«По всем направлениям большое продвижение. Степень готовности проекта высокая». Павел Пивоваров — о работе над созданием Кубка РПЛ

В пятницу, 1 июля, прошло очередное заседание рабочей группы по созданию Кубка РПЛ , после которого генеральный директор «Динамо» и руководитель рабочей группы Павел Пивоваров рассказал «СЭ» о готовности проекта, финансировании и плюсах нового турнира.

— Александр Александрович (Алаев, и.о. президента РПЛ, генеральный секретарь РФС. — Прим. «СЭ») попросил меня подготовить отчет о работе рабочей группы по Кубку РПЛ для обсуждения на общем собрании. Поэтому мы провели сегодня расширенное заседание рабочей группы, оно прошло в очном формате. Лидеры наших подгрупп рассказали о проделанной за месяц работе. По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется. Подготовлены модель распределения денежных средств, проекты регламента, календаря, формата. Разработана бренд-платформа, идет активная работа над визуальной айдентикой турнира и трофеем. Подготовлено юридическое заключение о статусе соревнования и проведена независимая оценка стоимости прав. У нас еще остается несколько открытых вопросов — по ним проработаны варианты, мы сможем оперативно принять все решения.

По финансированию. У РПЛ уже есть альтернативные коммерческие предложения на несколько миллиардов рублей. Эти оферты позволяют обеспечить проведение турнира с финансовой точки зрения и привлечь в футбольную отрасль дополнительные деньги с рынка, тем самым дать заработать клубам и увеличить долю футбола в индустрии развлечений. Обсуждали и другие плюсы Кубка РПЛ: больше медиа- и оффлайн-контента для зрителей, свежий и понятный молодой аудитории формат, больше материала для СМИ и блогеров, ну и конечно, 77 игр топового уровня — это дополнительная площадка для спортивного прогресса молодых футболистов. Вся наша работа ведется с целью развития футбола и повышения к нему интереса в нашей стране. Мы очень рады, что новый руководитель РПЛ так активно включился в этот проект и дал обещание его максимально поддержать.

Роман Евгеньев («Динамо») и Александр Соболев («Спартак»).

Что касается рисков изменения ландшафта российского футбола и опасений, что появление нового турнира якобы дисконтирует стоимость прав на чемпионат. Этот аргумент не кажется ни логичным, ни созидательным. Начнем с того, что условия существования и развития российского футбола уже и так сильно изменились — причем без участия клубов. Мы отстранены от еврокубков (как минимум на один сезон), одновременно были сняты ковидные ограничения на посещение стадионов, исчезли трансляции ряда зарубежных лиг, сократилось число концертов иностранных звезд, фильмов в прокате и так далее. На все эти изменения нужно быстро реагировать. Согласитесь, когда появляется возможность развить футбольную отрасль, очень странно этим не воспользоваться и вместо этого искать причины ничего не делать. Вот поэтому мы ищем решения, которые позволят нам увеличить аудиторию, привлечь людей к трансляциям и посещению стадионов, заинтересовать молодое поколение. В конечном счете, от этого выиграют все участники и партнеры российского футбола в долгосрочной перспективе.

Мы слышим также прямую речь руководителей о том, что надо использовать освободившиеся даты для новых турниров и форматов — Кубок Лиги идеально подходит для этой задачи. В любом случае аргумент про ландшафт футбола мы изучим, соответствующая подгруппа подготовит юридическое заключение по данному вопросу.

По дате общего собрания пока ясности нет, но в своей работе ориентируемся на вторник, 5 июля. На собрании, в частности, предложим принять решение по поступившим офертам и определимся с правовым статусом турнира. На данный момент степень готовности проекта высокая, и его плюсы для всех очевидны.