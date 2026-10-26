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Москвичев о дебюте за «Зенит» в РПЛ: «Ждал, ставил себе такие цели»

Роман Кольцов
Корреспондент
Богдан Москвичев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев в разговоре с «СЭ» высказался о своих эмоциях после дебютного матча за «Зенит» в РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0) в 12-м туре.

— Какие эмоции от дебюта за «Зенит» в РПЛ? Когда узнал, что будешь играть в старте?

— Абсолютно спокоен. Не могу сказать, что чересчур счастлив. Ждал, ставил себе такие цели. Узнал об этом буквально за пару дней до матча. Наверное, взволнован был больше всего в тот момент, когда узнал.

— Сразу же была проверка для тебя — били пенальти. Почему Миро не попал попал по воротам? Сработала аура Москвичева?

— Мне кажется, что-то свыше. Должно было так случиться. Похоже на какой-то сюжет: снова пенальти, как было против них в Каспийске в Кубке. Но разные исходы. Хорошо, что теперь случилось так, — сказал Москвичев «СЭ».

22-летний воспитанник «Зенита» дебютировал за основную команду в чемпионате России. Махачкалинское «Динамо» не нанесло ни одного удара в створ ворот, а нападающий Миро не забил пенальти.

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РПЛ
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ФК Зенит
Богдан Москвичев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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