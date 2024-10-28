Где максимум у этого «Локо» и кто остановит Батракова? Галактионов создал реального конкурента «Зенита»
После каждой новой вспышки «Локомотива» кажется, что это — предел. Высший показатель, который реально выжать из состава — безумно талантливого, но не слишком опытного по меркам гранда. Но раз за разом команда пробивает потолок и расширяет грани возможностей, которые, вероятно, сама до сих пор не определила.
Это была самая энергозатратная неделя «Локомотива» в сезоне. Никто так и не понял, почему главный тренер Михаил Галактионов выставил практически основной состав в Ростове. Учитывая, что кубковая встреча ничего не решала, а впереди предстоял выезд к «Зениту», когда свежесть обоймы, силы и умение терпеть — обязательный набор, чтобы не рассыпаться уже к перерыву.
Тем более выбранная модель «Локо» выжимала всю энергию. Железнодорожники ожидаемо остались без мяча и проделывали гигантский объем работы: высоко прессинговали, шли в жесткие стыки (из-за которых Вендел чудом не заменился на первой же минуте) и использовали все запасы скорости в контратаках.
А минуты с 10-й терпеливо отбивались от затяжных позиционных атак, которые истощали выносливость. В середине тайма сложилось впечатление, что ключевой вопрос по такому футболу: на сколько хватит «Локо»? «Зенит» чувствовал себя намного комфортнее — и физически, и эмоционально.
Тем удивительнее было видеть, как до перерыва банда Галактионова отодвинула игру от своей штрафной, посадила на карточку Клаудиньо, все чаще владела мячом и создала два результативных момента. Да, к тому времени у «Зенита» тоже были топ-шансы (лучший не использовал Мостовой), но факт в том, что к перерыву на поле наблюдалось абсолютное равенство.
Более того, старт второго тайма остался за «Локо». Но Сергей Семак фактически наказал гостей их же оружием. Неудачный розыгрыш углового, моментальная контратака — и Мостовой убегает за спину Ненахову, получает передачу от Клаудиньо и прошивает Лантратова. Идеальный ход, которому точно позавидовали на скамейке Галактионова. Там готовили точно такой же.
Здесь важно отметить два момента.
Во-первых, прогресс Мостового, который вонзил третий гол в двух последних турах и набрал отличную форму (такой не было очень давно).
Во-вторых, реакцию «Локомотива». Двойная замена, серия дерзких отборов на чужой половине — и команду возвращает в игру человек, только что появившийся на поле, а также самая яркая звезда, которую вообще никто не накрыл в штрафной. Батраков ошибся на угловом, который и привел к голу «Зенита», но не поплыл, продолжил лезть вперед и хладнокровно упаковал в сетку восьмой гол в 13 турах.
Конечно, ему очень повезло не удалиться сразу после того, как счет стал равным (арбитр Сергей Карасев простил — Алексей сфолил на вторую желтую), но впечатления от футбола вундеркинда этот момент вообще не испортил. Даже в гостях у самого мощного конкурента, когда большую часть времени приходится терпеть и действовать без мяча, а шансов впереди ощутимо меньше, чем в любом другом матче, Батраков сделал результат. А «Локомотив» — дорабатывал, кусался и выглядел не хуже.
Поразительное качество Галактионова — выжимать максимум даже в тот момент, когда в команду никто не верит, она объективно не в лучших кондициях после десятков часов в поезде, а футболисты выхолощены морально из-за поражения «Химкам» в прошлом туре.
Пару месяцев назад к такому результату, рассуждая о турнирных перспективах, стоило относиться очень осторожно. Но 13 туров — достаточная дистанция, чтобы наконец зафиксировать: в сезон столетия «Зенит» столкнется с новым уровнем конкуренции.
И «Локомотив» — один из тех, кто ее уже обеспечил.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|3 : 4
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 1
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2