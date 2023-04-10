«Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»

«СЭ» поговорил с главным тренером лидера чемпионата Венгрии.

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии. Отрыв от команды «Кечкемети», идущей на втором месте, составляет 6 очков. Впрочем, еще месяц назад он был гораздо внушительнее, но в последних пяти матчах «Ференцварош» трижды сыграл вничью и потерпел два поражения.

В субботу команда Черчесова уступила со счетом 2:3 клубу ПАКШ, который закрепился на третьем месте в таблице в 10 очках от лидера. Мой звонок в воскресенье застал Станислава Саламовича на тренировке, и поговорить нам удалось лишь в понедельник.

— Тренировка на Пасху (в воскресенье отмечалась католическая Пасха. — Прим. «СЭ») — это наказание за поражение от ПАКШ?

— Накануне субботнего матча я сказал ребятам, что в случае победы дам им два выходных. Но мы проиграли, так что выходной день получился всего один — в понедельник.

— В последних пяти турах ваша команда не смогла выиграть ни разу: только ничьи и поражения. Как-то это не очень похоже на «Ференцварош» под вашим руководством.

— Да, с момента прихода нашего тренерского штаба такого, наверное, не было. Разумеется, это не нравится в первую очередь мне самому. Тому, что может случиться не самая удачная серия матчей, находились как объективные, так и субъективные предпосылки. Обвал травм и дисквалификаций нарушил отработанные механизмы, так что пришлось аварийно перестраиваться прямо по ходу весенней части турнира. К сожалению, не все удалось быстро восстановить, из-за чего и получились такие результаты. Но футбол — это часть жизни, а в жизни черные полосы сменяются белыми. Я сказал ребятам, что для меня они остаются теми же хорошими игроками, с которым мы одержали до этого восемь побед подряд. Нет никакой паники или упаднических настроений. Я понимаю, что сам где-то недоработал, что-то не до конца рассчитал, так что буду исправляться. Уверен, в ближайшее время мы выйдем из этой ситуации, тем более что по самой игре я вижу возвращение многих привычных нам позитивных моментов.

Станислав Черчесов. Фото Global Look Press

— Даже несмотря на пять матчей без побед, «Ференцварош» продолжает лидировать в чемпионате с отрывом в 6 очков — мало кто верит, что вы упустите второе чемпионство подряд. А что дальше? Ведь ваш контракт с «Ференцварошем» заканчивается летом 2023 года, верно?

— У вас немного устаревшая информация. Буквально накануне клуб активировал свою опцию продления контракта еще на один год — до лета 2024-го. Сейчас надо сделать все, чтобы успешно завершить чемпионат Венгрии, а вот по окончании турнира мы вновь сядем с руководством за общий стол и обсудим вопрос укрепления команды перед новым сезоном. Чтобы прогрессировать и реально претендовать на место в основном турнире Лиги чемпионов, нам объективно нужно внести определенные коррективы в состав. Если мы становимся чемпионами Венгрии, то уже в середине июля начнется сложный и извилистый для нас путь в групповой турнир. В этом евросезоне нам не хватило полутора шагов до Лиги чемпионов, а ближайшим летом борьба будет как минимум не легче. Не раз приходилось слышать и читать, что мы прыгнули даже выше головы в этом сезоне, выйдя с первого места из группы Лиги Европы, где нашими соперниками были «Монако» и «Трабзонспор».

— В турецких СМИ вас на днях назвали одним из претендентов на пост главного тренера «Трабзонспора». Насколько мне известно, ваша кандидатура действительно обсуждается в этом клубе. Что вы на это скажете?

— Я ведь живу не в безвоздушном пространстве, так что тоже читаю новости в интернете. И видел, что про меня написали в Турции применительно к «Трабзонспору». Видел и информацию в российских СМИ, в том числе и опровержения. На это могу сказать одно: ко мне лично никто из Турции сейчас официально не обращался, а мои мысли в данный момент заняты только «Ференцварошем». При этом вряд ли кто-то может запретить журналистам выдвигать собственные версии и пользоваться своими источниками информации, ведь у каждого своя работа.

Станислав Черчесов. Фото Global Look Press

— Вы не раз говорили в последнее время, что официальных обращений к вам из других клубов не было. А неофициальных?

— Какие-то разговоры ходят постоянно, но я стараюсь на них не отвлекаться. Например, относительно недавно серьезные европейские посредники, работающие на рынке богатого азиатского футбола, предлагали мне всерьез задуматься о работе там. Поблагодарив их за проявленное внимание, сказал, что сегодня я — тренер «Ференцвароша». Ну а кто знает, что будет в будущем?

— В России сейчас говорят о том, что вами якобы интересуется «Динамо». Сам клуб эти слухи предсказуемо опроверг. Что скажете?

— Я видел и то и другое. Никаких обращений ко мне со стороны «Динамо» не было — ни официальных, ни полуофициальных. Больше мне по этой конкретной теме сказать нечего. При этом всегда говорю, что российский футбол — родной для меня, и я продолжаю общаться со многими людьми из этого мира. И еще добавлю, что у меня сохранились хорошие или просто нормальные отношения со всеми теми людьми, которые брали меня на работу и с которыми я потом расставался либо по их воле, либо по нашему обоюдному согласию.

— С кем из таких людей общались в последнее время?

— У Леонида Федуна был день рождения, и я его поздравил. Всегда поздравляю его с днем рождения и с Новым годом. Благодарен Федуну за то, что в свое время он доверил мне поработать в «Спартаке» на ответственных ролях, хотя, наверное, опыта у меня тогда недоставало: я ведь поздно завершил карьеру игрока — в 41 год. Понятно, что у нас могли возникать с Леонидом Арнольдовичем определенные разногласия по тем или иным вопросам, но как в амбициозной работе без этого? Я ценю то, что у нас с ним откровенные отношения.

— Недавно российские СМИ бурно отмечали 20-летие яркой карьеры нашей легенды — голкипера Игоря Акинфеева. Игорь ведь когда-то давно говорил, что именно Черчесов был тем вратарем, на которого он ориентировался в начале карьеры.

— Мне-то он этого никогда не говорил (смеется). У Игоря недавно был день рождения, я его поздравил. Если бы в российском футболе существовал свой Зал славы, то Акинфеев занял бы там место в первом ряду, тут и говорить нечего. До того, как мы с ним стали работать вместе в сборной России, я ценил его исключительно со стороны, а потом уже сумел убедиться в его уникальности и лично — как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения.

Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Относительно недавно главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сказал в интервью «СЭ», что вы поздравили его после победы над сборной Дании. А с ним-то вы откуда знакомы?

— Футбольный мир тесен. Я с интересом и симпатией слежу по мере возможностей за работой Магомеда в Казахстане. И рад, что он обыграл ту самую Данию, которая нам до этого не покорилась. Адиев достойно представляет российскую тренерскую школу за границей, да еще тренирует сборную. Работать в национальной команде любой страны — это большая честь для любого тренера, ну а мне повезло вдвойне, потому что я несколько лет возглавлял сборную своей родной страны, что являлось для меня не только особой честью, но и большой привилегией.

— В прошедшие выходные в РПЛ состоялось два громких матча — дерби «Спартак» — «Динамо» и «Локомотив» — «Зенит». Вам удалось их посмотреть?

— Московское дерби шло практически параллельно с нашим матчем в чемпионате Венгрии, так что посмотреть его я объективно не мог. Обзора матча тоже не видел. А вот обзор встречи «Локомотива» с «Зенитом» посмотрел.

— Перед игрой нагнетались жуткие страсти на тему того, какой страшной будет месть хорошо вам знакомого Артема Дзюбы «Зениту». Вы тоже ожидали, что он сможет доставить проблемы команде Семака?

— Чтобы объективно оценить, как Дзюба сыграл против «Зенита», надо смотреть полный матч. Я же, повторюсь, видел только обзор. В одном из эпизодов Артем отдал классный пас пяткой, и этот пас мог стать голевой передачей. В остальном, я так понимаю, Дзюба выполнял много черновой работы, которая нужна была его команде против объективно более мастеровитого соперника. На сегодняшний день Артем — важный игрок для «Локомотива». И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу. Что касается его взаимоотношений с «Зенитом», то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое. В моем скромном понимании воскресная игра не была противостоянием отдельно взятого Дзюбы и питерской команды. Это было противостояние двух команд и двух тренеров, где сильнее оказались те, кто и выиграет в итоге чемпионат России.