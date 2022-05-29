«Динамо» не заслужило кубок в проваленной концовке сезона. Дело не в Фомине и тактике

Бело-голубые не наиграли на победу.

О важности кубкового финала для «Динамо» лишний раз говорить не приходилось — последний трофей у клуба был в далеком 1995 году. Болельщики ждали матч, настраивались на него, как на последний бой, однако ни от результата, ни от качества игры удовлетворения не испытали.

За весь матч ни разу не возникло ощущения, что команда Сандро Шварца возьмет свое. Постоянно в роли отыгрывающихся, без голевых моментов, хотя противостоял ей не какой-то титан, а десятая команда РПЛ, имеющая свои проблемы с качеством футбола.

Стал такой сценарий неожиданностью? Если только для тех, кто по каким-то причинам выпал весной из футбольной жизни, а живет воспоминаниями об осеннем «Динамо».

Тогда команда влюбила в себя свежей и страстной игрой, которая позволяла чуть ли не на равных соперничать с монструозным «Зенитом». После зимней паузы из бело-голубых словно выпустили воздух. В последних пяти турах всего одно набранное очко и 17 пропущенных голов — катастрофа. Как и по пять пропущенных мячей от «Крыльев» в Самаре и от «Сочи» в серебряном матче.

Федор Смолов и Константин Тюкавин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

После той игры Шварцу надо было что-то менять. Он насытил оборону, выпустив трех центральных защитников, в атаку отрядил двух форвардов — Смолова и Тюкавина, однако довольно быстро стало ясно, что проблемы не в тактике, а глубже.

И ключевой момент, считаю, неопределенность с будущим Сандро Шварца. До общественности информация не доходила, однако в коллективе, по моим данным, уже давно догадывались, что тренер летом уйдет. И это нарушило «химию», на которой все и держалось. Не на командных взаимодействиях, мастерстве игроков, а на кураже и единении.

Осенью игра катилась словно по маслу, весной ковыляла по ухабам. А каждое поражение высасывало из коллектива уверенность в своих силах, создавая эффект снежного кома. Не обойтись после крупных поражений и без поиска крайних — кто виноват, тех ли футболистов выпускают.

Без боя «Динамо» в финале не сдалось. Нашло в себе силы отыграться, а в добавленное время навал принес пенальти, который не реализовал Фомин, однако справедливость победы «Спартака» не вызывает сомнений. Помимо двух голов у красно-белых была еще пара убойных моментов, а бело-голубым, кроме гола Захаряна после рикошета и заработанного 11-метрового, похвастать оказалось нечем.

Сандро Шварц. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Шварц насытил центр обороны, но это не спасло от провалов: оба пропущенных гола — после выходов один на один, когда защитники безуспешно пытались догонять соперников.

В пассив сезон «Динамо» не может себе занести хотя бы потому, что по результату он самый успешный в XXI веке — медали (вторые после 2008-го) и кубковый финал (второй после 2012-го). Команда сделала большой шаг вперед, Шварц вывел ее на новый уровень.

Однако концовка чемпионата, а также кубковый финал ясно дают понять: надо что-то делать, чтобы вернуть команду на победную тропу. И, возможно, уход в «Герту» Шварца, анонсированный немецким изданием Kicker, — не худший вариант.

Важно, что, по имеющейся информации, остается спортивный директор Желько Бувач. С ним «Динамо» начало подниматься по лестнице — пришло время делать еще один шаг наверх, чтобы все-таки подарить болельщикам трофей.