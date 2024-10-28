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Где максимум у этого «Локо» и кто остановит Батракова? Галактионов создал реального конкурента «Зенита»

Батраков забил «Зениту» и возглавил гонку бомбардиров РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил гол «Зениту» (1:1) и возглавил гонку бомбардиров РПЛ.
Фото ФК «Локомотив»
Леонид Волотко — о главном матче тура.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Локомотив

После каждой новой вспышки «Локомотива» кажется, что это — предел. Высший показатель, который реально выжать из состава — безумно талантливого, но не слишком опытного по меркам гранда. Но раз за разом команда пробивает потолок и расширяет грани возможностей, которые, вероятно, сама до сих пор не определила.

Это была самая энергозатратная неделя «Локомотива» в сезоне. Никто так и не понял, почему главный тренер Михаил Галактионов выставил практически основной состав в Ростове. Учитывая, что кубковая встреча ничего не решала, а впереди предстоял выезд к «Зениту», когда свежесть обоймы, силы и умение терпеть — обязательный набор, чтобы не рассыпаться уже к перерыву.

Артем Карпукас (&laquo;Локомотив&raquo;) и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;) в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ 27&nbsp;октября 2024 года. Бойня «Зенита» и «Локо» в Питере: 1:1 — в пользу «Краснодара»

Тем более выбранная модель «Локо» выжимала всю энергию. Железнодорожники ожидаемо остались без мяча и проделывали гигантский объем работы: высоко прессинговали, шли в жесткие стыки (из-за которых Вендел чудом не заменился на первой же минуте) и использовали все запасы скорости в контратаках.

А минуты с 10-й терпеливо отбивались от затяжных позиционных атак, которые истощали выносливость. В середине тайма сложилось впечатление, что ключевой вопрос по такому футболу: на сколько хватит «Локо»? «Зенит» чувствовал себя намного комфортнее — и физически, и эмоционально.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Фото ФК «Зенит»

Тем удивительнее было видеть, как до перерыва банда Галактионова отодвинула игру от своей штрафной, посадила на карточку Клаудиньо, все чаще владела мячом и создала два результативных момента. Да, к тому времени у «Зенита» тоже были топ-шансы (лучший не использовал Мостовой), но факт в том, что к перерыву на поле наблюдалось абсолютное равенство.

Более того, старт второго тайма остался за «Локо». Но Сергей Семак фактически наказал гостей их же оружием. Неудачный розыгрыш углового, моментальная контратака — и Мостовой убегает за спину Ненахову, получает передачу от Клаудиньо и прошивает Лантратова. Идеальный ход, которому точно позавидовали на скамейке Галактионова. Там готовили точно такой же.

Здесь важно отметить два момента.

Во-первых, прогресс Мостового, который вонзил третий гол в двух последних турах и набрал отличную форму (такой не было очень давно).

Во-вторых, реакцию «Локомотива». Двойная замена, серия дерзких отборов на чужой половине — и команду возвращает в игру человек, только что появившийся на поле, а также самая яркая звезда, которую вообще никто не накрыл в штрафной. Батраков ошибся на угловом, который и привел к голу «Зенита», но не поплыл, продолжил лезть вперед и хладнокровно упаковал в сетку восьмой гол в 13 турах.

Конечно, ему очень повезло не удалиться сразу после того, как счет стал равным (арбитр Сергей Карасев простил — Алексей сфолил на вторую желтую), но впечатления от футбола вундеркинда этот момент вообще не испортил. Даже в гостях у самого мощного конкурента, когда большую часть времени приходится терпеть и действовать без мяча, а шансов впереди ощутимо меньше, чем в любом другом матче, Батраков сделал результат. А «Локомотив» — дорабатывал, кусался и выглядел не хуже.

Поразительное качество Галактионова — выжимать максимум даже в тот момент, когда в команду никто не верит, она объективно не в лучших кондициях после десятков часов в поезде, а футболисты выхолощены морально из-за поражения «Химкам» в прошлом туре.

Пару месяцев назад к такому результату, рассуждая о турнирных перспективах, стоило относиться очень осторожно. Но 13 туров — достаточная дистанция, чтобы наконец зафиксировать: в сезон столетия «Зенит» столкнется с новым уровнем конкуренции.

И «Локомотив» — один из тех, кто ее уже обеспечил.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Михаил Галактионов
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Бойня «Зенита» и «Локо» в Питере: 1:1 — в пользу «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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