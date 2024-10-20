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Эпичное спасение «Оренбурга» в дебютном матче Слишковича! «Крылья» упустили победу, ведя в два мяча

«Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан (№ 10) против защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова (№ 15).
Фото ФК «Оренбург»
Триллер.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
20 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Крылья Советов

Кошмарная серия «Оренбурга», который не побеждает с 21 июля, привела к увольнению Давида Деограсии. На помощь был призван Владимир Слишкович — обаятельный боснийский специалист, прекрасно разговаривающий на русском.

Конечно, приход экс-тренера «Спартака» воодушевил болельщиков. Тем более что Слишкович сразу же заявил, что амбиции команды — остаться в РПЛ.

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Дебют Владимира пришелся на встречу с «Крыльями», которые также переживают не лучшие времена. История с чуть не потерявшим работу Игорем Осинькиным мало кого оставила равнодушным. Теперь же все позади, самарцам пора вылезать из подвала турнирной таблицы.

Слишкович удивил стартовым составом. Обычно играющие с первых минут Мансилья, Горбани и Башич остались в запасе. В центре обороны появились Перес и Прохин, который при Давиде Деограсии чаще использовался в опорной зоне.

А Осинькин не преподнес больших сюрпризов. Разве что для кого-то оказалось неожиданным появление Печенина и Рассказова на флангах обороны. Но причины простые — Бейл из-за травмы остался в Самаре, а Гальдамес наблюдал за игрой со скамейки, вернувшись уставшим из расположения сборной Чили.

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Идеальный тайм «Крыльев» и эмоции Сергеева

В первые минуты встречи команды присматривались друг другу. Хозяева пытались больше комбинировать через центр, нагружая Коваленко. Александр в роли диспетчера раскидывал мячи по флангам, где в свободные зоны врывались Марин и Оганесян. Но до создания опасных моментов не доходило.

«Крылья» уверенно оборонялись, уповая на контратаки. Одна из таких на 10-й минуте неожиданно завершилась забитым мячом. Гости здорово сработали в прессинге и ушли в отрыв. Олейников покатил на свободного Сергеева, а тот хладнокровно выстрелил в левый нижний угол от Москвичева.

Празднование Ивана получилось достаточно эмоциональным. Он оперся на рекламный щит, опустив голову вниз, будто сдерживая слезы. Впрочем, понять нападающего можно. Это его дебютный гол в нынешнем сезоне и первый после возвращения в «Крылья» из «Зенита».

А затем гости увеличили преимущество в счете. На этот раз успешной оказалась позиционная атака. Ежов нашел в штрафной Костанцу, а тот несколькими ложными движениями разобрался с Коваленко и отдал на Печенина. Кирилл, долго не думая, одним касанием принял, а вторым — пробил. Получился красивый удар внешней стороной стопы.

А что «Оренбург»? Команда не рассыпалась, а наоборот, взяла мяч под контроль и даже владела территориальным преимуществом. Каждый раз не хватало точности при выполнении последней передачи. Ну и, конечно, ударов по воротам. Хозяева пробили лишь один раз за тайм, и тот мимо створа. Слишкович при этом часто аплодировал своим игрокам, подбадривая их. Но в раздевалку Владимир ушел недовольным. Нужно было что-то менять.

Удаление и пенальти

Второй тайм начался с тройной замены у «Оренбурга» — вместо Коваленко, Оганесяна и Томпсона вышли Мансилья, Башич и Горбани, которых ждали с первых минут. А аргентинец и вовсе забрал капитанскую повязку у Переса.

Возможно, такими корректировками Слишкович дал понять, что ошибся с выбором стартового состава. Но вряд ли кто-то будет предъявлять ему большие претензии, ведь он только присматривается к новому коллективу.

Не сказать, что перестановки сильно изменили ход встречи. Хозяева по-прежнему чаще держали мяч, а «Крылья» с удовольствием выжидали моменты для контратак.

И вряд ли бы ситуация кардинально поменялась, если бы не удаление Костанцы. Бразилец жестко срубил Марина, который на скорости врывался в штрафную «Крыльев». Главному арбитру Александру Машлякевичу пришлось прибегнуть к помощи видеоассистентов, после чего Фернандо увидел перед собой красную карточку.

А уже через несколько минут Машлякевич снова переговорил с ВАР-комнатой и поставил 11-метровый в ворота самарцев — за толчок Переса. И это решение уже выглядело спорным. Как бы то ни было, Марин подошел к точке и уверенно переиграл Ломаева.

Марин — спаситель

У «Оренбурга» оставалось меньше 20 минут, чтобы сравнять счет. Давление на игроков «Крыльев» оказывалось колоссальное. Они уже совершенно не думали о том, чтобы попытаться убежать хоть в какую-то атаку, а были полностью сосредоточены на обороне. В ход пошли все возможные штучки: небольшие затяжки времени, мелкие фолы, долгие розыгрыши от своих ворот. Но хозяевам-таки удалось дожать своих после типичного навала.

Сидоров сделал кросс в штрафную, где первым на мяче оказался Горбани, зарядивший в перекладину. Ломаев уже был выключен из эпизода, а успевший первым на добивание Марин сделал точный и спасительный кивок головой.

«Оренбург» сравнял, а мог и вырвать победу в концовке! Караташ каким-то чудом не попал в открытый угол ворот Ломаева.

2:2 — с такого результата Слишкович начинает в новом клубе. Он точно остался доволен прошедшим матчем. Команда не только показала характер, но и заработала важное очко.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Слишкович
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