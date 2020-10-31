Валерий Карпин: «Присутствие Еременко помогло «Ростову» обыграть «Спартак»»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал гостевую победу над «Спартаком» (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
— Первый тайм можно занести нам в актив, — сказал Карпин. — Мы прессинговали «Спартак», особенно в первые 30-35 минут. Соперник удивил решениями выхода из обороны — бить на двух нападающих и там пытаться цепляться. Выход из обороны они тренируют, а сегодня почему-то били на нападающих. При счете 0:1 они поддавливали, а мы слишком рано начали удерживали результат и бить по трибунам.
Присутствие Еременко нам помогло. Команда у нас абсолютно новая. Он давно знает все требования, хотя позиция для него новая, но он хорошо на ней справился. У нас осталось не так много футболистов, которые здесь в прошлом году обыграли «Спартак» со счетом 4:1. Присутствие Еременко нам помогло — да, предопределило — нет. Наверное, он впервые обыграл «Спартак» в составе «Ростова», поэтому были такие эмоции. (Олег Кошелев)
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