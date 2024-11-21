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Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо». Им грозит до семи лет тюрьмы

Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Егор Сергеев
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Фото Федор Успенский, «СЭ»
Нападавшие были старше.

В Москве после товарищеского матча между «Динамо» и «Амкалом» произошло неприятное происшествие — 16-летнего болельщика бело-голубых ограбили два взрослых фаната «Спартака».

Что известно об инциденте

О произошедшем сообщил Telegram-канал Baza: 17 ноября потерпевший возвращался после игры «Динамо» и «Амкала». Неподалеку от Фрунзенской набережной, на Комсомольском проспекте, к 16-летнему парню пристала группа взрослых людей — двое сняли с него шарф бело-голубых, еще несколько копались в рюкзаке, откуда вытащили еще два шарфа и флаг «Динамо». Юношу даже заставили снять толстовку с символикой клуба. После грабежа нападавшие скрылись, а пострадавший, рассказав дома об инциденте отцу, обратился в полицию.

Болельщики «Спартака».
Болельщики «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двоих злодеев уже задержали — 34-летнего Александра и 18-летнего Игоря. При этом на видео с инцидентом присутствует шестеро нападавших. По информации источника, они давние фанаты «Спартака», а в разговоре с полицией признались, что хотели похвастаться отобранной атрибутикой в следующем дерби с бело-голубыми. Они тоже посетили игру «Динамо» и «Амкала», где и спланировали преступление — договорились ждать жертву около метро «Фрунзенская». Неподалеку они и встретили 16-летнего болельщика бело-голубых.

На задержанных Александра и Игоря возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». За это преступление им грозит до семи лет тюрьмы. «Динамо» уже пообещало пригласить пострадавшего болельщика и его семью на следующую домашнюю игру. «После матча «Динамо» — «Амкал» неизвестные напали и ограбили 16-летнего болельщика бело-голубых Максима. Мы хотим пригласить вас на следующую домашнюю игру с «Химками», а также в музей «Динамо». В беде не оставим», — написано в Telegram-канале клуба.

Когда ближайший матч «Спартака» и «Динамо»

Инциденты с фанатами «Спартака» и «Динамо» не редкость. 21 ноября 2020 года команды сыграли вничью в чемпионате России (1:1), а болельщики едва не подрались на трибуне — фанаты пытались прорваться друг к другу через разделяющую секторы решетку. При этом игра проходила в условиях усеченной посещаемости из-за коронавирусных ограничений.

Фанат &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;игроки ЦСКА в&nbsp;молодежном дерби. Фанат «Спартака» набросился на футболистов ЦСКА. Игрок красно-белых скандировал матерную кричалку

В мае 2022-го «Спартак» обыграл бело-голубых в финале Кубка России (2:1). После триумфального дерби фанаты красно-белых праздновали на улицах Москвы, что закончилось вмешательством полиции. По данным ТАСС, за нарушение правил правопорядка было задержано около 50 болельщиков «Спартака». Следующая игра команд намечена на 11 мая 2025 года.

Шоу-матч между «Динамо» и «Амкалом» закончился неожиданной победой медийного футбольного клуба (3:2). В составе бело-голубых сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
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Оренбург – Зенит
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23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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