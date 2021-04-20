В РПЛ осталось 13 главных арбитров

По состоянию на сегодня глава в распоряжении главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи осталось 13 главных арбитров.

В феврале бюро исполкома РФС утвердило список судей, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России во второй части сезона-2020/21. В него вошли 20 человек:

Владислав Безбородов, Ян Бобровский, Василий Казарцев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Станислав Васильев (Ижевск), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Антон Фролов, Павел Шадыханов (все — Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин (оба — Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Артем Чистяков (Кулешовка).

По разным причинам в премьер-лиге перестали работать в качестве арбитров Алексей Еськов, Евгений Турбин, Алексей Сухой, Николай Волошин, Алексей Амелин, Роман Галимов и Анатолий Жабченко.

Новички — Бобровский и Фролов, вернули в РПЛ Чистякова. Но они пока не могут судить игры с использованием видеоассистентов, так как не получили необходимых лицензий.

Кроме того, решением контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА на 90 дней до второй половины июня отстранен Лапочкин. Больше не будет получать назначений Вилков. Пару туров пропустит Левников. Травмирован Матюнин.

В числе ассистентов судей было 37 человек. При этом Дмитрия Березнева и Николая Богача включали только с правом назначения на один матч, в том числе, на кубковую игру с участием команд РПЛ. Они завершали карьеру, им дали возможность провести свои последние встречи и попрощаться с судейством.

В список ВАР в феврале вошли 22 человека: Алексей Амелин (Тула), Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Артем Любимов, Иван Сиденков (все — Санкт-Петербург), Станислав Васильев (Ижевск), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Николай Волошин (Смоленск), Анатолий Жабченко (Краснодар), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Павел Шадыханов (все — Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Виталий Мешков, Игорь Панин, Евгений Турбин (все — Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Алексей Сухой (Люберцы). В списке АВАР 23 ассистента.

(Александр Бобров)