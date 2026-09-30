ЕКВ допустила сборные России до международных соревнований

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) приняла решение допустить мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Решение было принято Административным советом ЕКВ в рамках Генеральной ассамблеи организации.

«Административный совет ЕКВ обсудил решение Международной федерации волейбола относительно допуска национальных сборных России и официальных лиц к участию в международных соревнованиях. Совет подтвердил, что данное решение распространяется на соревнования национальных сборных под эгидой ЕКВ, при этом конкретные условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены Административному совету на утверждение позднее», — говорится в документе.

Решение распространяется как на классический, так и на пляжный волейбол. Условия участия российских команд ЕКВ определит позднее.

Ближайшим официальным турниром, в котором смогут принять участие сборные России по классическому волейболу, станет Лига наций.

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