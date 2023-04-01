В каком же порядке «Локомотив»! У Дзюбы эстетский дубль, Пиняев снова впечатлил своей энергией
Михаил Галактионов — один из самых обсуждаемых тренеров России в этом сезоне. В 23 он начал работать по специальности в академии «Динамо», в 33 дебютировал в премьер-лиге, в 35 возглавил молодежную сборную России, а в 38 получил приглашение от «Локомотива». На днях же Галактионова признали тренером марта в РПЛ — это первая его подобная награда.
Тем не менее главные экзамены у молодого специалиста еще впереди. Он смог реанимировать задыхавшийся и тонувший «Локомотив», но пока лишь на непродолжительном отрезке. Важным этапом в построении новой команды стал выезд к «Пари НН». Галактионову и его штабу предстояло решить вечную проблему всех больших клубов после пауз на матчи сборных — дать результат после двухнедельного перерыва. Ну а пикантности матчу добавлял тот факт, что Галактионов перебрался в Москву как раз из Нижнего Новгорода.
В «Пари НН» же все неоднозначно. При новом главном тренере — также молодом и перспективном Артеме Горлове команда потерпела три подряд поражения в РПЛ (от «Зенита», «Ростова» и «технарь» с «Торпедо»), обыграла «Звезду» в Кубке, но затем вылетела от «Ростова». Ходили слухи, что Горлов может скоро лишиться своей должности, но, оценивая работу специалиста, важно иметь в виду силу соперников. С «Локомотивом», естественно, легкой прогулки тоже никто не ждал.
Неожиданно для многих на первых минутах хозяева смотрелись весьма интересно и создали несколько полумоментов за счет передач в штрафную верхом. Но после 15-й минуты «Локо» пришел в себя, а Дзюба почуял запах крови. Артему быстро доставили мяч в штрафную, и он не смог переиграть в ближнем бою Артура Нигматуллина, но уже через десяток секунд открыл счет в матче. И как! Эстетски переправил мяч в ворота пяткой с линии вратарской — Нигматуллин вообще не понял, как так вышло, и застыл на месте.
До конца тайма Дзюба забьет еще раз — и сделает это классным ударом после не менее яркого прохода Карпукаса, проведшего просто отличный матч. Учитывая, что за несколько минут до этого отличился еще и Баринов, «Пари НН» был приговорен уже к перерыву. Не сказать, что «Локомотив» наиграл на разгром (железнодорожники нанесли 6 ударов, 3 из которых стали голевыми), да и команда Горлова все же не была настолько уж безнадежна. Тот же Магкеев после одной из подач чуть не забил автогол, угодив в штангу, а чуть позже вынес мяч из пустых ворот. Но гости показали, как много значит реализация.
Главным же героем первого тайма стал Сергей Пиняев, самый молодой автор гола в истории сборной России. Окрыленный недавним достижением, молодой вингер просто разрывал оппонентов на пространстве. Два раза за тайм бил из убойных позиций после сольных проходов, но в первом случае спас Нигматуллин, а со вторым вышло даже обидно — после проброса пяткой и спринта с центра поля Сергей технично пытался попасть в дальний угол «шведой», но чуть-чуть промахнулся. А мог бы получиться шедевр. Но важнее даже не реализация, а энергия, которой Пиняев заряжал атаку команду, — его постоянные рывки, в том числе без мяча, просто извели защитников «Пари НН». К слову, второй гол «Локо» случился как раз после классного прессинга Сергея, спровоцировавшего ошибку Масоэро.
Во втором тайме хозяева довели еще несколько атак до удара, но в глобальном плане не предложили ничего, что могло бы переломить встречу. По большому счету второй тайм превратился в формальность, хоть Горлов и попытался внести максимальные коррективы, на 56-й минуте проведя четверную (!) замену. Ну а «Локомотив» сбавил обороты и откровенно доводил дело до логического завершения.
Жирную точку в матче мог поставить все тот же Пиняев, но в этом туре Сергею забить было не суждено. Хотя момент выдался роскошный — Дзюба тонко сыграл после заброса и скинул молодому партнеру на пустые ворота. Пиняев пробил, но спас Нигматуллин. А мог отдать обратный пас на Дзюбу и заставить говорить о выходе взаимопонимания в команде на высокий уровень. Но вингер бесхитростно пробил, оставив вратарю шансы на сейв, а спустя несколько минут отправился отдыхать. Вместо Пиняева четвертый гол забил Антон Миранчук, вышедший со скамейки и идеально завершивший вертикальную контратаку.
«Локомотив» довольно буднично добывает три очка и догоняет занимающий 10-е место «Урал». Не успели мы обернуться, как команда выкарабкалась со дна турнирной таблицы в ее середину. Ну а «Пари НН» не показал ничего интересного, хоть и совсем уж «мертвым» на поле не казался.
Кажется, нам пора снова вспоминать, что у «Локомотива» один из сильнейших составов в лиге. И хоть первая часть сезона превратилась в катастрофу, во второй железнодорожники обыгрывают фаворитов и на классе разбираются с записными середняками. Так и должен выглядеть один из сильнейших клубов страны.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4