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Зачем «Локомотиву» кредит в 2 миллиарда

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Сегодня, 20:35
Кредит поможет «Локомотиву» сохранить лидеров команды. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кредит поможет «Локомотиву» сохранить лидеров команды. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Мы все выяснили.
&quot;Локомотив&quot;.Банк ВТБ выдал кредит «Локомотиву» в размере 2 миллиардов рублей

Начну с того, что это не новый кредит, а перекредитование. Займ в рублях у ВТБ впервые взят задолго до прихода нынешних руководителей «Локо» — председателя совета директоров Александра Плутника и генерального директора Владимира Леонченко. Ярмо, висящее сейчас на клубе, переходило из года в год.

Можно быстро значительно снизить финансовую нагрузку или — при удачном стечении обстоятельств — закрыть долг перед банком полностью. Что составляет львиную долю дохода любого ФК? Правильно: продажи игроков. Так вот в теории «Локо» способен избавиться разом от всех или большей части ликвидных активов. В сумме трансферы на выход, допустим, Пабло, Жемалетдинова, Антона Миранчука, Баринова, Камано, Зе Луиша, Лисаковича не только закрыли бы кредит, но еще и принесли бы приличную прибыль.

Однако решения спортивных задач — что на выходе тоже означает поступления в бюджет от участия в еврокубках, особенно в Лиге чемпионов — с команды тоже никто не снимает. Поэтому массовой распродажи футболистов железнодорожники устраивать, по моим данным, не собираются.

Общий вид &laquo;РЖД Арены&raquo; перед матчем.«Мы остаемся в Черкизове». Как прошла встреча руководства «Локо» с фанатами

При этом бремя займа боссы красно-зеленых собираются снижать от сезона к сезону, но пока на поддержание нормального функционирования всех клубных систем и, главное, его спортивной составляющей (первый состав, «Казанка», молодежные коллективы, академия) средств без дополнительного финансирования не хватает. Дыру помогает заткнуть ВТБ.

Как уже сказал выше, в такой ситуации для «Локомотива» крайне важно не просто выходить в Европу, а давать там более-менее приличный результат. За выступление в ЛЧ-2020/21 (4-е место в группе и 3 очка в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом») москвичи заработали около 27 миллионов евро. Лига Европы, где обладатели Кубка России стартуют напрямую с группового турнира, такого дохода не даст, но он тоже будет исчисляться миллионами евро.

Паровоз около стадиона &laquo;Локомотива&raquo;.Пути «Локомотива». Колонка Ильи Казакова

Поэтому руководству «Локо» приходится лавировать между спортом и экономикой, чтобы не навредить ни тому ни другому. Процесс это непростой, но желание не то что не потонуть, а добиться успеха на обоих фронтах, насколько понимаю, имеется.

Посмотрим, как быстро получится воплотить задуманное в жизнь.

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы