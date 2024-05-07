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Сегодня, 22:00

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Кордоба больше не лучший, Сперцян и Глушенков поднимаются вверх

Представлен рейтинг лучших игроков РПЛ после 27-го тура
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты Эдуард Сперцян и Максим Глушенков
Эдуард Сперцян и Максим Глушенков.
Фото «СЭ»
Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 27-го тура чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

Лучшие футболисты РПЛ-2023/24 по итогам 27 туров

1 (2). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Сперцян передвинулся выше, но в целом не может гордиться игрой в туре. «Краснодар» проиграл «Ахмату» дома, а полузащитник ничем не смог помочь своей команде.

2 (3). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,35

А вот у Глушенкова настроение куда лучше. На счету Максима победный голевой пас в игре против «Ростова».

3 (1). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,33

Не забил «Ахмату», хотя имел отличные моменты, и рухнул с первого места в рейтинге.

4 (4). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,32

Мог решить исход матча во втором тайме матча с «Факелом», но пробил в Беленова с близкого расстояния.

5 (5). Константин Тюкавин («Динамо») — 6,30

Еще один отличный матч форварда. На счету Тюкавина гол-шедевр пяткой в матче против «Сочи», выводил партнеров на ударные позиции.

Константин Тюкавин и&nbsp;Бителло. Рейтинг лучших игроков РПЛ: лидеры не впечатляют, динамовцы пробиваются в топ-10

6 (6). Вендел («Зенит») — 6,23

Провел полный матч против «Факела», но не помог победить.

7 (7). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,23

Когда не получалось у партнеров, пришел на выручку левый защитник. Забил единственный мяч «Зенита» в ворота «Факела».

8 (8). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,22

Был по обыкновению активен. Сравнял счет в матче с «Рубином».

9 (9). Клаудиньо («Зенит») — 6,17

Был лучшим на поле в составе «Зенита» в игре против «Факела», отдал голевую передачу Дугласу.

10 (10). Бителло («Динамо») — 6,13

Забил второй мяч «Динамо» в ворота «Сочи».

Символическая сборная 27-го тура РПЛ по оценкам «СЭ»
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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