Рейтинг лучших игроков РПЛ: Кордоба больше не лучший, Сперцян и Глушенков поднимаются вверх
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 27-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1 (2). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Сперцян передвинулся выше, но в целом не может гордиться игрой в туре. «Краснодар» проиграл «Ахмату» дома, а полузащитник ничем не смог помочь своей команде.
2 (3). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,35
А вот у Глушенкова настроение куда лучше. На счету Максима победный голевой пас в игре против «Ростова».
3 (1). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,33
Не забил «Ахмату», хотя имел отличные моменты, и рухнул с первого места в рейтинге.
4 (4). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,32
Мог решить исход матча во втором тайме матча с «Факелом», но пробил в Беленова с близкого расстояния.
5 (5). Константин Тюкавин («Динамо») — 6,30
Еще один отличный матч форварда. На счету Тюкавина гол-шедевр пяткой в матче против «Сочи», выводил партнеров на ударные позиции.
6 (6). Вендел («Зенит») — 6,23
Провел полный матч против «Факела», но не помог победить.
7 (7). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,23
Когда не получалось у партнеров, пришел на выручку левый защитник. Забил единственный мяч «Зенита» в ворота «Факела».
8 (8). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,22
Был по обыкновению активен. Сравнял счет в матче с «Рубином».
9 (9). Клаудиньо («Зенит») — 6,17
Был лучшим на поле в составе «Зенита» в игре против «Факела», отдал голевую передачу Дугласу.
10 (10). Бителло («Динамо») — 6,13
Забил второй мяч «Динамо» в ворота «Сочи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3