзного первенства тогда еще «Сталинец» попал в 1938 году, но не по спортивному принципу, а в результате расширения группы А — сильнейшей лиги страны. С тех пор и вплоть до распада СССР в 1991 году клуб не покидал высшую лигу, но добиться каких-либо наград в рамках чемпионата сумел лишь дважды.
По итогам сезона-1980 «Зенит» занял 3-е место, что обеспечило ленинградцам бронзовые медали. К первому в истории попаданию в призовую тройку клуб привел легендарный тренер Юрий Морозов (1934-2005). Уроженец Ленинградской области, проведший несколько матчей за «Зенит» как игрок, в качестве тренера приходил в команду трижды: первый период (1978-1982) принес клубу уже упомянутую бронзу, второй продлился совсем недолго, Морозов руководил «Зенитом» на протяжении сезона-1991. А вот третье появление тренера у руля «Зенита» состоялось уже в чемпионате России, и снова Морозов привел команду к бронзовым наградам — в сезоне-2001.
Главная же победа в советский период истории «Зенита» случилась в 1984 году. Ленинградский клуб, практически никем не считавшийся фаворитом перед началом сезона, под руководством молодого тренера Павла Садырина опередил московский «Спартак» и впервые стал чемпионом Советского Союза. В то время за «Зенит» выступали одни из лучших игроков в его истории: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов, Сергей Веденеев, Юрий Желудков, Сергей Кузнецов, Борис Чухлов и другие. Многие из них на сегодняшний день работают на различных должностях в структуре клуба.
Кубок СССР покорился «Зениту» лишь раз — в 1944 году, в первом розыгрыше трофея после начала Великой Отечественной войны. В финале ленинградцы победили московский ЦДКА со счетом 2:1, тренером «Зенита» был Константин Лемешев. Примечателен тот факт, что это стало первой победой в Кубке страны для немосковского клуба.
Факты о «Зените»
Самым распространенным прозвищем «Зенита» является «сине-бело-голубые», которое было дано команде из-за цветов формы и эмблемы клуба. Интересная деталь — достаточно продолжительный период времени в середине XX века клубными цветами были красный и белый, а сам логотип команды был выполнен в красном цвете.
«Зенит» сейчас
На сегодняшний день «Зенит» — лидер чемпионата России и безусловный фаворит каждого нового сезона, обладатель национальных и международных титулов. Петербургский клуб — один из самых популярных в России и имеет множество болельщиков за пределами Ленинградской области. Но успех и слава пришли к сине-бело-голубым не сразу. Начиналось все не так гладко, как можно было бы подумать.
До прихода «Газпрома»
В последние годы существования Советского государства, несмотря на чемпионство-1984, «Зенит» вылетел сначала из высшей, а потом и из первой лиги союзного первенства. Вернуться наверх помогло лишь исчезновение Советского Союза. После распада СССР клуб потерял поддержку органов власти и шефского предприятия ЛМЗ, а новые источники средств в период государственного кризиса найти было сложно. Вследствие этого «Зенит», принявший участие в первом чемпионате России, по итогам сезона вылетел из главной лиги страны и некоторое время находился едва ли не на грани расформирования. Вернуться обратно получилось лишь спустя три года — и снова, как и в 30-е годы прошлого века, лишь за счет расширения высшей лиги перед сезоном-1996. Незадолго до этого спонсорами «Зенита» стали пивоваренная компания «Балтика» и энергетическое предприятие «Лентрансгаз», что помогло клубу снова крепко встать на ноги.
Новейшая история. Трофеи клуба
В 1999 году «Зенит» стал обладателем Кубка России под руководством своего бывшего игрока, чемпиона СССР-1984 Анатолия Давыдова. В финале зенитовцы победили московское «Динамо» со счетом 3:1.
Судьба «Зенита» кардинально изменилась в 2005 году с приходом в клуб «Газпрома». В июне 2006 года команду возглавил нидерландский специалист Дик Адвокат, который впоследствии поработает и со сборной России (2010-2012). Уже в 2007 году петербуржцы второй раз в истории стали чемпионами страны, а в 2008-м взяли Кубок УЕФА, обыграв шотландский «Рейнджерс» на стадионе «Сити оф Манчестер» в Англии со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали полузащитники Игорь Денисов и Константин Зырянов. Ранее в полуфинале «Зенит» прошел мюнхенскую «Баварию», разгромив немецкую команду со счетом 5:1 по итогам двухматчевого противостояния. Это стало второй в истории победой для российских клубов в еврокубке после триумфа московского ЦСКА в 2005 году.
В августе 2008 года «Зенит» выиграл и Суперкубок УЕФА, обыграв в матче за титул действующего на тот момент победителя Лиги чемпионов — английский «Манчестер Юнайтед» — со счетом 2:1. «Зенит» остается единственным отечественным клубом, которому покорился данный трофей.
В период с 2007 по 2022 год петербуржцы добавили на свой счет еще семь чемпионских титулов, обойдя по их общему количеству такие команды, как московские «Торпедо» и «Локомотив» (трехкратные чемпионы страны), а также казанский «Рубин» (двукратный чемпион).
Лучшим результатом «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала турнира, на этой стадии клуб играл в сезонах-2011/12, -2013/14 и -2015/16.
Кубок России после победы 1999 года покорялся клубу лишь трижды — в 2010, 2016 и 2020 годах.
В 2003 году «Зенит» стал первым и единственным обладателем Кубка премьер-лиги. Турнир до сих пор проводился лишь однажды, в нем принимали участие все действующие на тот момент члены РФПЛ. В финале петербуржцы обыграли новороссийский «Черноморец» с общим счетом 5:2 по итогам двухматчевого противостояния (3:0, 2:2).
«Зенит» — семикратный обладатель Суперкубка России. Последний из трофеев петербуржцы завоевали 9 июля 2022 года, обыграв на домашнем стадионе «Газпром Арена» московский «Спартак» (4:0).
Стадион
«Зенит» выступает на открытой в 2017 году «Газпром Арене», вмещающей почти 65 тысяч зрителей. Стадион является одним из самых современных и технологичных не только в России, но и во всей Европе, обладает раздвижной крышей и подогревом трибун. На «Газпром Арене» был сыгран финал Кубка конфедераций-2017, а также семь матчей проходившего в России чемпионата мира-2018, включая один из полуфиналов и матч за 3-е место.
В 2021 году петербургская арена приняла семь встреч перенесенного из-за пандемии коронавируса Евро-2020, проводившегося в 11 странах.
В советское время основным стадионом «Зенита» был открытый в 1950 году 100-тысячный стадион им. Кирова. С течением времени его вместимость постепенно снижалась: сначала — до 74 тысяч мест, а в последние годы существования — до 68 тысяч.
Не меньшую роль в истории клуба сыграл стадион «Петровский» (в 1925-1992 годах — стадион им. Ленина), который служил домашним для «Зенита» с 1994 по 2017 год.
Руководство «Зенита»
Президентом петербургского клуба является Александр Медведев, который в 2008-2014 годах занимал аналогичный пост в Континентальной хоккейной лиге — сильнейшем турнире России и Европы по хоккею с шайбой.
Его заместителем и советником по спортивным вопросам является экс-капитан «Зенита» и сборной России, бывший игрок лондонского «Арсенала», бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин.
Деятельное участие в жизни клуба принимает зампредседателя совета директоров «Газпрома», уроженец Ленинграда и давний болельщик «Зенита» Алексей Миллер.
Последние выступления
«Зенит» является действующим чемпионом России, причем этот титул был завоеван петербуржцами по итогам сезона-2021/22 уже в четвертый раз подряд.
Последняя победа в Кубке России была одержана клубом в розыгрыше-2019/20: в финальном матче на стадионе «Екатеринбург» в одноименном городе были обыграны подмосковные «Химки» — 1:0.
Рекордсмены «Зенита»
Как и в предыдущих статьях из данного цикла, несмотря на наличие в истории «Зенита» многих футболистов и тренеров, достойных упоминания в числе легенд клуба, придется ограничиться рекордсменами сине-бело-голубых.
Лучший бомбардир
Наибольшее количество забитых мячей в истории «Зенита» на счету нападающего Александра Кержакова (род. 1982). Уроженец города Кингисепп Ленинградской области является воспитанником клуба и дебютировал за него в 2001 году. Первый свой гол за «Зенит» Кержаков забил в ворота московского «Спартака» в рамках игры чемпионата России 30 июня того же года.
Несмотря на периоды выступления за другие клубы — испанскую «Севилью» (2007-2008, 26 матчей, 8 голов) и московское «Динамо» (2008-2009, 51 матч, 19 голов), а также кратковременную аренду в швейцарский «Цюрих» в 2016-м (17 матчей, 5 голов), Кержаков сумел отправить 162 мяча в ворота соперников «Зенита» в различных турнирах. С сине-бело-голубыми нападающий трижды становился чемпионом страны, один раз завоевал Кубок и два раза — Суперкубок России. Во время игры за «Севилью» россиянин выиграл с командой Кубок УЕФА и Кубок Испании (оба — в сезоне-2006/07), а за полугодичную аренду в «Цюрихе» успел стать обладателем Кубка Швейцарии-2015/16.
Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории не только «Зенита», но и сборной России (30 мячей, столько же — у Артема Дзюбы). За национальную команду форвард дебютировал в возрасте 19 лет и провел 91 встречу в период с 2001 по 2016 год.
Сейчас Кержакову 39 лет. В 2018 году он начал тренерскую карьеру, возглавив юношескую сборную России (до 18 лет), а впоследствии тренировал томскую «Томь» и «Нижний Новгород», который покинул по окончании сезона РПЛ-2021/22.
У Александра Кержакова есть младший брат — Михаил, который также является футболистом и выступает за «Зенит» на позиции вратаря.
Самый титулованный тренер
Наиболее титулованным наставником в истории «Зенита» является нынешний тренер команды Сергей Семак (род. 1976).
Бывший капитан сборной России провел в петербургском клубе последние годы игровой карьеры, а в 2013 году вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых. В качестве футболиста Семак сыграл за «Зенит» в 48 матчах и забил девять голов.
В 2016 году Семак получил первый опыт работы главным тренером, возглавив выступавшую в высшей лиге чемпионата России «Уфу», а спустя два года вернулся в Санкт-Петербург уже в статусе главного тренера команды.
С 2018 по 2022 год Семак неизменно приводил «Зенит» к победе в чемпионате России, а также единожды выиграл с командой Кубок страны. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2022/23.
В 2014-2016 годах Семак входил в тренерский штаб сборной России. Как игрок экс-полузащитник провел за национальную команду 65 встреч, забил четыре мяча и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Наибольшее количество матчей
Рекордсмен по количеству игр в составе «Зенита» — экс-защитник Анатолий Давыдов (род. 1953).
Уроженец Тулы начал профессиональную карьеру в клубах родного города, а в 1975 году стал игроком сине-бело-голубых, за которых выступал на протяжении 13 лет. В 1980 году Давыдов стал бронзовым призером чемпионата СССР, а в 1984-м принял значительное участие в завоевании первого в истории клуба чемпионства, сыграв в 27 матчах и забив один гол.
В 1997 году Давыдов вернулся в «Зенит» и завершил карьеру в статусе игрока петербургского клуба, после чего вошел в тренерский штаб команды. Всего Давыдов провел за клуб 456 матчей.
В 1999-м Давыдов возглавил «Зенит» уже самостоятельно, приведя команду к победе в национальном кубке-1999. Покинул пост главного тренера в 2000 году.
В дальнейшем Анатолий Давыдов работал в структуре петербургского клуба и возглавлял различные российские команды низших лиг. В 2009 году он снова принял главную команду «Зенита» по ходу сезона после увольнения Дика Адвоката, выиграл бронзу чемпионата России и покинул команду по окончании сезона.
Сейчас Давыдову 68 лет, он работает директором клубной академии «Зенита».
Данные о соревнованиях и контакты клуба
Официальный сайт ФК «Зенит»: https://fc-zenit.ru/
Адрес стадиона: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 1 (станция метро «Зенит»)
Профиль ВК: https://vk.com/zenit
Официальный Telegram-канал: https://t.me/fczenit
Соревнования в сезоне-2022/23: РПЛ, Кубок России, Суперкубок России
Даты начала сезона:
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РПЛ — 15 июля; первый матч «Зенита» — 15 июля против ФК «Химки», на выезде; первый домашний матч — 22 июля против ФК «Крылья Советов» (Самара).
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Кубок России — 13 июля, 1/256 финала. «Зенит» вступает в борьбу с «элитного группового раунда».
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Суперкубок России — 9 июля, «Газпром Арена», Санкт-Петербург. Соперник «Зенита» — ФК «Спартак» (Москва).
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
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15
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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