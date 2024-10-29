«Локомотив» отдал «Зениту» мяч, но создал больше моментов. Клаудиньо и Батраков — герои и антигерои

Максим Никитин — о матче «Зенит» — «Локомотив» (1:1).

«Зенит» принимал в воскресенье «Локомотив». Игра завершилась вничью (1:1) и оставила много вопросов. Но эмоций — еще больше. Девять выводов о главном матче выходных.

1. Михаил Галактионов перед поездкой в Санкт-Петербург создал на первый взгляд странный инфоповод, выставив на матч с «Ростовом» в Кубке практически полноценную основу. Исключение составили только Илья Лантратов, Илья Самошников и Сесар Монтес, но первого заменил Антон Митрюшкин (вратарская ротация для Михаила Галактионова в Кубке — закон), второго — Эдгар Севикян, поскольку Самошников перед матчем с «Зенитом» схватил дисквалификацию, а третьего — Евгений Морозов. Выходит, невынужденную передышку в «Локо» получили только двое: Монтес и Лантратов. Все остальные поехали на тяжелый выезд в Ростов, сыграли практически по 100 минут и еще пенальти пробили.

2. «Зенит» в этом смысле поступил максимально рационально (как в эпоху Семака бывает часто), поэтому в Воронеже по 45 минут получили только Мостовой и Мантуан. В остальном все игроки основы прошли недельный цикл восстановления. Это максимально отличало предматчевые подходы двух клубов и теоретически создавало угрозы для физического состояния «Локомотива» (тем более их матч в Ростове состоялся на день позднее), но на «Газпром Арене» никаких проблем с точки зрения «физики» у железнодорожников не возникло.

3. В стартовом составе «Локомотива» все-таки обнаружился сюрприз. Тикнизян по позиции заменил Сергея Пиняева, который остался в запасе. Михаил Галактионов попытался за счет Наира сдержать атакующий потенциал Густаво Мантуана. Бразилец проводит просто потрясающий отрезок и даже вытеснил Вячеслава Караваева из основы. В первую очередь Мантуан полезен в атакующих действиях, и Тикнизян был необходим Галактионову для роли сдерживателя атакующего потенциала Густаво. Получилось неплохо: у правого защитника «Зенита» — ноль созданных голевых моментов и ноль точных передач под удар. Задумка Галактионова в этом смысле сработала очень неплохо.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

4. «Локомотив» — вторая команда лиги по голам в быстрых контратаках. Первый — «Краснодар». А еще банда Галактионова — лучшая по проценту точных ударов после розыгрышей стандартов. Поэтому железнодорожники вообще не переживали из-за отсутствия мяча в ногах и сознательно отдали инициативу «Зениту». У команды Семака — 60% владения. Кстати говоря, для «Локо» это тоже примечательные цифры, поскольку меньше в этом сезоне мячом он владел только в игре со «Спартаком» (29%). Как подтверждение абсолютной справедливости моей мысли: у «Локо» в воскресной игре 9 голевых моментов, у «Зенита» — 7. То есть по большой части чемпион соперника точно не переиграл, а если бы Сесар Монтес замкнул угловой после подачи Батракова при счете 0:0, мы бы сейчас вообще говорили об игре в других тонах.

5. У «Зенита» длящийся кризис в домашних матчах против больших команд. В прошлом сезоне из команд топ-8 дома Семак переиграл только «Ростов» (и то в драматичной встрече 30-го тура), поэтому Сергей Богданович настолько озаботился переходом Соболева. Александр должен был добавить центру атаки мощи, которой нет ни у Кассьерры, ни у Сергеева. Пока это не работает, но задумка ясна: «Зенит» хочет находить решения, когда против него работает не просто многочисленная, но и умелая оборона. В текущем сезоне команда Семака в этом компоненте выглядит чуть лучше по результатам (например, уже есть домашняя победа над «Динамо»), но даже с бело-голубыми от ничьей их отделил нереализованный пенальти Нгамале. Были натужные победы над «Оренбургом» и «Факелом» — 1:0 и 3:1, а еще — ничьи с «Локо» и «Спартаком». Единственная уверенная победа — 5:0 над «Ростовом», но и она больше подчеркивает актуальное состояние ростовчан, чем силу питерцев. Собственно, позиционная атака сине-бело-голубых и в этом матче выглядела не очень. Только 3 из 7 голевых моментов «Зенит» создал в позиционной атаке. Все остальное (и гол в их числе) получился в быстром переходе, где «Зенит» невероятно хорош.

6. Гол Андрея Мостового не случился бы без помощи Алексея Батракова. Сначала юноша отдал очень неточную передачу назад с углового, а затем недоработал за Мостовым, который стартовал со своей половины поля из зоны Алексея. В итоге Клаудиньо очень мягко покатил на партнера, а Батраков за этим моментом следил уже просто как в кино. Догнать и помешать голу соперника он не сумел, зато расположился в идеальном месте для просмотра. Надо сказать, что похожий момент за всю игру у «Зенита» случился еще раз: на 88-й минуте Артур практически так же убегал на Лантратова, но не добежал.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой открыл счет в матче с «Локомотивом» (1:1). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

7. Забавно, что в обоих пропущенных мячах ошибались люди, поучаствовавшие в забитых. В случае с «Зенитом» негативно действовал уже Клаудиньо, которого в центре обокрал Артем Карпукас. С этого перехвата покатилась быстрая атака железнодорожников. Она и завершилась пасом Пиняева на Батракова. Удар Алексея стал голевым и, кстати говоря, очень сложным по исполнению. Отразить мяч, пущенный от газона, у Латышонка шансов не было. Интересно, что для Сергея голевой пас оказался первым игровым действием после выхода на замену. Галактионов снова организовал шикарное тренерское решение.

8. По игре «Локомотива» особенно впечатлил прессинг. Даже в матче с «Зенитом» железнодорожники совершили 22 попытки командного прессинга, что в условиях энергозатратности в прошедшем матче Кубка — результат очень приличный. Получается, Михаил Галактионов, говоря о том, что играть в середине недели лучше, чем просто тренироваться, оказался максимально прав. Его команда выдержала очень серьезное давление чемпиона страны и сохранила место одного из главных преследователей «Краснодара». И это главный вывод по прошедшему матчу.

9. «Зенит» снова выглядел примитивным в позиционной атаке, а Соболев — помним его удар через себя — ничем, кроме этого, не запомнился. На сегодняшний день качественным усилением для команды из Санкт-Петербурга Александр не стал. Гол в Кубке и дубль в товарищеском матче против «Войводины» — явно не то, чего от него ждал Семак. Пожалуй, единственный открытый вопрос после этой игры — неудаление Батракова. Во втором тайме с желтой он пошел в грубый подкат против зенитовца, с риском нанесения травмы. Карасев посчитал, что это не желтая. Кажется, в этом эпизоде «Зенит» действительно ограбили. Но в остальном команде Семака нужно прогрессировать. С такой позиционной атакой им в чемпионской гонке текущего сезона делать нечего. Все самое сложное еще впереди. Посмотрим, как повлияет возвращение Глушенкова (хотя не верю, что радикально).

А если бы попал в концовке Сулейманов, дела были бы плохи уже сейчас.