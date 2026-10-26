Агент Комличенко и Ненахова об атаке БПЛА на поезд, где ехал «Локомотив»: «Состояние не самое приятное. Но с ребятами все хорошо»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко и защитника Максима Ненахова, в разговоре с «СЭ» высказалась по поводу попадания беспилотника в поезд, в котором ехали футболисты московского клуба.

Трагедия случилась под Воронежем. В результате атаки беспилотника пострадали 5 пассажиров поезда, один находится в тяжелом состоянии. Футболисты «Локомотива» не пострадали, поскольку находились на расстоянии 4 вагонов от места, куда пришелся удар.

«Разговаривал с ребятами. Состояние не самое приятное. Но с ребятами все хорошо. Сейчас они на автобусах добираются до Москвы», — сказал Клюев «СЭ».

В 12-м туре РПЛ «Локомотив» уступил на выезде «Ростову» (0:2).

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