Три гонщика, две фигуристки и один кубок: мощная поддержка «Зенита» в золотом матче

Сегодня спортивные события стали конкурировать с городскими фестивалями, ТВ-сериалами и другими развлечениями. Футбол, хоккей, фигурное катание, кольцевые гонки и ралли-рейды — все это мы увидели на матче Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом». На примере главного матча в сезоне разбираемся: как спортивные клубы и их партнеры становятся конкурентами Netflix в борьбе за внимание зрителей.

Футбол — игра для болельщиков. Их внимание — это мощная поддержка команды, движущая сила и позитивная энергия. Но чтобы завоевать его, клубам и их партнерам каждый раз приходится стараться придумывать что-то новое. Выигрывают от этого все, потому что в итоге спортивные события выходят за рамки чего-то регулярного и превращаются в настоящее зрелище!

Матч всех звезд

В воскресенье «Зенит» снова стал чемпионом России. Но именно этот титул — третий подряд — особенный для сине-бело-голубых, ведь они оформили его на «Газпром Арене» при мощной поддержке родных болельщиков. Для Санкт-Петербурга этот праздник — долгожданный. В прошлом и позапрошлом сезонах «Зенит» формально гарантировал себе первое место вдали от Невы, а сейчас фанаты стали свидетелями триумфа и движущей силой невероятной победы над «Локомотивом» — 6:1.

Титул победителя РПЛ «Зенит» завоевал всего через несколько дней после успеха хоккейного «Авангарда». Омский клуб 28 апреля впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, и к матчу «Зенита» прямо на стадион привезли главный хоккейный трофей, чтобы болельщики могли свободно сфотографироваться с ним. «Авангард» и «Зенит» объединяет не только статус лучших клубов России, но и бренд G-Drive, в широком портфеле спортивных активов которого находятся омичи и петербуржцы.

Сердар Азмун, Федор Смолов и Сергей Карасев рядом с машинкой перед началом матча «Зенит» — «Локомотив».

G-Drive далеко не в первый раз устраивает активности на «Газпром Арене», но к золотому матчу «Зенита» задействовал весь портфель спортивных активов. На одном этаже стадиона раздавал автографы руководитель проекта «Международное ралли «Шелковый путь» и руководитель Международного ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин, а недалеко от него снимали тиктоки фигуристки команды Team Tutberidze Камила Валиева и Майя Хромых. На другом этаже в эфире «PROЗенит онлайн» выступали мотогонщица Анастасия Нифонтова и многократный победитель международных гонок на выносливость, пилот и менеджер российской команды G-Drive Racing Роман Русинов, который на своем гоночном болиде доставил Кубок Гагарина на 3-ю игру финала турнира.

«Когда я говорю о поддержке, то вспоминаю марафон «24 часа Ле-Мана», — говорит Русинов. — Гонка собирает 500 тысяч человек за день! Официально, конечно, на трибунах около 250 тысяч, но остальные наблюдают за соревнованиями с деревьев, из кемпингов и так далее. Это круто! В прошлом году мне не хватало этого гула — из-за ковида болельщиков не пустили, и было очень странно.

Болельщики создают особую атмосферу, причем не только в автогонках, но и в футболе. Чем больше фанатов поддерживают команду, тем сильнее спортсмену хочется биться за лучший результат. Самая главная мотивация — твой стадион, твои болельщики. Именно они — движущая сила для всех, в том числе для «Зенита». То, что он играет дома при таком большом числе людей, придает дополнительную энергию и силы футболистам, мотивирует их на красивую игру. И в автогонках та же история — болельщики усиливают желание делать еще сильнее, еще быстрее, еще лучше. Автомобиль едет за счет топлива. Когда ты нажимаешь газ, в двигатель поступает топливо, а автомобиль ускоряется. То же самое с болельщиками".

Студия.

Мощная поддержка

Болельщики — это не просто зрители, они — часть соревнований. При своих фанатах «Зенит» в последних двух матчах — с «Ротором» и «Локомотивом» — наколотил 12 мячей! Кричалки и песни без остановок звучали на «Петровском», не стихают они и на «Газпром арене». Но кроме звуковой, питерские фанаты мощнее всех и в поддержке визуальной. На матче «Зенита» с «Локомотивом» «вираж» перед началом игры показал стадиону масштабный перфоманс с богатырями и текстом «На родной Руси не бывать врагу», а уже по ходу второго тайма, при счете 6:1, на трибуне активных болельщиков развернули баннер «Бог любит Троицу» с намеком на третье подряд золото невского клуба, которого ждут аккурат на Пасху.

Впрочем, мощь поддержки болельщиков чувствуется спортсменами во всех видах спорта. Даже когда зрителей нет рядом.

«В ралли-рейдах поддержка болельщиков вроде бы остается за кадром, ведь мы выступаем не на стадионе или треке, где есть трибуны, и спортсмен видит болельщиков, — рассказывает Анастасия Нифонтова. — Но сейчас, благодаря соцсетям, связь с болельщиками можно поддерживать практически напрямую. После финиша каждой гонки я вижу кучу уведомлений в телефоне, и эта энергия придает силы, заставляет двигаться вперед. Помню, в Боливии во время «Дакара» меня узнал заправщик — дедушка, который на ломаном английском мне сказал, что следит за результатами, болеет за Нифонтову! Такие моменты особенно заряжают — незнакомый человек в далекой стране знает и переживает за тебя».

Отдельного упоминания стоят болельщики в фигурном катании — одном из самых популярных видов спорта в нашей стране. Команда Team Tutberidze — одна из сильнейших в мире, а Камила Валиева и Майя Хромых уже обладают гигантской фанбазой.

«Когда на трибунах есть болельщики, то ты выходишь на старт как на праздник, — отмечает Валиева. — Тебя поддерживают, любят, знают. Любое выступление — для болельщиков. Часто меня поддерживают и в соцсетях, дарят подарки. Кто-то даже сам их собирает. Например, для меня делали журнальчик с фотографиями, картинами и пожеланиями от болельщиков».

«А мне на день рождения фан-группа подарила набор для рисования, бутылку, скакалку, — подхватывает Хромых. — Для меня болельщики невероятно важны. Они — моя движущая сила, создают теплую атмосферу, помогают настроиться на прокат, заряжают энергией».

Камила Валиева и Майя Хромых.

Движущая сила

Болельщики — движущая сила. В футболе, автогонках, фигурном катании и практически любом другом спорте. Поэтому благодарить фанатов за поддержку и обеспечивать драйв на стадионе и вокруг него важно как клубам, так и их партнерам.

«Зенит» — лучший в России по активностям в игровой день. Фан-променады на «Газпром Арене» уже стали привычными, и игра с «Локомотивом» не стала исключением. Перед матчем болельщики наносили аквагрим и рисовали плакаты для поддержки игроков, пополняли коллекцию автографов росписями Константина Зырянова и Владимира Чагина, зажигали на концертах рок-групп: Animal ДжаZ, НЭП, Бригадный подряд. И если приглашать звезд для символического первого удара по мячу уже стало привычным, то процесс доставки мяча к началу игры G-Drive и Зенит сумели сделать оригинальным. Мяч на поле подвезли к центральному кругу на брендированной машинке, управляемой известной гонщицей Анастасией Нифонтовой. А у входа на стадион желающие могли сфотографироваться с настоящим гоночным болидом команды G-Drive Racing, на котором Роман Русинов привез кубок Гагарина на одну из финальных игр КХЛ.

И к большим околофутбольным (в хорошем смысле слова) активностям болельщики давно привыкли. Например, «G-Drive Шоу» на YouTube-канале «Зенита», в котором звезды клуба с юмором демонстрируют свои скиллы, набрало миллионы просмотров. А чего стоит вручение премии лучшему игроку месяца на дроне? Год назад во время самоизоляции именно так получил приз Малком, находясь в своей квартире. И эти активности создаются специально для болельщиков.

Владимир Чагин с болельщиком «Зенита».

«В футболе все болельщики на трибунах, от них исходит сильная энергетика, эту связь ощущают и игроки «Зенита», — подчеркивает Владимир Чагин. — Я люблю Санкт-Петербург, здесь другие люди, другая атмосфера. Думаю, петербургские болельщики за своих переживают больше, чем в остальных городах. Вообще болельщики — такая же движущая сила для спорта, как топливо для грузовика. И та, и другая энергия двигает вперед, помогает побеждать.

Безусловно, есть разница между стадионными видами спорта — хоккеем, футболом, баскетболом — и ралли-рейдами. У нас стадион — вся планета! Но поддержка болельщиков важна везде. Помню, как стою перед стартом где-то в пустыне и чувствую, что за мной и за всей командой наблюдают наши преданные болельщики. Это добавляет и волнения, и сил.

Чем дальше уезжаешь от страны, тем больше чувствуешь необходимость поддержки. У нашего Международного ралли «Шелковый путь» есть болельщики, которые приезжают на любые соревнования, и им неважно, в какой точке планеты они проходят. Даже если любимая команда проигрывает, они все равно остаются рядом, верят в спортсменов. Когда болельщиков много, от них исходит настоящая «боевая» энергетика — спортсмен чувствует, что победит любого соперника и сделает это не раз".