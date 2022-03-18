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18 марта, 23:55

«Спартак» победит в Нижнем Новгороде, Слуцкий не обыграет Березуцких. Прогнозы на 22-й тур РПЛ

Владимир Пономарев и Александр Кожевников сделали прогнозы на 22-й тур РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев и экс-нападающий сборной СССР по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Урал» — «Химки»

Владимир Пономарев — 0:0. «Химки» идут на последнем месте, «Урал» тоже борется за выживание, скорее всего ничья.

Александр Кожевников — 0:1. Думаю, «Химкам» очки сейчас нужны больше, чем «Уралу». Юран уже успел поработать с командой, «Химки» смогут что-нибудь показать.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Химки

«Нижний Новгород» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 0:2. «Спартак» — очень неплохая команда. «Нижний Новгород» играл на эмоциональном подъеме, но молодежь долго не выдерживает в таком ритме. Думаю, «Спартак» возьмет реванш за первый круг.

Александр Кожевников — 1:2. «Спартак» должен выигрывать. Мне как болельщику особенно хочется этого. «Нижний Новгород» — команда с характером, но в этот раз ему не повезет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Спартак

«Ахмат» — «Локомотив»

Владимир Пономарев — 0:1. У «Ахмата» хорошее положение в турнирной таблице, он играет на кураже, но и у «Локомотива» хорошая, грамотная команда. Гости одержат минимальную победу.

Александр Кожевников — 1:0. «Ахмат» — домашняя команда. Думаю, он может обыграть «Локомотив» на своем поле.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив
Футболисты "Зенита". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Футболисты «Зенита».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Зенит» — «Арсенал»

Владимир Пономарев — 2:0. «Зенит» играет дома, поэтому можно смело говорить о победе в два мяча.

Александр Кожевников — 2:0. У «Зенита» в последние годы были проблемы с «Арсеналом» в выездных встречах, но дома он своего не отдаст.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Арсенал Т

«Уфа» — «Краснодар»

Владимир Пономарев — 1:2. Составы команд уже стабилизировались. «Краснодар» неплохо выглядит, а «Уфа» уже ни на что не претендует, рассчитывает на расширение лиги. Краснодарцы одержат победу.

Александр Кожевников — 1:0. «Краснодар» потерял многих игроков, дела у него не очень. «Уфа» — цепкая команда. Думаю, дома уфимцы выиграют 1:0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Краснодар
Леонид Слуцкий и Алексей Березуцкий. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА
Леонид Слуцкий и Алексей Березуцкий.
Денис Тырин/ПФК ЦСКА

ЦСКА — «Рубин»

Владимир Пономарев — 0:0. «Рубин» будет очень опасен после предыдущего матча, где, по мнению Слуцкого, команду засудили. Армейцам придется тяжело, и они не смогут выиграть.

Александр Кожевников — 1:1. Битва грандов, Слуцкий против бывшего клуба. Не знаю, дисквалифицируют ли его, но «Рубин» будет биться за своего тренера.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

«Сочи» — «Крылья Советов»

Владимир Пономарев — 1:1. Обе команды показывают не очень интересную игру, действуют от обороны. Будет ничья.

Александр Кожевников — 2:0. Мне симпатичен «Сочи», очень хорошая команда. Думаю, дома сочинцы выиграют 2:0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Крылья Советов

«Динамо» — «Ростов»

Владимир Пономарев — 1:0. Карпин смог выиграть последний матч, но думаю, дома «Динамо» победит.

Александр Кожевников — 2:1. «Ростову» нужно набирать очки, у него новый-старый тренер. При этом «Динамо» должно побеждать, «Ростов» еще сыроват.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород
Спартак

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Кожевников
36
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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