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Президент ВФВ Станислав Шевченко: комментарий о решении ЕКВ допустить сборные России

Шевченко — о допуске сборных России: «Хотим полноценно вернуться на международные турниры — под флагом и с гимном»

Руслан Минаев

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал решение Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) о допуске российских сборных к соревнованиям под эгидой организации.

Административный совет ЕКВ принял решение о допуске мужской и женской сборных России к соревнованиям организации. Оно распространяется на классический и пляжный волейбол. Конкретные условия и порядок участия российских команд будут определены позднее.

«Приветствуем решение ЕКВ о допуске российских сборных к европейским турнирам и поддержке соответствующего решения Международной федерации волейбола. Теперь ожидаем утверждения условий и порядка допуска. ВФВ готова к конструктивной работе, чтобы российские национальные сборные смогли полноценно вернуться к участию в международных турнирах — под флагом и с гимном Российской Федерации, как можно скорее.

Кроме того, следующим вопросом на повестке дня является возвращение отечественных клубов на европейские соревнования. Ожидаем, что в ближайшее время коллеги из ЕКВ прояснят, когда и как наши команды смогут выйти на континентальную арену», — сказал Шевченко.

В июле Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские сборные и команды до международных соревнований.

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