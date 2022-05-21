«Торпедо» вернулось в РПЛ! Все решилось на 90-й минуте матча с «Кубанью»

Спустя семь лет черно-белые вернулись в премьер-лигу. Рассказываем, как это было.

Нервотрепка

Для выхода в РПЛ напрямую в последнем туре первенства ФНЛ «Торпедо» было достаточно дома сыграть с «Кубанью» вничью.

Москвичи вполне могли пропустить в дебюте. Краснодарцы создали два убойных момента. Хозяева ответили на исходе 8-й минуты. Султонов бил из убойной позиции — мяч, задев защитника, ушел на угловой.

«Кубань» совсем не напоминала команду, лишенную турнирной мотивации. После прихода на тренерский мостик Роберта Евдокимова желто-зеленые сохранили прописку в ФНЛ.

Хозяевам не хватало нестандартных ходов, они играли довольно академично. А «Кубань» на исходе первого тайма добилась успеха. Гол получился и курьезным, и спорным. После быстрой контратаки Петров прострелил с левого фланга. Мяч после серии рикошетов угодил в Енина, а от него залетел в сетку — 0:1.

Торпедовцы побежали к арбитру, утверждая, что Лаук мешал в том эпизоде их голкиперу Ботнарю, но рефери указал на центр поля. Эксперты еще сломают немало копий вокруг этого момента...

Второй тайм начался под диктовку команды Александра Бородюка. Сразу после перерыва Темников из-за пределов штрафной выстрелил рядом с дальним углом. А на 61-й минуте стадион взорвался от восторга. После подачи Нетфуллина со штрафного Кожемякин из убойной позиции ударом головой пробил Нестеренко — 1:1.

Казалось, «Торпедо» своего уже не упустит. Но надо отдать должное «Кубани». Краснодарцы заработали штрафной метрах в 40 от ворот Ботнаря. Мало кто ждал прямого удара от Большакова, но он на него решился. Защитник перекинул немногочисленную «стенку». Мяч ударился перед голкипером и заскочил в сетку. Здесь стоит предъявить претензии Ботнарю. Вратарь, похоже, до последнего сомневался, как ему действовать в этой ситуации и так и не принял решения. 1:2!

К этому моменту срабатывал невероятный сценарий, который отправлял «Торпедо» в «стыки». «Оренбург» играл вничью с «Волгарем» (2:2), «Факел» побеждал «Балтику» (1:0). Три команды набирали по 74 очка, и на первый план выходил фактор количества побед. У «Факела» и «Оренбурга» их было бы по 23, а у «Торпедо» — 20.

Но автозаводцы спаслись! На 89-й минуте Шумских толкнули в спину почти у линии штрафной — хозяева получили право на опаснейший штрафной. Это был, по сути, последний шанс. После удара Прошкина мяч угодил в руку игроку гостей в «стенке» — пенальти!

Померко переиграл Нестеренко — 2:2! Фантастическая концовка. «Торпедо» напрямую вышло в РПЛ, да еще и с первого места!

Турнирный путь. Заруба с «Факелом»

На зимнюю паузу «Торпедо» уходило, находясь на третьем месте. Отставание от «Факела» составляло два очка.

В первом весеннем туре автозаводцы дома сделали ничью с «Балтикой» (2:2), причем калининградцы выглядели содержательнее. Яркой получилось пресс-конференция тренера гостей Сергея Игнашевича, который еще в прошлом сезоне возглавлял «Торпедо».

— Испытали какие-то человеческие ощущения от возвращения сюда? Вы все-таки здесь работали. Может быть, теплоту?

— Нет. Человеческого ничего не было. Ко мне по-человечески здесь не относились. Поэтому... Ничего нет такого человеческого.

Дальше «Торпедо» одержало важнейшую победу над «Факелом» (1:0), который вынужден был из-за неготовности поля проводить домашний матч в Краснодаре. В Томске подопечные Бородюка пропустили первыми, но убили интригу еще до перерыва. В итоге — крупная победа (5:2).

Драматичным получился гостевой поединок с «Оренбургом» (0:1). В первом тайме арбитр Кукуян показал две желтые карточки Енину, а хозяева не реализовали пенальти. А в начале второго единственный гол забил экс-форвард автозаводцев Обухов, по словам которого его в свое время дисквалифицировали на полгода за запрещенный препараты, которые ему предлагал врач «Торпедо».

После игры Бородюк раскритиковал судейство.

— Желтые карточки эти... Мы сейчас посмотрели в раздевалке запись. Не знаю, как трактовать эти решения. Наши болельщики выразили свое отношение к главному арбитру встречи... Я же, пожалуй, ничего говорить не буду. Вы же видите, что у нас творится. Что-то скажешь в адрес не очень профессионального судейства, и сразу следуют какие-то санкции... Этот вопрос нужно рассматривать в комплексе. Первая желтая Енину была выдумана. Вторая? Он отворачивался, ему попали в плечо. Удаление, пенальти. Ну... Не знаю. Что я могу сказать про этого судью? Нечего... Мне просто обидно за ребят, за их труд.

Далее последовала ничья с «Акроном» (0:0). Несмотря на апрель, матч проходил в непростых погодных условиях из-за снегопада.

Бородюк вновь сорвался на судей:

— Что здесь можно говорить, опять играли в меньшинстве... Плюс поле было тяжелым после сильного снегопада в самом начале матча. В этом туре было показано 10 красных карточек! И каждый тренер вправе говорить об этом. Правда, нам сейчас нельзя критиковать арбитров. Но в нашем матче судейство было... Скажем так, идет борьба, а судья не дает играть и раздает жёлтые карточки. А ты выступишь с какой-то критикой судейства, а потом твой клуб будут оценивать неправильно. Но большая проблема никуда не девается. Сложно играть через два дня на третий, получая в паре матчей подряд красные карточки и играя вторые таймы вдесятером. Конечно, мы недовольны ничьей, тем более этот тур сложился так, что мы могли закрепиться на втором месте, потому что и «Факел», и «Алания» свои встречи проиграли. Но, видимо, у нас такая судьба — проходить через трудности и испытания.

В играх с «Нефтехимиком» и «Ротором» москвичи набрали шесть очков, но не смогли победить на выезде «КАМАЗ» (0:0). «Факел» в свою очередь одолел «Олимп-Долгопрудный» и догнал автозаводцев в турнирной таблице.

Однако затем «Торпедо» одержало четыре победы в четырех матчах — с «Краснодаром-2?, «Велесом» ,"Металлургом» и «Енисеем». «Факел» же проиграл Хабаровску и вновь отстал от москвичей на три очка.

Тогда мало кто мог представить, что в итоге обе команды попадут в РПЛ напрямую. «Оренбург» очень неровно провел весенний отрезок. В трех последних турах команда Марцела Лички набрала всего два очка, сделав ничьи с «Олимпом» и «Волгарем» и уступив Хабаровску. В итоге «Оренбург» оказался только третьим, пропустив вперед «Факел» по личным встречам.

Фактор Султонова

Главная прима «Торпедо» — 29-летний Мухаммад Султонов, играющий на позиции правого инсайда. Его статистика говорит сама за себя: 28 матчей, 15 голов, 12 передач. Это лучший показатель в лиге.

Весной Султонов забил шесть мячей и отдал один результативный пас. Во встрече с «Ротором» он принес «Торпедо» важнейшую победу (1:0), причем гол вышел на загляденье — по уходящей от вратаря траектории в «девятку». Однако в конце первого тайма получил травму задней поверхности бедра и выбыл на две недели. После этого пошли разговоры, что автозаводцы без своего лидера проиграют «Факелу» борьбу за второе место. Но команда Бородюка потеряла очки лишь в Набережных Челнах. В матчах с «КАМАЗом», «Краснодаром-2», «Велесом» и Липецком на месте правого инсайда у автозаводцев поочередно выходили Орехов, Нетфуллин (отдал два голевых паса) и Темников.

Султонов вернулся на поле против «Енисея». Вышел на замену во втором тайме и, как подобает настоящему лидеру, забил победный гол. А в игре с «Кубанью» он уже оказался в стартовом составе черно-белых.

Белорусский джокер

Зимой «Торпедо» пополнилось 30-летним нападающим Денисом Лаптевым, последним клубом которого был брестский «Рух». Габаритный форвард (рост 194 см) поначалу выиграл конкуренцию у Амура Калмыкова. В семи из 13 весенних матчей именно Лаптев выходил в старте, забив 5 голов. Калмыков, впрочем, не сник. Так, попав в стартовый состав поединка с «Велесом», он свой шанс использовал: наказал гостей за неудачно вброшенный аут — 1:0. И в следующих четырех встречах уже Калмыков играл с первых минут.

Свой Ибрагимович

Главный креативщик «Торпедо — 38-летний Игорь Лебеденко. В гостевой встрече с «Томью» (5:2) он принял участие в четырех (!) голевых атаках москвичей. В домашнем матче с «Балтикой» сотворил шедевр. Через две минуты после выхода на замену Лебеденко, положив корпус, ударом с левой ноги поразил «девятку» — Ибрагимович из ФНЛ! Всего в этом сезоне Игорь набрал 11 баллов по системе «гол+пас».

Его контракт с «Торпедо» рассчитан до 30 июня, и пока не известно, останется ли он в команде. Вообще у москвичей довольно возрастной состав, требующий в РПЛ свежей крови.

Судите сами: левый защитник и капитан Самсонов — 33 года, центральный защитник, Шумских — 31, правый защитник Темников — 33, опорник Померко — 33, центральный нападающий Лаптев — 30.

«Обычно Хиддинк сам набирает»

Во второй части сезона «Торпедо» играло, как правило, по схеме 4-2-3-1. Лишь во встрече с «Ротором» Бородюк решил выпустить с первых минут двух нападающих.

«Торпедо» — прагматичная команда. Забивает гол и не отпускает матч. Весной автозаводцы одержали 9 побед, 5 из них с минимальным счетом (1:0).

Журналисты даже начали упрекать черно-белых в небольшом количестве забитых мячей.

— 1:0 — самый популярный счет для «Торпедо»? Ну «Старая синьора» тоже так играла, и ничего, — заметил Бородюк на пресс-конференции после игры с «Велесом» (1:0). — Конечно, хочется играть как «Барселона», но и она сейчас не показывает своего прежнего футбола. Я всем очень доволен в «Торпедо», никто на меня тут не давит.

— Вы работали в тренерском штабе Гуса Хиддинка в сборной России. Он всегда говорил, что русские лучше атакуют, чем защищаются...

— Это да. Но я ему сказал: «Посмотри, как на домашнем чемпионате мира мы сыграли с Испанией» (улыбается). Нужно всегда плясать от печки. Сначала хорошая оборона, а потом уже нападение. Знаю, что голландцы любят атаковать. А в России всегда говорили по-другому: главное — сзади ноль, а впереди мы свое забьем.

— А вы Хиддинку в последнее время не звонили?

— Я? Он всегда сам набирает (улыбается).

Бородюк уже во второй раз выводит «Торпедо» в РПЛ. Продолжит ли он работу в автозаводцами? Его контракт с москвичами рассчитан до конца этого сезона. Новости о будущем тренера черно-белых должны появиться в самое ближайшее время.

Где «Торпедо» будет играть в РПЛ?

«Торпедо» заявило БСА «Лужники» для выступлений в РПЛ.

— Почему «Лужники»? Потому что «Сантьяго Бернабеу» отказал, — пошутил президент клуба Денис Маслов в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Ну, вот приняли решение играть в «Лужниках».

— Не слишком ли дорогая аренда?

— Все нормально. Клуб в состоянии ее оплатить.