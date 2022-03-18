«Спартак» победит в Нижнем Новгороде, Слуцкий не обыграет Березуцких. Прогнозы на 22-й тур РПЛ
Владимир Пономарев — 0:0. «Химки» идут на последнем месте, «Урал» тоже борется за выживание, скорее всего ничья.
Александр Кожевников — 0:1. Думаю, «Химкам» очки сейчас нужны больше, чем «Уралу». Юран уже успел поработать с командой, «Химки» смогут что-нибудь показать.
Владимир Пономарев — 0:2. «Спартак» — очень неплохая команда. «Нижний Новгород» играл на эмоциональном подъеме, но молодежь долго не выдерживает в таком ритме. Думаю, «Спартак» возьмет реванш за первый круг.
Александр Кожевников — 1:2. «Спартак» должен выигрывать. Мне как болельщику особенно хочется этого. «Нижний Новгород» — команда с характером, но в этот раз ему не повезет.
Владимир Пономарев — 0:1. У «Ахмата» хорошее положение в турнирной таблице, он играет на кураже, но и у «Локомотива» хорошая, грамотная команда. Гости одержат минимальную победу.
Александр Кожевников — 1:0. «Ахмат» — домашняя команда. Думаю, он может обыграть «Локомотив» на своем поле.
Владимир Пономарев — 2:0. «Зенит» играет дома, поэтому можно смело говорить о победе в два мяча.
Александр Кожевников — 2:0. У «Зенита» в последние годы были проблемы с «Арсеналом» в выездных встречах, но дома он своего не отдаст.
Владимир Пономарев — 1:2. Составы команд уже стабилизировались. «Краснодар» неплохо выглядит, а «Уфа» уже ни на что не претендует, рассчитывает на расширение лиги. Краснодарцы одержат победу.
Александр Кожевников — 1:0. «Краснодар» потерял многих игроков, дела у него не очень. «Уфа» — цепкая команда. Думаю, дома уфимцы выиграют 1:0.
Владимир Пономарев — 0:0. «Рубин» будет очень опасен после предыдущего матча, где, по мнению Слуцкого, команду засудили. Армейцам придется тяжело, и они не смогут выиграть.
Александр Кожевников — 1:1. Битва грандов, Слуцкий против бывшего клуба. Не знаю, дисквалифицируют ли его, но «Рубин» будет биться за своего тренера.
Владимир Пономарев — 1:1. Обе команды показывают не очень интересную игру, действуют от обороны. Будет ничья.
Александр Кожевников — 2:0. Мне симпатичен «Сочи», очень хорошая команда. Думаю, дома сочинцы выиграют 2:0.
Владимир Пономарев — 1:0. Карпин смог выиграть последний матч, но думаю, дома «Динамо» победит.
Александр Кожевников — 2:1. «Ростову» нужно набирать очки, у него новый-старый тренер. При этом «Динамо» должно побеждать, «Ростов» еще сыроват.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7