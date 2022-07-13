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Сегодня, 15:00

«Зенит»: история клуба, факты о легендарной футбольной команде

Владислав Маслов
Читать «СЭ» в
«Зенит» — обладатель Кубка УЕФА.
Фото Global Look Press
Флаг «Зенита».
Фото Роман Киташов, ФК «Зенит»
Команда «Сталинец».
Фото архив «СЭ»
Юрий Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты «Зенита» в 1984 году.
Фото ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита» в 1997 году.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» — чемпион России-2007.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
«Зенит» — обладатель Суперкубка УЕФА.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» — чемпион России-2020/21.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
«Газпром Арена».
Фото Роман Киташов, ФК «Зенит»
Александр Кержаков.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» — чемпион России-2021/22.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сергей Семак.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Анатолий Давыдов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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История ФК «Зенит».

Краткая справка:


Город — Санкт-Петербург
Год основания — 1925-й
Соревнование — Российская премьер-лига (РПЛ)
Титулы — 9-кратный чемпион СССР/России, 5-кратный обладатель Кубка СССР/России, 6-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка премьер-лиги, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА
Стадион — «Газпром Арена» (64 468 мест)
Прозвище — сине-бело-голубые

История ФК «Зенит»

Флаг "Зенита". Фото Роман Киташов, ФК «Зенит»
Флаг «Зенита».
Роман Киташов, Фото ФК «Зенит»

Основание клуба

Официальная дата основания «Зенита» — 1925 год. Согласно историческим документам, именно в это время появилась первая футбольная команда на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ), который в 1929 году получит имя Сталина. Данное предприятие стало альма-матер клуба, и участие в группе Б (вторая по силе лига) первого чемпионата СССР весной 1936 года ленинградцы приняли под названием «Сталинец».

Среди историков и ветеранов «Зенита» неоднократно велись споры о времени возникновения клуба, некоторые придерживались мнения, что годом основания следует считать 1936-й, когда образовался «Сталинец» и вместе с ним — одноименное добровольное спортивное общество (ДСО). Однако в 1999 году занимавший тогда пост президента клуба Виталий Мутко издал приказ «Об исторической дате рождения ФК «Зенит», согласно которому была собрана комиссия для определения точной даты основания команды. В 2000 году было принято решение остановиться на 25 мая 1925 года.

В феврале 1939 года в результате массовой реорганизации управления промышленностью Ленинградский металлический завод был передан в ведение Народного комиссариата вооружений, под патронажем которого находилось ДСО «Зенит». Зимой 1939-1940 годов был осуществлен перевод спортсменов ЛМЗ из ДСО «Сталинец», объединявшего членов профсоюза рабочих электромашиностроительной промышленности, в ДСО «Зенит».

Таким образом, в 1939 году команда ЛМЗ «Сталинец» получила сохраняющееся по сей день название «Зенит».

Команда "Сталинец". Фото архив «СЭ»
Команда «Сталинец».
Фото архив «СЭ»

Хронология названий:

  1. «Сталинец» — 1925-1939 годы.

  2. «Зенит» — 1939 — н. в.

Титулы и достижения (советский период)

Советский период истории для петербургского клуба не ознаменован ни большим количеством титулов, ни громкими победами. Впервые в высшую лигу союзного первенства тогда еще «Сталинец» попал в 1938 году, но не по спортивному принципу, а в результате расширения группы А — сильнейшей лиги страны. С тех пор и вплоть до распада СССР в 1991 году клуб не покидал высшую лигу, но добиться каких-либо наград в рамках чемпионата сумел лишь дважды.

Юрий Морозов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Морозов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

По итогам сезона-1980 «Зенит» занял 3-е место, что обеспечило ленинградцам бронзовые медали. К первому в истории попаданию в призовую тройку клуб привел легендарный тренер Юрий Морозов (1934-2005). Уроженец Ленинградской области, проведший несколько матчей за «Зенит» как игрок, в качестве тренера приходил в команду трижды: первый период (1978-1982) принес клубу уже упомянутую бронзу, второй продлился совсем недолго, Морозов руководил «Зенитом» на протяжении сезона-1991. А вот третье появление тренера у руля «Зенита» состоялось уже в чемпионате России, и снова Морозов привел команду к бронзовым наградам — в сезоне-2001.

Юрий МОРОЗОВ. Юрий Морозов. Второй отец Аршавина и Кержакова

Главная же победа в советский период истории «Зенита» случилась в 1984 году. Ленинградский клуб, практически никем не считавшийся фаворитом перед началом сезона, под руководством молодого тренера Павла Садырина опередил московский «Спартак» и впервые стал чемпионом Советского Союза. В то время за «Зенит» выступали одни из лучших игроков в его истории: Михаил Бирюков, Анатолий Давыдов, Сергей Веденеев, Юрий Желудков, Сергей Кузнецов, Борис Чухлов и другие. Многие из них на сегодняшний день работают на различных должностях в структуре клуба.

Футболисты "Зенита" в 1984 году. Фото ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита» в 1984 году.
Фото ФК «Зенит»
Четверг. Санкт-Петербург. Участники товарищеского матча в честь 30-летия чемпионства &quot;Зенита&quot;. «Зенит» — чемпион СССР! 30 лет спустя

Кубок СССР покорился «Зениту» лишь раз — в 1944 году, в первом розыгрыше трофея после начала Великой Отечественной войны. В финале ленинградцы победили московский ЦДКА со счетом 2:1, тренером «Зенита» был Константин Лемешев. Примечателен тот факт, что это стало первой победой в Кубке страны для немосковского клуба.

Факты о «Зените»

Самым распространенным прозвищем «Зенита» является «сине-бело-голубые», которое было дано команде из-за цветов формы и эмблемы клуба. Интересная деталь — достаточно продолжительный период времени в середине XX века клубными цветами были красный и белый, а сам логотип команды был выполнен в красном цвете.

«Зенит» сейчас

На сегодняшний день «Зенит» — лидер чемпионата России и безусловный фаворит каждого нового сезона, обладатель национальных и международных титулов. Петербургский клуб — один из самых популярных в России и имеет множество болельщиков за пределами Ленинградской области. Но успех и слава пришли к сине-бело-голубым не сразу. Начиналось все не так гладко, как можно было бы подумать.

Футболисты "Зенита" в 1997 году. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита» в 1997 году.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

До прихода «Газпрома»

В последние годы существования Советского государства, несмотря на чемпионство-1984, «Зенит» вылетел сначала из высшей, а потом и из первой лиги союзного первенства. Вернуться наверх помогло лишь исчезновение Советского Союза. После распада СССР клуб потерял поддержку органов власти и шефского предприятия ЛМЗ, а новые источники средств в период государственного кризиса найти было сложно. Вследствие этого «Зенит», принявший участие в первом чемпионате России, по итогам сезона вылетел из главной лиги страны и некоторое время находился едва ли не на грани расформирования. Вернуться обратно получилось лишь спустя три года — и снова, как и в 30-е годы прошлого века, лишь за счет расширения высшей лиги перед сезоном-1996. Незадолго до этого спонсорами «Зенита» стали пивоваренная компания «Балтика» и энергетическое предприятие «Лентрансгаз», что помогло клубу снова крепко встать на ноги.

1992 год. Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу в&nbsp;первом чемпионате России. «И тут амбалы молча начинают меня избивать железными прутьями...» 30 лет назад стартовал первый чемпионат России

Новейшая история. Трофеи клуба

В 1999 году «Зенит» стал обладателем Кубка России под руководством своего бывшего игрока, чемпиона СССР-1984 Анатолия Давыдова. В финале зенитовцы победили московское «Динамо» со счетом 3:1.

"Зенит" - чемпион России-2007. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
«Зенит» — чемпион России-2007.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Судьба «Зенита» кардинально изменилась в 2005 году с приходом в клуб «Газпрома». В июне 2006 года команду возглавил нидерландский специалист Дик Адвокат, который впоследствии поработает и со сборной России (2010-2012). Уже в 2007 году петербуржцы второй раз в истории стали чемпионами страны, а в 2008-м взяли Кубок УЕФА, обыграв шотландский «Рейнджерс» на стадионе «Сити оф Манчестер» в Англии со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали полузащитники Игорь Денисов и Константин Зырянов. Ранее в полуфинале «Зенит» прошел мюнхенскую «Баварию», разгромив немецкую команду со счетом 5:1 по итогам двухматчевого противостояния. Это стало второй в истории победой для российских клубов в еврокубке после триумфа московского ЦСКА в 2005 году.

&quot;Зенит&quot; - обладатель Кубка УЕФА сезона-2007/08. Путь «Зенита» к Кубку УЕФА. Все матчи (Видео)

В августе 2008 года «Зенит» выиграл и Суперкубок УЕФА, обыграв в матче за титул действующего на тот момент победителя Лиги чемпионов — английский «Манчестер Юнайтед» — со счетом 2:1. «Зенит» остается единственным отечественным клубом, которому покорился данный трофей.

"Зенит" - обладатель Суперкубка УЕФА. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
«Зенит» — обладатель Суперкубка УЕФА.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

В период с 2007 по 2022 год петербуржцы добавили на свой счет еще семь чемпионских титулов, обойдя по их общему количеству такие команды, как московские «Торпедо» и «Локомотив» (трехкратные чемпионы страны), а также казанский «Рубин» (двукратный чемпион).

Лучшим результатом «Зенита» в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала турнира, на этой стадии клуб играл в сезонах-2011/12, -2013/14 и -2015/16.

Кубок России после победы 1999 года покорялся клубу лишь трижды — в 2010, 2016 и 2020 годах.

"Зенит" - чемпион России-2020/21. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
«Зенит» — чемпион России-2020/21.
Анна Мейер, Фото ФК «Зенит»

В 2003 году «Зенит» стал первым и единственным обладателем Кубка премьер-лиги. Турнир до сих пор проводился лишь однажды, в нем принимали участие все действующие на тот момент члены РФПЛ. В финале петербуржцы обыграли новороссийский «Черноморец» с общим счетом 5:2 по итогам двухматчевого противостояния (3:0, 2:2).

&laquo;Зенит&raquo; выиграл единственный в&nbsp;истории Кубок премьер-лиги. Кубок РПЛ уже был в 2003-м. «Зенит» победил, «Спартак» играл в Тарасовке, а Быстров надевал маску Кинг-Конга

«Зенит» — семикратный обладатель Суперкубка России. Последний из трофеев петербуржцы завоевали 9 июля 2022 года, обыграв на домашнем стадионе «Газпром Арена» московский «Спартак» (4:0).

Стадион

«Зенит» выступает на открытой в 2017 году «Газпром Арене», вмещающей почти 65 тысяч зрителей. Стадион является одним из самых современных и технологичных не только в России, но и во всей Европе, обладает раздвижной крышей и подогревом трибун. На «Газпром Арене» был сыгран финал Кубка конфедераций-2017, а также семь матчей проходившего в России чемпионата мира-2018, включая один из полуфиналов и матч за 3-е место.

В 2021 году петербургская арена приняла семь встреч перенесенного из-за пандемии коронавируса Евро-2020, проводившегося в 11 странах.

"Газпром Арена". Фото Роман Киташов, ФК «Зенит»
«Газпром Арена».
Роман Киташов, Фото ФК «Зенит»

В советское время основным стадионом «Зенита» был открытый в 1950 году 100-тысячный стадион им. Кирова. С течением времени его вместимость постепенно снижалась: сначала — до 74 тысяч мест, а в последние годы существования — до 68 тысяч.

Не меньшую роль в истории клуба сыграл стадион «Петровский» (в 1925-1992 годах — стадион им. Ленина), который служил домашним для «Зенита» с 1994 по 2017 год.

Руководство «Зенита»

Президентом петербургского клуба является Александр Медведев, который в 2008-2014 годах занимал аналогичный пост в Континентальной хоккейной лиге — сильнейшем турнире России и Европы по хоккею с шайбой.

Его заместителем и советником по спортивным вопросам является экс-капитан «Зенита» и сборной России, бывший игрок лондонского «Арсенала», бронзовый призер Евро-2008 Андрей Аршавин.

Деятельное участие в жизни клуба принимает зампредседателя совета директоров «Газпрома», уроженец Ленинграда и давний болельщик «Зенита» Алексей Миллер.

"Зенит" - чемпион России-2021/22. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
«Зенит» — чемпион России-2021/22.
Анна Мейер, Фото ФК «Зенит»

Последние выступления

«Зенит» является действующим чемпионом России, причем этот титул был завоеван петербуржцами по итогам сезона-2021/22 уже в четвертый раз подряд.

Последняя победа в Кубке России была одержана клубом в розыгрыше-2019/20: в финальном матче на стадионе «Екатеринбург» в одноименном городе были обыграны подмосковные «Химки» — 1:0.

Рекордсмены «Зенита»

Как и в предыдущих статьях из данного цикла, несмотря на наличие в истории «Зенита» многих футболистов и тренеров, достойных упоминания в числе легенд клуба, придется ограничиться рекордсменами сине-бело-голубых.

Артем Дзюба и&nbsp;Андрей Аршавин. «Зениту» — 95! Символическая сборная сине-бело-голубых: от Дзюбы и Аршавина до Давыдова и Долгополова

Лучший бомбардир

Наибольшее количество забитых мячей в истории «Зенита» на счету нападающего Александра Кержакова (род. 1982). Уроженец города Кингисепп Ленинградской области является воспитанником клуба и дебютировал за него в 2001 году. Первый свой гол за «Зенит» Кержаков забил в ворота московского «Спартака» в рамках игры чемпионата России 30 июня того же года.

Несмотря на периоды выступления за другие клубы — испанскую «Севилью» (2007-2008, 26 матчей, 8 голов) и московское «Динамо» (2008-2009, 51 матч, 19 голов), а также кратковременную аренду в швейцарский «Цюрих» в 2016-м (17 матчей, 5 голов), Кержаков сумел отправить 162 мяча в ворота соперников «Зенита» в различных турнирах. С сине-бело-голубыми нападающий трижды становился чемпионом страны, один раз завоевал Кубок и два раза — Суперкубок России. Во время игры за «Севилью» россиянин выиграл с командой Кубок УЕФА и Кубок Испании (оба — в сезоне-2006/07), а за полугодичную аренду в «Цюрихе» успел стать обладателем Кубка Швейцарии-2015/16.

Александр Кержаков. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Кержаков.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории не только «Зенита», но и сборной России (30 мячей, столько же — у Артема Дзюбы). За национальную команду форвард дебютировал в возрасте 19 лет и провел 91 встречу в период с 2001 по 2016 год.

Сейчас Кержакову 39 лет. В 2018 году он начал тренерскую карьеру, возглавив юношескую сборную России (до 18 лет), а впоследствии тренировал томскую «Томь» и «Нижний Новгород», который покинул по окончании сезона РПЛ-2021/22.

У Александра Кержакова есть младший брат — Михаил, который также является футболистом и выступает за «Зенит» на позиции вратаря.

Александр Кержаков. Александр Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке»

Самый титулованный тренер

Наиболее титулованным наставником в истории «Зенита» является нынешний тренер команды Сергей Семак (род. 1976).

Бывший капитан сборной России провел в петербургском клубе последние годы игровой карьеры, а в 2013 году вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых. В качестве футболиста Семак сыграл за «Зенит» в 48 матчах и забил девять голов.

В 2016 году Семак получил первый опыт работы главным тренером, возглавив выступавшую в высшей лиге чемпионата России «Уфу», а спустя два года вернулся в Санкт-Петербург уже в статусе главного тренера команды.

Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сергей Семак.
Анна Мейер, Фото ФК «Зенит»

С 2018 по 2022 год Семак неизменно приводил «Зенит» к победе в чемпионате России, а также единожды выиграл с командой Кубок страны. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2022/23.

В 2014-2016 годах Семак входил в тренерский штаб сборной России. Как игрок экс-полузащитник провел за национальную команду 65 встреч, забил четыре мяча и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак с&nbsp;трофеем. Как «Зенит» эволюционировал при Семаке. Путь от руин после Манчини и зависимости от Дзюбы до гегемона РПЛ

Наибольшее количество матчей

Рекордсмен по количеству игр в составе «Зенита» — экс-защитник Анатолий Давыдов (род. 1953).

Уроженец Тулы начал профессиональную карьеру в клубах родного города, а в 1975 году стал игроком сине-бело-голубых, за которых выступал на протяжении 13 лет. В 1980 году Давыдов стал бронзовым призером чемпионата СССР, а в 1984-м принял значительное участие в завоевании первого в истории клуба чемпионства, сыграв в 27 матчах и забив один гол.

В 1997 году Давыдов вернулся в «Зенит» и завершил карьеру в статусе игрока петербургского клуба, после чего вошел в тренерский штаб команды. Всего Давыдов провел за клуб 456 матчей.

Анатолий Давыдов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Анатолий Давыдов.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

В 1999-м Давыдов возглавил «Зенит» уже самостоятельно, приведя команду к победе в национальном кубке-1999. Покинул пост главного тренера в 2000 году.

В дальнейшем Анатолий Давыдов работал в структуре петербургского клуба и возглавлял различные российские команды низших лиг. В 2009 году он снова принял главную команду «Зенита» по ходу сезона после увольнения Дика Адвоката, выиграл бронзу чемпионата России и покинул команду по окончании сезона.

Сейчас Давыдову 68 лет, он работает директором клубной академии «Зенита».

Золотой состав &quot;Зенита-84&quot;. Золотой состав «Зенита-84». Где они сейчас?

Данные о соревнованиях и контакты клуба

Официальный сайт ФК «Зенит»: https://fc-zenit.ru/

Адрес стадиона: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 1 (станция метро «Зенит»)

Профиль ВК: https://vk.com/zenit

Официальный Telegram-канал: https://t.me/fczenit

Соревнования в сезоне-2022/23: РПЛ, Кубок России, Суперкубок России

Даты начала сезона:

  1. РПЛ — 15 июля; первый матч «Зенита» — 15 июля против ФК «Химки», на выезде; первый домашний матч — 22 июля против ФК «Крылья Советов» (Самара).

  2. Кубок России — 13 июля, 1/256 финала. «Зенит» вступает в борьбу с «элитного группового раунда».

  3. Суперкубок России — 9 июля, «Газпром Арена», Санкт-Петербург. Соперник «Зенита» — ФК «Спартак» (Москва).

ФК Зенит
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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16.07 20:00
Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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17.07 17:30
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