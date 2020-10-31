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«Спартак» — «Ростов»: Мамаев открыл счет

17:00
Павел Мамаев. Фото ФК «Ростов».
Павел Мамаев. Фото ФК «Ростов».
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил гол в ворота «Спартака» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. 32-летний футболист открыл счет в середине первого тайма (26-я минута) — 1:0.

Мамаев откликнулся на прострел в штрафную от Романа Еременко и, опередив опекуна, в одно касание переправил мяч в сетку ворот красно-белых.

Для Мамаева этот забитый мяч стал вторым в текущем сезоне чемпионата России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Ростов»

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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