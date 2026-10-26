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Агент Комличенко и Ненахова прокомментировал состояние футболистов после атаки БПЛА на поезд

Агент Комличенко и Ненахова об атаке БПЛА на поезд, где ехал «Локомотив»: «Состояние не самое приятное. Но с ребятами все хорошо»

Константин Белов
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Николая Комличенко и защитника Максима Ненахова, в разговоре с «СЭ» высказалась по поводу попадания беспилотника в поезд, в котором ехали футболисты московского клуба.

Трагедия случилась под Воронежем. В результате атаки беспилотника пострадали 5 пассажиров поезда, один находится в тяжелом состоянии. Футболисты «Локомотива» не пострадали, поскольку находились на расстоянии 4 вагонов от места, куда пришелся удар.

«Разговаривал с ребятами. Состояние не самое приятное. Но с ребятами все хорошо. Сейчас они на автобусах добираются до Москвы», — сказал Клюев «СЭ».

В 12-м туре РПЛ «Локомотив» уступил на выезде «Ростову» (0:2).

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Максим Ненахов
Николай Комличенко
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
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 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
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