Доменико Тедеско: «Удивлен, что дисквалификация Еременко была отменена»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о решении отменить дисквалификацию полузащитника «Ростова» Романа Еременко, который сможет сыграть с красно-белыми в субботнем матче чемпионата России.

— Я был удивлен, что такое произошло, — сказал на пресс-конференции Тедеско. — Но ничего не поделать, остается просто принять этот факт. Он бывший игрок «Спартака», это сильный игрок. Я удивился подобному решению, не совсем понятны его причины. Продолжаем работать. В будущем мы также будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки. Как например, красная Понсе в кубковом матче с ЦСКА, из-за которой он пропустил полуфинал с «Зенитом». Впредь будем знать, что карточки можно отменять. (Олег Кошелев)

Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 16.30. «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.