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Валерий Карпин: «Присутствие Еременко помогло «Ростову» обыграть «Спартак»»

19:05
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал гостевую победу над «Спартаком» (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— Первый тайм можно занести нам в актив, — сказал Карпин. — Мы прессинговали «Спартак», особенно в первые 30-35 минут. Соперник удивил решениями выхода из обороны — бить на двух нападающих и там пытаться цепляться. Выход из обороны они тренируют, а сегодня почему-то били на нападающих. При счете 0:1 они поддавливали, а мы слишком рано начали удерживали результат и бить по трибунам.

Присутствие Еременко нам помогло. Команда у нас абсолютно новая. Он давно знает все требования, хотя позиция для него новая, но он хорошо на ней справился. У нас осталось не так много футболистов, которые здесь в прошлом году обыграли «Спартак» со счетом 4:1. Присутствие Еременко нам помогло — да, предопределило — нет. Наверное, он впервые обыграл «Спартак» в составе «Ростова», поэтому были такие эмоции. (Олег Кошелев)

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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