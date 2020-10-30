РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Доменико Тедеско: «Удивлен, что дисквалификация Еременко была отменена»

14:16
Теги:

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о решении отменить дисквалификацию полузащитника «Ростова» Романа Еременко, который сможет сыграть с красно-белыми в субботнем матче чемпионата России.

— Я был удивлен, что такое произошло, — сказал на пресс-конференции Тедеско. — Но ничего не поделать, остается просто принять этот факт. Он бывший игрок «Спартака», это сильный игрок. Я удивился подобному решению, не совсем понятны его причины. Продолжаем работать. В будущем мы также будем обращать внимание на наши желтые и красные карточки. Как например, красная Понсе в кубковом матче с ЦСКА, из-за которой он пропустил полуфинал с «Зенитом». Впредь будем знать, что карточки можно отменять. (Олег Кошелев)

Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 16.30. «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир