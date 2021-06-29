«У нас подписывают всех молодых подряд. Нужен потолок зарплат!» Жесткая реакция Ещенко на провал сборной России

Защитник «Спартака» — о Витории и проблемах российского футбола

«Спартак» в своем первом контрольном матче под руководством Руя Витории потерпел поражение от «Нефтчи» со счетом 1:2. После окончания игры на вопросы журналистов ответил защитник красно-белых Андрей Ещенко.

— Вчера было два сумасшедших матча на Евро. Какой больше понравился?

— Первый матч удалось посмотреть, но не весь. Второй смотрел полностью. За французов очень обидно, они бились до конца. Думали, что 3:1, а потом все изменилось. Хотя, если бы Швейцария сразу забила пенальти, то все было бы изначально понятно. Евро очень интересный и неожиданный, не знаешь, кто победит.

— Вы писали что-нибудь Зобнину или Джикии?

— Зобнину писал слова поддержки. Чтобы он никого не слушал.

— В каком он сейчас состоянии?

— Сейчас он молчит, не отвечает. Только советы слушает.

— Как вам Руй Витория? Он похож на Тедеско, но не такой эмоциональный.

— Почему он неэмоциональный? Португальцы очень эмоциональные, много говорят. Он правильно подбирает слова, обращает внимание на правильные вещи. Я только за.

— До Лиги чемпионов осталось совсем немного, а схема меняется: четыре защитника. Как вам такая перестройка?

— Тренер сказал, если команда будет способна играть и в три защитника, и в четыре, это будет очень хорошо. Соперник не будет знать, как действовать с такой командой. Футболисты должны уметь перестраиваться и знать, что делать на поле.

— Сейчас все говорят разные вещи о сборной России. Кто-то считает, что это провал, кто-то говорит, что это наш уровень. Что вы думаете об этом?

— Конечно, обидно и досадно, что такое место. Может быть, стоило что-то поменять. Это видно тем, кто находится в команде, — как ведет себя тренер, что он требует от футболистов. Мы же все видим со стороны. Наверное, будет омолаживание команды, хотя тренер останется. Скоро выходить на чемпионат мира. Может, поменяют пять-шесть человек.

— Во время матчей сборной хотелось увидеть Соболева на поле?

— Конечно, я всегда за своих. Это костяк, вокруг них и надо строить команду. Соболев вышел, заработал смешной пенальти, сделал полезное действие. Могли еще чуть-чуть дожать и поменять все в итоге. Мне кажется, его надо почаще выпускать

— Не было ощущения, что все команды играют в футбол, а мы мучаемся?

— У Франции там три состава, выпускай любой. Венгры молодцы, очень достойно выглядели. В этом плане согласен. Мы играли не очень. Финны, например, спокойно контролировали мяч. У них не всегда что-то получалось, но это уже зависит от мастерства.

— Почему у нас не получалось просто играть в футбол?

— Может, зажаты были. Может, решили, что так играть будет лучше. Тренеру же виднее. Значит, он принял такое решение. Мы можем лишь догадываться.

— Мы плохо выступаем в еврокубках. Теперь не смогли себя показать на Евро-2020. Почему это происходит с российским футболом?

— Чемпионат у нас стал слабее. Раньше были такие легионеры! Раньше в состав было нереально попасть, а сейчас подписывают всех молодых подряд. Конечно, хотят на этом заработать. Надо делать молодым потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же уезжают, потому что зарплата маленькая. Я со многими знаком, все уезжают. А раньше какие были легионеры: Роберто Карлос, Халк, Витсель! И уровень был, и выигрывали! Достойно выступали в Европе. За 12 лет вышли, можно сказать успешно. Мы все хотим, чтобы Россия играла в полуфиналах. А с чего бы это? Наши футболисты в основном играют в России. Датчане, например, играют в хороших лигах. Вот у них и прогресс идет.