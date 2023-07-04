«Жалею о своем решении». Шведский баскетболист Йеребко извинился за переход в ЦСКА

Бывшего игрока НБА затравили на родине за контракт с российской командой.

Лучший шведский баскетболист пожалел о российском этапе своей карьеры. Йонас Йеребко провел в составе московского ЦСКА всего три месяца, но это сотрудничество перевернуло всю его жизнь и карьеру. На родине игрока осудила собственная федерация, а соотечественники затравили в социальных сетях. Ему закрыли путь в национальную сборную, а для исправления ситуации баскетбольный союз Швеции потребовал от Йонаса извинений за игру в России.

Извинения

И судя по всему, у Йеребко просто не осталось выбора. Спортсмен отметил, что у него на момент перехода в ЦСКА не было других вариантов развития карьеры. Но если бы Йонас знал, к каким последствиям приведет это решение, то поступил бы иначе. Поэтому сейчас он и принес публичные извинения. Хотя выглядят они крайне странно.

«Я хочу извиниться. Все пошло не так, но я не могу винить никого, кроме себя. Что я хочу сказать шведам, так это то, что я извиняюсь. Я сделал совершенно неправильный выбор, думал только о баскетболе, и он оказался неверным. Я принял на себя последствия, и сейчас я хочу поговорить об этом.

С самого начала, когда я планировал, у меня были сомнения. Но я не играл полтора года. Я просто хотел играть в баскетбол. Теперь я понимаю, насколько это было неправильно. Я бы никогда не сделал этого задним числом, конечно, я сожалею об этом.

Я хотел вернуться в НБА, и это был мой единственный шанс. Я решил воспользоваться этим шансом, но, если бы у меня снова был такой шанс, я бы им не воспользовался", — приводит SVT слова Йеребко.

Фото Global Look Press

Выбор

Положение у звездного шведского баскетболиста в настоящий момент действительно печальное. Он не может найти себе новый клуб и продолжает прозябать в статусе свободного агента. О национальной сборной тут мечтать не приходится — путь туда закрыт надолго. А как муж и отец троих детей Йеребко стремится к лучшему для своей семьи.

Усугубляет ситуацию и тяжелейшее политическое давление. Шведа травят соотечественники и обвиняют его в том, что он предпочел деньги принципам — поэтому и перешел в российский клуб. Ситуацию не исправило даже выступление Йонаса с извинениями: пользователи продолжают сыпать критические комментарии в его социальных сетях. Вот некоторые из них:

«Какой ты клоун! Извинения ничего не значат, ты просто придурок».

«Хорошо, что ты извиняешься. Следующий шаг — пожертвовать деньги, которые ты там заработал, если ты был там только ради баскетбола».

«Ты вряд ли вдохновишь кого-то, в ком есть хоть капля нравственности...».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Последствия

Безусловно, теперь Йеребко ждет действий от национальной федерации, но пока Шведская баскетбольная ассоциация (SBL) не спешит что-либо менять в положении своего лучшего игрока. Кроме того, в организации ждут, чтобы Йонас сам пошел на контакт — и не через СМИ.

«Это заявление отличается от того, что он высказал нам, когда начался его контракт с ЦСКА. И когда Йеребко проинформировали о последствиях, которые будут после этого решения, и на встрече, которую он провел с нашим председателем в марте 2023 года», — ответил генеральный секретарь SBL Фредрик Юламо агентству Reuters по электронной почте.

«Кроме этого, мы не собираемся общаться с Йонасом через средства массовой информации. Он знает, как связаться с нами, и мы рады предоставить себя для беседы с ним — точно так же, как мы делали на протяжении всего этого процесса», — добавил функционер.

Таким образом, на данный момент будущее лучшего баскетболиста Швеции по-прежнему остается туманным. Не так давно 36-летний спортсмен поучаствовал в лагере для молодых спортсменов в Норвегии. Но в родной стране, судя по реакции общественности в социальных сетях, его по-прежнему не сильно ждут.

«Худший образец для подражания», — так отреагировали пользователи на посты баскетболиста о лагере в Норвегии. Хоть некоторые и поприветствовали спортсмена — и даже попросили автографы. Но все же положительных комментариев в адрес Йонаса намного меньше, чем критических.

Напомним, что ранее с подобной травлей столкнулась польская волейболистка Мальвина Смаржек, в прошлом году выступавшая за калининградский «Локомотив». При этом ни Смаржек, ни Йеребко никаких правил не нарушали, а просто выполняли свою работу. Однако в нынешней ситуации западным болельщикам крайне сложно принять статус политической нейтральности в отношении своих кумиров.