«Еле ходим, жара, солнце!» «Рубин» и «Динамо» выдали триллер в Турции

Репортаж корреспондента «СЭ» из Белека.

Товарищеский матч

«Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (1:2)

Голы: Шиманьски, 18 (0:1). Фомин, 41 — с пенальти (0:2). Деспотович, 45+3 — с пенальти (1:2). Деспотович, 53 — с пенальти (2:2). Комличенко, 90+3 (2:3).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Абдуллин, Уремович (Грицаенко, 77), Старфельт (Бегич, 77), Шатов, Йевтич (Костюков, 77), Макаров, Самошников, Кварацхелия, Деспотович (Игнатьев, 77).

«Динамо»: Шунин, Плиев (Карапузов, 52), Ордец (Комличенко, 46), Варела, Слепов, Фомин, Грулев, Моро, Шиманьски, Липовой, Лесовой.

Предупреждения: Дюпин, 40. Слепов, 45+2. Плиев, 51. Шатов, 57.

Удаление: Плиев, 52.

Черчесов в компании Сайманова

Место проведения матча «Рубин» — «Динамо» в последние дни менялось несколько раз. Москвичи хотели привезти казанцев на свое поле отеля «Регнум», но затем все-таки решили сыграть у отеля «Рубина» «Беллис Делюкс». Многие отмечают, что казанцам достался чуть ли лучший газон на весь Белек, и поэтому все быстро соглашаются, приехав на инспекцию.

В трех предыдущих матчах на нем было забито аж 16 голов, у «Рубина» уже традиционно результативные игры — так вышло и с «Динамо». Даже Станислав Черчесов приехал на матч заранее, а не к стартовому свистку.

Тренер сборной в компании генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова занял место в центре на трибуне, куда всех пускали только по предварительным спискам. На статусный по афише матч приехали многие футбольные люди. В том числе агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда Ивана Игнатьева и оказывающий юридические услуги самому Черчесову, тоже расположился неподалеку от тренера сборной.

Как и по ходу предыдущей товарищеской игры «Рубина» с «Химками», Черчесов в основном общался с Саймановым. Новоявленный представитель исполкома РФС после вчерашнего заседания уже прибыл в Турцию и следил за игрой. Но опять никто из его команды не смог проявить себя на глазах у Черчесова.

Три пенальти и удаление от судьи-любителя

Все матчи «Рубина» судит местная бригада судей из Турции, которые в основном работают в низших турецких лигах. Главный рефери оказался с комплекцией завсегдатая пабов и кабаков, поэтому с трудом поспевал за эпизодами и не всегда правильно оценивал игровые ситуации. Отсюда пришли и три пенальти, не все из которых были очевидными. Рефери не всегда понимал, был ли угловой, кто бросает аут, да и желтые раздавал не всегда по делу. Защитника «Динамо» Заурбека Плиева он вообще удалил, показав две желтые в течение минуты.

На трибуне подшучивали, что судья просто сделал ставку на тотал пенальти в матче, поэтому регулярно указывал на точку при любом падении. «Рубин» реализовал два 11-метровых: Джордже Деспотович без шансов для Антона Шунина лупил по «девяткам». А у «Динамо» отличился Даниил Фомин. С игры за 90 основных минут забил только Себастьян Шиманьски, выстрелив из-за пределов штрафной под перекладину.

У «Рубина» самый острый момент в матче создал Хвича Кварацхелия: грузин получил скидку от Деспотовича и с угла штрафной пытался закрутить мяч в дальнюю девятку, но попал в штангу.

Казанцы выглядели тяжелее и часто ошибались, «Динамо» же было быстрее и свежее. Леонид Слуцкий, который все встречи «Рубина» смотрит с телевизионной вышки, в перерыве спустился и устроил эмоциональный разбор полетов своей команде.

Слуцкий: «Давайте играть без нытья!»

Тренер «Рубина» на скамейке пытался взбодрить игроков, которые провели чуть ли не худший тайм в этом году. С трибуны Слуцкого было еле слышно, долетали лишь обрывки фраз. Но и по ним стало понятно, что тренеру не нравилось, как «Рубин» организовывал прессинг, а также слишком большое количество индивидуальных ошибок.

«Я могу каждому предъявить за эпизод, где он ошибся. Не надо после промахов пихать друг другу, а потом допускать точно такие же ляпы. Давайте играть без нытья, вы же не какая-то колхозная команда!» — обратился Слуцкий.

В Белеке на этих зимних сборах был чуть ли не самый жаркий день, что тренер тоже отметил в ходе спича: «Мы еле ходим, и понятно, что жара, солнце печет, но все равно надо показывать свой уровень!»

«Рубин» на второй тайм вышел чуть бодрее, однако после стартовых минут тайма опять испытывал игровые проблемы: Хвича часто увлекался обводкой и терял больше мячей, чем обычно. Деспотович уверенно реализовывал пенальти, но в целом провел матч без голевых моментов. Не ладилась игра у Филипа Уремовича, который часто ошибался в простых ситуациях. В центре поля Олег Шатов и Дарко Йевтич редко находили партнеров передачами вперед и чаще обрезали.

«Динамо» выглядело лучше и даже Юрию Дюпину приходилось напоминать: «Мужики, без мяча играем уже слишком долго. Надо подержать!» Но не помогло: «Динамо» все-таки додавило «Рубин».

Гол Комличенко на последней секунде. «Мяч еле катится, никто прыгнуть не может!»

Победный гол москвичи забили в добавленное время: вышедший на замену Николай Комличенко продавил защитников «Рубина» Силвие Бегича и Алексея Грицаенко, после чего протолкнул мяч мимо Дюпина.

Судья после гола тут же дал финальный свисток, зафиксировав победу «Динамо» на флажке. Игроки «Рубина» расстроились так, будто проиграли официальный матч.

«Мяч еле катится в ворота! Никто за ним прыгнуть не может и выбить!» — раздалось уже после игры на скамейке казанцев, где снова начался разбор полетов.

Самым довольным после игры выглядел Шиманьски. Улыбчивый поляк перед уходом с поля спросил у смотревшего игру с бровки Сергея Паршивлюка: «Видел скаутов топ-клубов? Нет? Жаль!»

Для тех, кто не сыграл весь матч, Слуцкий со своим штабом организовал двусторонку на половину поля, а «Динамо» тем временем собиралось в свой отель. Команда чуть не уехала без своего тренера Сандро Шварца. Автобус тронулся, когда специалист давал интервью пресс-службе.

«Куда ты поехал без Сандро, ё!» — крикнул кто-то из сотрудников «Динамо» и у обочины жестами просил водителя остановиться. Немец все-таки успел на автобус с победителями.

Леонид Слуцкий: «Динамо» было свежее и быстрее «Рубина»

А вот итоги матча от главного тренера казанцев.

— Игры на сборах могут быть очень разные, — заметил Слуцкий. — Но из каждой ты выносишь много важной информации. Сегодня, например, уже в первые две минуты стало видно, что команды находились в разном состоянии. На сборах это нормально. «Динамо» было явно свежее и быстрее. Здесь требовалось иначе играть и по-другому расставлять акценты.

Я удовлетворен тем, как команда среагировала на мои слова в перерыве и на те изменения, которые были внесены. Понятно, что всегда неприятно проигрывать и пропускать на последней секунде. Но повторюсь: сегодняшняя игра дала больше информации, чем те, в которых мы выглядели более убедительно.

— Если проводить предварительные итоги того, что уже проделано за время сборов, насколько удовлетворены работой?

— На сборах ты всегда говоришь о двух вещах: сколько у тебя сорвано тренировок из-за погоды, у нас таких было 0. И второе: какое количество футболистов не смогли выполнить общий объем работы, который предлагался.

На первом сборе у нас не работали в общей группе только Бакаев и Меркулов. Это футболисты, которые и не планировались к работе в общей группе. А вот на втором сборе количество повреждений несколько выросло. Тут в идеале было бы иметь минимальные кадровые потери.