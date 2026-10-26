Москвичев о дебюте за «Зенит» в РПЛ: «Ждал, ставил себе такие цели»

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев в разговоре с «СЭ» высказался о своих эмоциях после дебютного матча за «Зенит» в РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0) в 12-м туре.

— Какие эмоции от дебюта за «Зенит» в РПЛ? Когда узнал, что будешь играть в старте?

— Абсолютно спокоен. Не могу сказать, что чересчур счастлив. Ждал, ставил себе такие цели. Узнал об этом буквально за пару дней до матча. Наверное, взволнован был больше всего в тот момент, когда узнал.

— Сразу же была проверка для тебя — били пенальти. Почему Миро не попал попал по воротам? Сработала аура Москвичева?

— Мне кажется, что-то свыше. Должно было так случиться. Похоже на какой-то сюжет: снова пенальти, как было против них в Каспийске в Кубке. Но разные исходы. Хорошо, что теперь случилось так, — сказал Москвичев «СЭ».

22-летний воспитанник «Зенита» дебютировал за основную команду в чемпионате России. Махачкалинское «Динамо» не нанесло ни одного удара в створ ворот, а нападающий Миро не забил пенальти.

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