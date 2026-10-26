Журова назвала недопустимой атаку БПЛА на поезд, где находились игроки «Локомотива»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» попадание беспилотника в поезд, в котором ехали футболисты «Локомотива».

«Ужасные новости, но, главное, что обошлось без жертв. К сожалению, сейчас время такое. Нельзя сказать, что к такому привыкаешь, но эти вещи происходят — никто не застрахован от такого. Очень хочется, чтобы начались уже мирные переговоры. Не понятно, была ли целенаправленная атака, но пострадали гражданские. Это недопустимые вещи», — сказала Журова «СЭ».

Сейчас команда направляется на автобусах в Москву.

В 12-м туре РПЛ «Локомотив» уступил на выезде «Ростову» (0:2).

Кирилл Радченко

Подписывайся на канал «СЭ» в Max