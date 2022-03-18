«Спартак» победит в Нижнем Новгороде, Слуцкий не обыграет Березуцких. Прогнозы на 22-й тур РПЛ

Владимир Пономарев и Александр Кожевников сделали прогнозы на 22-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев и экс-нападающий сборной СССР по хоккею, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Урал» — «Химки»

Владимир Пономарев — 0:0. «Химки» идут на последнем месте, «Урал» тоже борется за выживание, скорее всего ничья.

Александр Кожевников — 0:1. Думаю, «Химкам» очки сейчас нужны больше, чем «Уралу». Юран уже успел поработать с командой, «Химки» смогут что-нибудь показать.

«Нижний Новгород» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 0:2. «Спартак» — очень неплохая команда. «Нижний Новгород» играл на эмоциональном подъеме, но молодежь долго не выдерживает в таком ритме. Думаю, «Спартак» возьмет реванш за первый круг.

Александр Кожевников — 1:2. «Спартак» должен выигрывать. Мне как болельщику особенно хочется этого. «Нижний Новгород» — команда с характером, но в этот раз ему не повезет.

«Ахмат» — «Локомотив»

Владимир Пономарев — 0:1. У «Ахмата» хорошее положение в турнирной таблице, он играет на кураже, но и у «Локомотива» хорошая, грамотная команда. Гости одержат минимальную победу.

Александр Кожевников — 1:0. «Ахмат» — домашняя команда. Думаю, он может обыграть «Локомотив» на своем поле.

Футболисты «Зенита». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Зенит» — «Арсенал»

Владимир Пономарев — 2:0. «Зенит» играет дома, поэтому можно смело говорить о победе в два мяча.

Александр Кожевников — 2:0. У «Зенита» в последние годы были проблемы с «Арсеналом» в выездных встречах, но дома он своего не отдаст.

«Уфа» — «Краснодар»

Владимир Пономарев — 1:2. Составы команд уже стабилизировались. «Краснодар» неплохо выглядит, а «Уфа» уже ни на что не претендует, рассчитывает на расширение лиги. Краснодарцы одержат победу.

Александр Кожевников — 1:0. «Краснодар» потерял многих игроков, дела у него не очень. «Уфа» — цепкая команда. Думаю, дома уфимцы выиграют 1:0.

Леонид Слуцкий и Алексей Березуцкий. Денис Тырин/ПФК ЦСКА

ЦСКА — «Рубин»

Владимир Пономарев — 0:0. «Рубин» будет очень опасен после предыдущего матча, где, по мнению Слуцкого, команду засудили. Армейцам придется тяжело, и они не смогут выиграть.

Александр Кожевников — 1:1. Битва грандов, Слуцкий против бывшего клуба. Не знаю, дисквалифицируют ли его, но «Рубин» будет биться за своего тренера.

«Сочи» — «Крылья Советов»

Владимир Пономарев — 1:1. Обе команды показывают не очень интересную игру, действуют от обороны. Будет ничья.

Александр Кожевников — 2:0. Мне симпатичен «Сочи», очень хорошая команда. Думаю, дома сочинцы выиграют 2:0.

«Динамо» — «Ростов»

Владимир Пономарев — 1:0. Карпин смог выиграть последний матч, но думаю, дома «Динамо» победит.

Александр Кожевников — 2:1. «Ростову» нужно набирать очки, у него новый-старый тренер. При этом «Динамо» должно побеждать, «Ростов» еще сыроват.