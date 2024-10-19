Станислав Черчесов: «С президентом федерации вижусь чаще, чем с семьей»

Большой разговор с бывшим главным тренером сборной России, который сейчас возглавляет национальную команду Казахстана.

Черчесов совершенно не похож на человека, чья команда недавно потерпела два поражения за несколько дней (0:4 на выезде от Австрии и 0:1 от Словении дома) и набрала только одно очко в четырех турах Лиги наций. Станислав Саламович бодр и уверен в правильности выбранного курса, несмотря на результаты. И даже ситуация на пресс-конференции после последнего матча, когда он с юмором ответил задавшему вопрос на казахском корреспонденту, одетому в футболку «ПСЖ», «ты меня сейчас на французском спрашиваешь?» на настрой тренера не повлияла.

Наш разговор Черчесов начал сам — с того самого эпизода:

— Каждый раз, когда говорю публично, знаю что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав.

— Тогда давайте к спорту. В России Лигу наций не показывают по общедоступным каналам, многие ориентируются исключительно на результаты. А они у Казахстана не впечатляют — только одно очко в четырех турах. Как оцениваете этот отрезок?

— Смотрите: мы участвуем в официальном турнире и понятно, что если есть возможность занять определенные места, то стремимся к этому. Другое дело, что изначально было понятно — по тем или иным причинам в каких-то моментах соперникам по группе уступаем. Надо быть объективным. Если ты не знаешь свое состояние или переоцениваешь себя, это неправильно. Мы — знаем.

Начали турнир с ничьей против Норвегии (0:0), ей все радовались. А я вам еще тогда объяснял, почему оставался спокоен. Потому что есть футбол, который дает результат стабильно, но я его не видел. И оказался прав — вторую встречу, со Словенией, мы проиграли (0:3).

Перед стартом Лиги наций увидел команду первый раз. Перед октябрьским сбором уже знал, что станем какие-то вещи менять, потому что видел: кроме того, как обороняться, у нас ничего не было, некоторые футболисты в систему не попадают. А есть желание все-таки немного по-другому действовать. В принципе, нам это удалось сделать — и матчи с Австрией (0:4) и Словенией (0:1) показали, что в этом направлении сделан правильный шаг. Не знаю, правильно меня поняли или нет — с сарказмом такое сказал — но мы уже, образно говоря, переходим центр поля. И с австрийцами на выезде, и дома со словенцами достаточно долго контролировали мяч на чужой половине. Много подали угловых, заработали штрафных, в перекладину попадали и так далее. И люди оценили, кстати — многие после встречи в Алматы ко мне подходили в гостинице и в аэропорту на следующий день, поддерживали.

При этом понятно, что не можем быть довольными результатами — поражения есть поражения. Другое дело, что мы видели — от этого нужно оттолкнуться в ходе ноябрьского сбора. Сказал об этом футболистам перед тем, как они разъехались по клубам. И добавил: «Пожалуйста, не опускайтесь опять ниже такого уровня, потому что нам следует прогрессировать. Мы вас опять месяц не увидим. За этот период много чего может в вашем состоянии произойти».

Думаю, дальше пойдем по пути, который сейчас выбран, станем шлифовать. Например, наш капитан Тагыберген радует — набирает ту форму, которую хотим видеть, старается, все делает. Опорника Дарабаева вернули в сборную в 35 лет, а Балтабеков , Жаксылыков и Пайруз дебютировали в ней. Словом, необходимо какие-то перестановки делать, потому что нужно забыть прошлое — в правильном смысле. Его надо чтить, уважать, гордиться какими-то моментами, но жить им нельзя. Необходимо двигаться дальше, опираясь, конечно, на тот опыт, который был последние пару лет.

— А что конкретно вы изменили по сравнению с первым сбором? Помимо появления в составе новых и новых-старых имен.

— Естественно, что когда меняется система, меняется и тактика. Самое главное, что атакующий хавбек Исламхан провел два матча: оба начинал в составе, хотя в ходе первого сбора не провел на поле ни секунды. Не потому, что я не хотел — просто знаю его. И это был не тот Исламхан, которого хочется видеть. Но мы тогда поговорили — и абсолютно четко вижу, что поняли друг друга. За месяц он привел какие-то вещи в порядок. И сейчас мы его в систему вписали. Бауыржан — реально игрок, способный делать разницу. Вот этого от него теперь надо дождаться. Так что это тоже плюс.

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий. Фото Казахстанская федерация футбола

Все наши идеи руководству понятны

— Вы говорите о плюсах, наверняка они в плане качества футбола есть. Но что все же произошло в Австрии? Понятен класс этой сборной, однако счет совсем крупный, 0:4.

— Начнем с того, что первый мяч пропустили после глупой ошибки, а второй — со стандарта. А в целом... Соперник изначально имеет преимущество в каких-то индивидуальных качествах, такого в случае с австрийцами не может не быть, потому что все футболисты выступают в топ-лигах. Ну и мы сами допустили такие ситуации, которыми оппоненты воспользовались. Кстати, подтверждение класса Австрии через три дня мы вновь увидели — с норвежцами тоже что-то случилось? (Австрия разгромила скандинавов со счетом 5:1. — Прим В.К.).

Нельзя гордиться проигрышем 0:1 — как, например, со Словенией. Другое дело, что если ты в начале пути, без поражений не обойтись. Главное, как команда на них реагирует. Вижу, что ребята впитывают. Понятно, пока что-то не получается, но путь, убежден, выбран верный.

— К Австрии ваша команда готовилась в стране-хозяйке. Доводилось слышать мнение, что Черчесов увез Казахстан в хорошо знакомые места, потому что это именно ему так удобнее. А чья это на самом деле инициатива?

— Это еще до меня было решено и организовано. Но я одобрил. Объясняю, по какой причине: матч состоялся 10 октября, если бы 6-го Алип, Шушеначев, Оразов, Самородов и далее по списку прибыли бы в Алматы, то на следующий день пришлось бы лететь восемь часов в Австрию. Поэтому им один перелет сократили — 6-го ребята доехали сразу до места сбора. Это один плюс. Второй: мы акклиматизировались, подышали местным воздухом. И именно отработали все на отлично. То, что мы тренировали, уже было видно на поле. Что не может не радовать — в отличие от счета на табло.

— Судя по фрагментам, дома со Словенией в каком-то смысле не повезло. Игра действительно получилась равной?

— Попали в перекладину, доминировали в первом тайме, но не смогли завершить все это голом... Очень рады, что в двух домашних встречах с норвежцами и словенцами болельщики нас поддерживали — мы это чувствовали, и, естественно, расстроены, что не порадовали их результатом. Но, повторю, с одной стороны есть счет, с другой — качество футбола, в этом плане сделан шаг вперед. И люди это оценили.

— Лига наций — официальный турнир. Но правильно ли понимаю, что стратегически ставка делается все же не на нее, а на отборочный турнир чемпионата мира-2026? А ЛН своего рода боевой подготовительный этап к квалификации ЧМ?

— По большому счету, да. Еще до стартовой встречи с норвежцами это говорил — пусть немного другими словами, но смысл тот же. Был всплеск, теперь какой-то маленький спадик. Казахстан вышел из дивизиона С, но там иной уровень соперников. Нам же надо команду делать? Надо. И хотим мы или нет, есть возможность строить ее через Лигу наций. Это же не просто слова, а данность. Даю шанс тем, кто до сих пор не играл. Когда еще он появится? В отборочном турнире ЧМ? Там слишком высока цена экспериментов. Так что у нас есть стратегия.

— Что она подразумевает? Что вы хотели бы видеть от команды в идеале к старту отборочного турнира ЧМ?

— Систему, которая уже проработана, где все знают свои маневры. Футболисты под нее подходят, причем не 11, не 15, а 20-25, ведь никто не застрахован от дисквалификаций, травм. Кстати, сейчас у нас с австрийцами дома не смогут выйти на поле Алип и Чесноков, двое основных. Поэтому нужна стабильная обойма — ты не можешь «сквозняк» в составе устраивать. Сейчас ситуация «шпагата»: нужно и результат давать, и командную игру выстраивать, и селекцией заниматься. На октябрьском сборе не было нескольких человек с сентябрьского. Не потому, что ими недоволен, а потому, что, не посмотрев других, как можно сравнивать? Это в клубе зимой за два месяца всех изучил в контрольных матчах, а мы исходим из той ситуации, в которой находимся.

Кстати, из молодежки уже двоих привлекаем, вратаря Анарбекова и центрального защитника Жумаханова. Поэтому взял в свой штаб Константина Горовенко, бывшего главного тренера молодежной сборной, и Елдоса Ахметова, его ассистента. Абсолютно толковые ребята, с которыми постоянно на связи. Все мои помощники знают, что никогда ничего не скрываю, каждый находится в процессе. Не просто, типа, я сказал — вы делаете. Нет-нет, мы обсуждаем: они должны понимать, почему, зачем и как. И идеи определенные дают, к которым нужно прислушиваться, потому что есть определенная специфика. В общем, рад, что Горовенко и Ахметов у нас — местные специалисты в национальной команде, считаю, правильное решение.

— С точки зрения тренера ситуация кажется абсолютно прозрачной. А понимает ли стратегические моменты руководство федерации? Чувствуете ли, что оно обладает неким терпением, чтобы этот путь пройти?

— Все наши идеи федерации понятны. Но самое главное — есть давление или его нет, принимают план штаба или не принимают. В данном случае принимают. Доверие — это всегда хорошо. Но надо знать, что ты делаешь, как делаешь и для чего делаешь. Я всегда это объясняю, привожу аргументы. Не потому, что просто так хочу — в футболе возникают ситуации, на которые необходимо реагировать, их невозможно предугадать. И что касается президента федерации, то с Адлетом Назарбаевичем (Барменкуловым. — Прим. В.К.) 24 часа в сутки на связи. Это не преувеличение. В последнее время с ним вижусь чаще, чем с семьей. Это показательно.

Одних новых полей по всей стране вместе открыли штук пять за месяц. Причем, когда это начиналось, я сам сказал, что надо ехать. Потому что пять часов на машине туда, потом пять обратно и так несколько раз. Во-первых, успеваешь обсудить множество вопросов с президентом. Во-вторых, когда сам участвуешь в таких мероприятиях, то энергию впитываешь, больше какие-то вещи понимаешь. В-третьих, когда руководитель федерации и главный тренер сборной приезжают, то это уже явно не для галочки — все сразу понимают, что развитие инфраструктуры реально важный фактор для казахстанского футбола. Много в своей жизни видел планов и проектов, которые остались на бумаге... А тут Адлет Назарбаевич лично все контролирует.

— То есть развитие идет быстрыми темпами?

— Сто процентов. Есть подвижки не только по полям — существует ряд проектов постройки новых стадионов, не таких больших, как возвели в России к ЧМ-2018, но современных, комфортных для зрителей и футболистов. Это должно стать причиной для увеличения посещаемости.

— Исходя из ваших слов, вы с Барменкуловым сейчас друг друга полностью понимаете.

— Слушайте, когда меня спрашивают, я отвечаю так, как есть, а не для того, чтобы кому-то понравиться — вот чего у меня нет и, наверное, не будет. А с президентом говорим о деле. Мы в этом смысле одинаковые: есть вопрос — его нужно решать. Так что тут никаких проблем.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото Казахстанская федерация футбола

Посмотрим, что Зайнутдинов решит зимой

— Насколько тяжело выстраивать игру в ситуации, когда двое лучших футболистов, Алип и Зайнутдинов, не всегда проходят в стартовые составы «Зенита» и «Бешикташа»? Да и Самородов не всегда выходит в «Ахмате» с первых минут.

— Алип в последнее время играет часто. Доволен его отношением, хотя всегда есть нюансы, которые мы обсуждаем. Что касается Зайнутдинова, то перед началом сезона с ним несколько раз общались, обсуждали. Футболист в клубе может вообще не появляться на поле или появляться нечасто, но приезжая в сборную, показывать суперигру. Яркий пример из моей карьеры — Владимир Бесчастных в отборочном цикле ЧМ-2002. А бывает наоборот: человек в клубе выглядит хорошо, но выходит за национальную команду — и все удивляются, почему смотрится так плохо. Значит, по той или иной причине не готов психологически, ментально.

Если в ходе первого сбора Зайнутдинов в целом нормально провел обе встречи, то сейчас первый матч ему понадобился, чтобы поймать ритм, немного утерянный в «Бешикташе». А во втором он уже стал похож на себя. Понятно, что был еще не таким, каким мы ждем, но отношением и энергетикой против Словении дал нам многое.

Что касается Самородова и Оразова, то они летом перешли в новые клубы и пока не набрали по разным причинам оптимальную форму. После завершения сбора дали им напутствия — посмотрим, какой станет реакция. Но ни одним футболистом мы никогда не разбрасываемся, ко всем нужно подходить как с определенными требованиями, так и с пониманием индивидуальных ситуаций. В любом случае, все у нас подчинено командным интересам.

— Когда я недавно делал интервью с Барменкуловым, то спросил, был бы он рад возвращению Зайнутдинова в РПЛ — летом такой вариант существовал. Адлет Назарбаевич ответил, что это хороший сценарий, но раз полузащитник решил остаться в Турции, то так тому и быть. А вы что посоветовали бы футболисту, если бы он спросил?

— Во-первых, такой вопрос был. Понятно, что не стану раскрывать детали — подобные диалоги должны оставаться между тренером и игроком. Бахтиер принял решение. Мы и сейчас обсуждали с ним это. Но в общественном пространстве я молчу. Потому что Зайнутдинов прекрасно знает, что ничего нового от меня не услышит, а сыпать соль на рану не хочу. Так что всегда ждем его в сборной в здравии. С удовольствием с ним встречаемся — парень отдается в каждом матче. Другое дело, что в футболе есть вещи, которые надо делать. Посмотрим, какие шаги он предпримет зимой.

— Вы сами сказали, что его ситуация в клубе, влияет, как минимум, на потерю игрового ритма.

— Только на это. На все остальное — нет.

— Сколько еще человек в команде в похожей ситуации?

— Если начну перечислять, вы подумаете, что я алиби ищу.

— Ну это же объективный фактор.

— Это мои футболисты — играют они в клубах, не играют. Моя задача — сделать максимум, чтобы мы вместе стали сильнее. Потому что поодиночке у нас не получится сделать шаг вперед. Они это уже знают, привыкают ко мне. И понимают, что такое команда. Приведу пример. Сейчас один человек (фамилию называть не буду) опоздал на тренировку. Предыгровую.

— В ходе последнего сбора?

— Да, накануне встречи со Словенией. А спустя сутки он вышел в стартовом составе.

— Честно скажу — как-то не похоже на Черчесова...

— Потому что есть одно, а есть другое. Понятно, что опаздывать нельзя, но командные интересы выше каких-то вещей. Но опять же — сборная, увы, не клуб, мы видимся не так часто, чтобы оказывать на ребят влияние во всех отношениях. Провели короткий сбор, постарались по максимуму. Определенное удовлетворение я получил, но подчеркну, что нужно прибавлять и в качестве, и в очках.

Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0). Фото Казахстанская федерация футбола

Шесть очков в двух последних турах или качественная игра без результата?

— Вопрос из области теории, но, тем не менее: что вы выбрали бы в двух остающихся турах Лиги наций — четыре или шесть очков при не самом хорошем футболе, или одно или ноль при устраивающем качестве игры, то есть, чтобы стали видны перспективы?

— Вопрос, конечно, интересный. И каверзный.

— Не без этого.

— Когда после Норвегии вы звонили, я не был воодушевлен, хотя это предполагалось и вызвало удивление. Было? Было. Так и здесь. Понятно, что если останешься в дивизионе В, это здорово, дает больше возможностей, чем в лиге С — постоянно проверяешь футболистов на другом уровне. Я ведь и перед чемпионатом мира-2018 искал таких соперников, чтобы на самом турнире не возникало иллюзий.

Вот и теперь игроков проверяем в плане обучаемости, впитывания требований, характера, устойчивости к давлению — на поле и за его пределами. Вижу, повторю, положительные сдвиги. А вот насчет вашего вопроса — застали врасплох. Так скажу: полное удовлетворение от игры и чтобы набрать все очки, которые возможно. Давайте на таком остановимся.

— Можно вообще сказать «шесть очков при качественном футболе».

— А набрать их реально только при качественной игре. Логично?

— Да. Но успех, победы ведь еще серьезный моральный стимул — даже если сам футбол оставляет вопросы.

— Поэтому и говорю, ребятам, что если продолжим делать то и то, это дорога в никуда. По-другому не привык. Должен поступать так, как вижу, а не так, чтобы кому-то понравиться. Вот сейчас высказался на пресс-конференции, не все поняли, но я за это отвечу. Лучше так, нежели все время прятаться — ой, там аккуратно, тут аккуратно. Но тогда фамилия у меня была бы другая, наверное.

Сборная Казахстана. Фото Казахстанская федерация футбола

Если играть с Россией, то два раза — дома и в гостях

— Президент казахстанской федерации в интервью «СЭ» сказал, что контрольные матчи — в первую очередь епархия главного тренера. Мол, если Черчесов выскажет пожелание сыграть с Россией, то такой вариант будет рассмотрен. Как вам идея?

— Адлет Назарбаевич (Барменкулов. — Прим. В.К.) имел в виду спортивную составляющую вопроса и тут он абсолютно прав. Моя задача аргументировано разобрать все плюсы и минусы именно с такой стороны. Но есть еще коммерческая, финансовая, организационная и так далее. Давайте начнем с самого главного — пока не пройдет жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026, мы не узнаем, кто стал нашими соперниками, когда с ними предстоит встречаться. Соответственно, непонятно, похожа ли сборная Россия на кого-то из оппонентов стилистически или нет, и вообще будет ли «окно» в календаре для проведения такого спарринга.

Плюс у федерации, насколько мне известно, уже есть ряд выгодных с точки зрения финансов и спорта предложений, они тоже взвешиваются. Все, кто со мной работали, знают, что каких-то хотелок в этом смысле нет. Нужно подходить комплексно, а не так, что у Черчесова есть желание лишний раз в Москву приехать и сыграть с национальной командой своей страны. К тому же и у сборной России могут быть свои планы.

— А если все сойдется, то вам больше хотелось бы сыграть — в Казахстане или в России?

— Давайте просто, чтобы никому обидно не было. Нейтральное поле? Нет! Чтобы состоялись два матча — и там, и там.

Александр Головин на тренировке сборной России. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Головин или Сафонов? Болею за чемпионство обоих

— Вы хорошо знаете Александра Головина. Как считаете, не погорячился ли он, подписав новый контракт с «Монако» до 2029 года? Ведь у него же, похоже, есть потенциал для перехода в клуб более высокого уровня.

— Лично последний раз общался с Сашей, когда его команда встречалась с «Ференцварошем» в Лиге Европы. Кстати, он тогда сказал: «Саламыч, теперь я понял, как против нас было сложно соперникам сборной». А я ответил: «Теперь я понял, как нашим соперникам приходилось сложно против тебя». Получились два хороших матча, в которых Головин себя здорово проявил.

А что касается пятилетнего контракта... Когда игрок такого уровня, уже доказавший свою состоятельность и принесший большую пользу, заключает договор на такой срок, то, убежден, есть какие-то устные договоренности о возможном переходе до завершения соглашения.

— «Монако» идет первым, пускай с небольшим отрывом от «ПСЖ» в два очка. У обеих команд пока по нулю поражений. Как оцениваете шансы Головина на чемпионство в одной лиге с таким монстром?

— С «Монако» работает тренером мой товарищ Ади Хюттер, знаю его еще с тех времен, когда он выступал за «Зальцбург», а я — за «Тироль». Буду рад, если Хюттер и Головин финишируют первыми. И «Барселону», кстати, случайно не побеждают. Но французская лига — крайне сложный турнир на дистанции. Могу пожелать клубу держать нынешний уровень до конца.

А вообще в «Монако» есть Головин, а в «ПСЖ» другой хорошо знакомый мне по сборной футболист — Сафонов. Так что пусть победит сильнейший.

— Кстати о Сафонове. Вроде нормально дебютировал — пусть и из-за травмы Доннаруммы, один мяч в трех матчах пропустил. Но когда Джанлуиджи выздоровел, то тут же вернулся в состав. И остался в нем, несмотря на то, что против «Арсенала» в Лиге чемпионов (0:2) допускал ошибки. Почему Луис Энрике так поступает? Это имя работает на итальянца?

— Могу точно объяснить только свои решения. Другое дело, что Доннарумма имеет статус основного вратаря — причем не первый год и не только в «ПСЖ», но в сборной Италии. Это лучший вратарь Евро-2020 — это уровень. А ошибки бывают у всех, первого номера даже после определенных неудач не меняют. Плюс мы не знаем, какие были договоренности у Сафонова при переходе. Посмотрим, что будет дальше.

— Как вы вообще оцените перспективы Матвея в конкуренции с Доннаруммой?

— Шансы всегда есть. Он же не зря туда попал, я видел, как он играет. Естественно, у Сафонова есть потенциал.

Александр Соболев. Фото ФК «Зенит»

Не хотел, чтобы Соболев уходил из «Спартака»

— Еще один хорошо знакомый вам игрок, Артем Дзюба, достаточно долго не мог найти команду и в итоге подписал контракт с «Акроном».

— Артема надо принимать таким, какой он есть. Именно принимать, а не переделывать. Ну не может он уже, образно говоря, стать метр пятьдесят ростом, выше вырос. Это же никто не оспаривает. Нужно в каких-то моментах его поддержать, сделать важным игроком — и Дзюба всегда отблагодарит на поле. Да у него есть определенный характер, причем не самый плохой, хотя чего только о нем не пишут — а я удивлюсь, это о том футболите, что у меня играл или о ком-то другом? Нужно его сильные качества использовать — и всё. Весь рецепт.

— По его пути пошел Александр Соболев. Поможет ли он «Зениту» вдолгую, на ваш взгляд? И не закопает ли себя этим переходом? Ведь раньше форвард никогда не сталкивался с таким уровнем конкуренции — разве что в сборной России.

— Для меня дело не в том, что Соболев оказался в «Зените», а в том, что ушел из «Спартака». Как и Джикия, Бакаевы, Глушенков. Вот это главное. Какие у кого причины, не знаю — не спрашивал. Но факт остается фактом.

Соболев — парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. Саша не даст соврать — в ходе двух первых сборов в национальной команде пришлось с ним пару собеседований провести.

— Не в душе, надеюсь?

— Нет, нет, нет. В душе — никогда. Шучу, шучу. Боюсь, что он тогда еще не до конца понимал, о чем речь. Но со временем, когда мы общались уже давно, осознал, что мы тогда имели в виду. Я не хотел, чтобы он уходил из «Спартака». Но раз человек такое решение принял, то мы не можем за него жить.

— Вы продолжаете внимательно следить за РПЛ — в том числе, потому, что тут выступает немало кандидатов в сборную Казахстана. Что скажете о «Спартаке» при Деяне Станковиче?

— Вы меня спрашивали, видел ли я матч «Спартака» — и ответил, что смотрел игру «Елимая». Красно-белых от и до наблюдал только в одной встрече — с «Ахматом», тогда как раз Самородов недавно перешел. Понятно, что вижу фрагменты, нарезки, что кто-то забил, кто-то отдал. Но матч какой-то еще посмотрю — а лучше два — и тогда к этому вопросу вернемся. Но, что греха таить, желаю, чтобы у «Спартака» все наладилось, и команда стала реально конкурентоспособной, боролась за самые высокие места.

— Вопрос, на который вы не можете не знать ответ, потому что работали с этими людьми в «Ференцвароше». Маркиньос и Абена помогут красно-белым?

— Помочь могут. Кардинально усилить — сомневаюсь. Правда, раз сейчас оба в «Спартаке», то мы в Будапеште в свое время правильное решение по ним приняли, они ведь пришли при мне.

— Вас удивляет ситуация, при которой больше трети чемпионата позади, а «Зенит» — не первый?

— Почему это меня должно удивлять? Все-таки в футбол играют люди, а не роботы. Перед стартом РПЛ мы с Адлетом Назарбаевичем (Барменкуловым. — Прим. В.К.) летали в Петербург, общались, смотрели. Настрой команды был виден по лицам ребят. И я не ошибся — «Краснодар» в матче за Суперкубок «Зенит» разгромил 4:0. Отлично команда начала и чемпионат, но потом против «Химок» травмировался Глушенков. Затем Максим выпал из обоймы и второй раз. Еще Вендел получил повреждение с «Динамо» — какой-то механизм внутри ломается, плюс растет конкурентная среда. Другие же тоже выводы делают, хотят опередить «Зенит». Но в любом случае посмотрим на таблицу в концовке первенства.

— Батраков — это новый Головин?

— Ну, чтобы сказать так, надо, наверное, чтобы время какое-то прошло, да? На чемпионатах мира и Европы выступить. Другое дело, что структура игры, комплекция похожи — Батраков работоспособный, быстрый, нестандартный, умный. Дай Бог, чтобы дальше прогрессировал. Имею в виду не чтобы, что больше бегал, чаще забивал, а уровень держал. Потому что выстрелить это одно, а вот стабильность — признак мастерства. Вот этого желаю Алексею.

— Глушенков на старте сезона отметился не только ярким футболом, но еще рядом высказываний. Например, заявил, что два бокала пива после игры — это нормально. А вы как считаете — это ОК или нарушение режима?

— В Германии и Австрии, где выступал, после матчей в центре раздевалки всегда стояли два ящика алкогольного пива. Я вообще никогда не пил — только один раз в 35-градусную жару дома с «Вердером». Победили 1:0, я забежал и схватил бутылку — думал, что это кола, а оказалось пиво. Вот тогда я первый раз его попробовал. Футболисты же бутылки по две выпивали и никаких проблем у них не возникало. Если человек станет после игры по бокалу пить, а в следующем туре три забивать, я ему сам это пиво буду приносить. Другое дело, что не стал бы рекламировать какие-то вещи — молодежь ведь берет пример со спортсменов.