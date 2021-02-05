«Еле ходим, жара, солнце!» «Рубин» и «Динамо» выдали триллер в Турции
Товарищеский матч
«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (1:2)
Голы: Шиманьски, 18 (0:1). Фомин, 41 — с пенальти (0:2). Деспотович, 45+3 — с пенальти (1:2). Деспотович, 53 — с пенальти (2:2). Комличенко, 90+3 (2:3).
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Абдуллин, Уремович (Грицаенко, 77), Старфельт (Бегич, 77), Шатов, Йевтич (Костюков, 77), Макаров, Самошников, Кварацхелия, Деспотович (Игнатьев, 77).
«Динамо»: Шунин, Плиев (Карапузов, 52), Ордец (Комличенко, 46), Варела, Слепов, Фомин, Грулев, Моро, Шиманьски, Липовой, Лесовой.
Предупреждения: Дюпин, 40. Слепов, 45+2. Плиев, 51. Шатов, 57.
Удаление: Плиев, 52.
Черчесов в компании Сайманова
Место проведения матча «Рубин» — «Динамо» в последние дни менялось несколько раз. Москвичи хотели привезти казанцев на свое поле отеля «Регнум», но затем все-таки решили сыграть у отеля «Рубина» «Беллис Делюкс». Многие отмечают, что казанцам достался чуть ли лучший газон на весь Белек, и поэтому все быстро соглашаются, приехав на инспекцию.
В трех предыдущих матчах на нем было забито аж 16 голов, у «Рубина» уже традиционно результативные игры — так вышло и с «Динамо». Даже Станислав Черчесов приехал на матч заранее, а не к стартовому свистку.
Тренер сборной в компании генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова занял место в центре на трибуне, куда всех пускали только по предварительным спискам. На статусный по афише матч приехали многие футбольные люди. В том числе агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда Ивана Игнатьева и оказывающий юридические услуги самому Черчесову, тоже расположился неподалеку от тренера сборной.
Как и по ходу предыдущей товарищеской игры «Рубина» с «Химками», Черчесов в основном общался с Саймановым. Новоявленный представитель исполкома РФС после вчерашнего заседания уже прибыл в Турцию и следил за игрой. Но опять никто из его команды не смог проявить себя на глазах у Черчесова.
Три пенальти и удаление от судьи-любителя
Все матчи «Рубина» судит местная бригада судей из Турции, которые в основном работают в низших турецких лигах. Главный рефери оказался с комплекцией завсегдатая пабов и кабаков, поэтому с трудом поспевал за эпизодами и не всегда правильно оценивал игровые ситуации. Отсюда пришли и три пенальти, не все из которых были очевидными. Рефери не всегда понимал, был ли угловой, кто бросает аут, да и желтые раздавал не всегда по делу. Защитника «Динамо» Заурбека Плиева он вообще удалил, показав две желтые в течение минуты.
На трибуне подшучивали, что судья просто сделал ставку на тотал пенальти в матче, поэтому регулярно указывал на точку при любом падении. «Рубин» реализовал два 11-метровых: Джордже Деспотович без шансов для Антона Шунина лупил по «девяткам». А у «Динамо» отличился Даниил Фомин. С игры за 90 основных минут забил только Себастьян Шиманьски, выстрелив из-за пределов штрафной под перекладину.
У «Рубина» самый острый момент в матче создал Хвича Кварацхелия: грузин получил скидку от Деспотовича и с угла штрафной пытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но попал в штангу.
Казанцы выглядели тяжелее и часто ошибались, «Динамо» же было быстрее и свежее. Леонид Слуцкий, который все встречи «Рубина» смотрит с телевизионной вышки, в перерыве спустился и устроил эмоциональный разбор полетов своей команде.
Слуцкий: «Давайте играть без нытья!»
Тренер «Рубина» на скамейке пытался взбодрить игроков, которые провели чуть ли не худший тайм в этом году. С трибуны Слуцкого было еле слышно, долетали лишь обрывки фраз. Но и по ним стало понятно, что тренеру не нравилось, как «Рубин» организовывал прессинг, а также слишком большое количество индивидуальных ошибок.
«Я могу каждому предъявить за эпизод, где он ошибся. Не надо после промахов пихать друг другу, а потом допускать точно такие же ляпы. Давайте играть без нытья, вы же не какая-то колхозная команда!» — обратился Слуцкий.
В Белеке на этих зимних сборах был чуть ли не самый жаркий день, что тренер тоже отметил в ходе спича: «Мы еле ходим, и понятно, что жара, солнце печет, но все равно надо показывать свой уровень!»
«Рубин» на второй тайм вышел чуть бодрее, однако после стартовых минут тайма опять испытывал игровые проблемы: Хвича часто увлекался обводкой и терял больше мячей, чем обычно. Деспотович уверенно реализовывал пенальти, но в целом провел матч без голевых моментов. Не ладилась игра у Филипа Уремовича, который часто ошибался в простых ситуациях. В центре поля Олег Шатов и Дарко Йевтич редко находили партнеров передачами вперед и чаще обрезали.
«Динамо» выглядело лучше и даже Юрию Дюпину приходилось напоминать: «Мужики, без мяча играем уже слишком долго. Надо подержать!» Но не помогло: «Динамо» все-таки додавило «Рубин».
Гол Комличенко на последней секунде. «Мяч еле катится, никто прыгнуть не может!»
Победный гол москвичи забили в добавленное время: вышедший на замену Николай Комличенко продавил защитников «Рубина» Силвие Бегича и Алексея Грицаенко, после чего протолкнул мяч мимо Дюпина.
Крутые парни на взрыв не оборачиваются ?#ВТБтренировочныесборы #ДинамоРубин #Комличенко pic.twitter.com/Khjmhmh18D— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 5, 2021
Судья после гола тут же дал финальный свисток, зафиксировав победу «Динамо» на флажке. Игроки «Рубина» расстроились так, будто проиграли официальный матч.
«Мяч еле катится в ворота! Никто за ним прыгнуть не может и выбить!» — раздалось уже после игры на скамейке казанцев, где снова начался разбор полетов.
Самым довольным после игры выглядел Шиманьски. Улыбчивый поляк перед уходом с поля спросил у смотревшего игру с бровки Сергея Паршивлюка: «Видел скаутов топ-клубов? Нет? Жаль!»
Для тех, кто не сыграл весь матч, Слуцкий со своим штабом организовал двусторонку на половину поля, а «Динамо» тем временем собиралось в свой отель. Команда чуть не уехала без своего тренера Сандро Шварца. Автобус тронулся, когда специалист давал интервью пресс-службе.
«Куда ты поехал без Сандро, ё!» — крикнул кто-то из сотрудников «Динамо» и у обочины жестами просил водителя остановиться. Немец все-таки успел на автобус с победителями.
Леонид Слуцкий: «Динамо» было свежее и быстрее «Рубина»
А вот итоги матча от главного тренера казанцев.
— Игры на сборах могут быть очень разные, — заметил Слуцкий. — Но из каждой ты выносишь много важной информации. Сегодня, например, уже в первые две минуты стало видно, что команды находились в разном состоянии. На сборах это нормально. «Динамо» было явно свежее и быстрее. Здесь требовалось иначе играть и по-другому расставлять акценты.
Я удовлетворен тем, как команда среагировала на мои слова в перерыве и на те изменения, которые были внесены. Понятно, что всегда неприятно проигрывать и пропускать на последней секунде. Но повторюсь: сегодняшняя игра дала больше информации, чем те, в которых мы выглядели более убедительно.
— Если проводить предварительные итоги того, что уже проделано за время сборов, насколько удовлетворены работой?
— На сборах ты всегда говоришь о двух вещах: сколько у тебя сорвано тренировок из-за погоды, у нас таких было 0. И второе: какое количество футболистов не смогли выполнить общий объем работы, который предлагался.
На первом сборе у нас не работали в общей группе только Бакаев и Меркулов. Это футболисты, которые и не планировались к работе в общей группе. А вот на втором сборе количество повреждений несколько выросло. Тут в идеале было бы иметь минимальные кадровые потери.
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