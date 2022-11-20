Главное открытие чемпионата. Лучший менеджмент. Сильнейший тренер. Провал сезона. Генич подводит итоги

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич — о самом ярком в первой части сезона.

Слуцкий перейдет в «Краснодар»?

— Слуцкий был интересен «Краснодару» несколько лет назад — это не секрет. Он даже встречался с Сергеем Галицким, это было в январе 2019 года. Но, по-моему, не сошлись в формировании состава. По всем медиахарактеристикам Леонид Викторович подходит «Краснодару». Может поговорить с руководством, поспорить и аргументированно отстоять свою позицию, может в нужный момент стать требовательным и жестким. Правда, не всегда это приводило к результату в «Рубине». В первом сезоне заняли четвертое место, тренер из игроков выжал максимум. А в следующем не смогли перебороть отъезд легионеров, думали, что они непогрешимы. Когда появились сложности, то пошел поиск причин не в себе, а во внешних факторах. У Уткина на интервью он оправдывался.

Жалко, что у Слуцкого не срослось с «Рубином» в первой лиге, они занимают четвертое место. Первая лига — очень сложный чемпионат, а дорогой состав не гарантирует положительного результата. Нейтральные болельщики ждали, что после серьезного усиления «Рубин» будет в середине сезона идти на первом месте с серьезным отрывом от других. Но на деле — болезненное поражение в Кубке России от ульяновской «Волги» и упущенные победы в чемпионате. Ситуация поправимая, команда может выйти в РПЛ, но уже без Леонида Викторовича. Слуцкий ушел по собственному желанию. И в РПЛ он хотел сам покинуть клуб, но руководство не давало. Когда команда стала валиться, то уже было дело чести не бросать ее, постараться выбраться.

По всем характеристикам «Краснодару» нужен тренер. Сторожук — твердый мужик, который не улыбается после побед. А «Краснодар» — это праздник. Галицкий говорил, что люди пять дней работают, а потом должны приходить на стадион и получать красивый футбол. Кажется, что Сторожуку выписали счастливый билет, «Краснодар» на большом везении занял в прошлом сезоне четвертое место, и после этого менять тренера было бы не по-человечески. А в этом чемпионате, кроме Волкова, Сперцяна и Олусегуна, нет ничего положительного. После поражения от «Оренбурга» 1:5 показалось, что у «Краснодара» нет стержневого тренера. Было бы логично клубу присмотреться к Слуцкому. Но нужно ли ему это — пока вопрос. Может быть, ему нужна пауза.

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучший тренер первой части сезона

— Абаскаль. Его никто не знал. Когда его назначили в «Спартак», то было недоумение. С ним начали знакомиться, был определенный скепсис. Но сейчас «Спартак» показывает лучший футбол за несколько лет. Второе место, высокая результативность, реинкарнация Зобнина, хотя казалось, что ему пора уходить из клуба, Промес в отличной физической форме, Джикия играет стабильно и уверенно, Литвинов открылся на разных позициях, Денисов стал основным правым защитником. Абаскаль вернул веру болельщиков «Спартака». Если бы не бойкот, минимум 25-30 тысяч человек ходило бы на домашние матчи, потому что команда играет. Были неудачные игры, но как «Спартак» играл в первом тайме против «Локомотива» — это песня. Абаскаль заслужил звание лучшего тренера игрой и результатом.

Отметил бы еще Личку, даже несмотря на 0:8 от «Зенита». Гончаренко триумфально вернулся и быстро вывел «Урал» на новые позиции.

— Может ли Абаскаль уехать?

— Нет, тогда бы он не приезжал летом. Никто его не позовет. Успехи тренера внутри России мало кого волнуют, особенно сейчас. Абаскаль рискнул, ему здесь нравится, у него хороший состав. Не угадали в «Спартаке» только с Мевлей и Бальде. Команда может побороться за второе место. И тогда это будет не шаг вперед, а прыжок по сравнению с прошлогодним результатом. Самое главное — это игра, приятно смотреть на команду.

Лукас Вера. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лучший игрок

— Это не Промес, он грамотно вставлен в игру «Спартака», может сделать результат. Были матчи, когда он выпадал, но 14 мячей говорят сами за себя. Сычевой — это бомбардир, его можно отнести к открытиям. В какое-то время лучшим был Сафонов, но концовку он провалил. Не знаю, почему так происходит. Вратари — отдельная история. По первым десяти турам он был лучшим в лиге с отрывом, а потом что-то случилось. Может быть, с девушкой расстался, или пора постричься, или что-то еще случилось. У него всегда были два-три матча провальных, сейчас таких стало больше. Во встрече против «Оренбурга» все удары, которые были мимо Матвея, — были в ворота, а те, которые были во вратаря, — были отражены. В Воронеже Сафонов на тренировке не мог поднять мяч на разминке. И уже на 14-й минуте матча он неудачно отдает передачу и пропускает гол.

Чалов много забил, но реализация в конце года подвела. Понравились Глебов, вожаком стал, Комличенко и «Ростов» в целом.

У меня неочевидный герой — Лукас Вера из «Оренбурга». С ним игра у команды совсем другая. Нравится, как он видит поле, оценивает ситуацию, разбрасывает мячи и грамотно находит решение. Он максимально влияет на игру команды.

Лучший менеджмент в РПЛ

— У «Оренбурга» самый грамотный менеджмент в РПЛ?

— Нет. «Урал» может конкурировать — усилил каждую ось, все новички раскрылись. Когда ты берешь африканца и латиноамериканца, то есть риск. Если ты приглашаешь из Европы, то ты знаешь его уровень. «Урал» взял Ранджеловича из «Олимпиакоса», потому что знал его уровень. «Оренбург» брал игроков по чьей-то рекомендации. Это был риск — звать игроков на искусственное поле и не из Европы. У «Оренбурга» не лучший менеджмент, потому что они усилили полузащиту и нападение, но не взяли хорошего защитника и вратаря. При всем уважении к голкиперам Гошеву и Кеняйкину, они слабое звено команды. Да и оборона медленная. «Оренбург» может взять Лантратова? Это будет самое глупое решение «Химок».

— Кто-нибудь уйдет из «Оренбурга»?

— Мансилья не раскрылся. Вера в «Зенит»? Сидеть на скамейке? Ни один латиноамериканец не может прийти в «Зенит» и стать основным. А легионеры питерцев обязательно вернутся. Где им еще такие деньги будут платить?

Владимир Сычевой. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Главное открытие

— Сычевой хорош на поле и за его пределами. Главное, чтобы диадема не мешала ему. На данный момент он в хорошей команде, зимой лучше никуда не уходить. Вся игра «Оренбурга» строится на том, что есть игроки, которые бегают и создают моменты, а Сычевой их реализовывает. Не верю в его переход в «Црвену Звезду». Пока идет, тренер тебе доверяет, лучше остаться до лета.

Выделил бы Карпукаса. Очень хороший парень. «Локомотив» отвратительно провел 17 матчей, но если искать позитив, то пусть это будет Карпукас.

Символическая сборная

— Акинфеев — самый стабильный вратарь, хоть Сафонов и сделал больше всего сейвов. Джикия очень стабильно сыграл, а Ловрен держит уровень. Сильянов по-новому раскрылся в «Ростове». Дуглас Сантос — самый стабильный левый защитник. Глебов — настоящий капитан. Кузяев в этой бразильской истории не играет ниже их уровня. Уткин в новой команде показал себя отлично с точки зрения игры и с точки зрения результативности. Промес и Малком — это очевидный выбор, а Сычевой — лучший бомбардир.

Сборная открытий сезона

— Овсянников из «Крыльев». Казалось, что Ломаев — первый номер, но он сел в запас. Карпукас, Литвинов, Мойзес, Вера, Пиняев, Агапов. На сборную не набралось, но открытий хватает.

Дмитрий Чистяков. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главное разочарование

— Команда — это «Локомотив» и их немецкая система. Разочарование — это эмоции «Зенита» после истории с Чистяковым в матче против «Ахмата».

— А «Сочи»? Что с Гараниным?

— «Сочи» не разочарование. Это издержки прошлого сезона. Не знаю, что с Гараниным, вроде бы еще не уволили его. Не понимаю, что с «Сочи» будет дальше, но точно туда не придет Кержаков.

— А «Химки» не провал?

— «Химки» — это шапито. Это не разочарование — это весело, когда такая команда в РПЛ. На матч против «Сочи» пришло три человека, хотя и не хочу обижать болельщиков «Химок». На подмосковную команду в РПЛ никто не ходит. Можно только посмеяться над тем, что происходит в команде.

Для меня главное разочарование — это «Торпедо», потому что набрали всего шесть очков. Не вижу, за счет чего они могут спастись. Им нужно выиграть семь-восемь встреч. Если попадут в стыковые матчи — это подвиг. Не верю в их спасение. По игре, по забитым мячам и по результату — разочарование. Команда, которая играет на главном стадионе страны, но не забивает шесть туров.

Ожидания на остаток сезона

— Хочется верить, что борьба за чемпионство еще не предрешена, но предпосылок для интриги мало. А вопросы на весеннюю часть у меня следующие. Сможет ли «Локомотив» выправить ситуацию с Галактионовым? Сколько игроков приобретет «Торпедо» и сможет ли клуб избежать прямого вылета? Насколько хватит «Ростова»? Продолжит ли забивать Сычевой? Кто будет главным тренером «Краснодара»? Но последняя интрига решится до 2023 года.