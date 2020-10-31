«Спартак» — «Ростов»: Мамаев открыл счет
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев забил гол в ворота «Спартака» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ. 32-летний футболист открыл счет в середине первого тайма (26-я минута) — 1:0.
Мамаев откликнулся на прострел в штрафную от Романа Еременко и, опередив опекуна, в одно касание переправил мяч в сетку ворот красно-белых.
Для Мамаева этот забитый мяч стал вторым в текущем сезоне чемпионата России.
Мамаев до этого трижды забивал за «Ростов» и во всех этих матчах подопечные Карпина побеждали.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2020
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