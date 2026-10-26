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Футболисты «Локомотива» возобновили тренировки после атаки БПЛА на поезд

Футболисты «Локомотива» возобновили тренировки после атаки БПЛА на поезд

«Локомотив» вернулся на тренировочную базу после атаки БПЛА на поезд с футболистами команды в Воронежской области.

«На фоне появившейся информации в СМИ «Локомотив» сообщает, что команда в полном составе вернулась в расположение тренировочной базы и приступила к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России. Все службы клуба проявили оперативные, слаженные и профессиональные действия. «Локомотив» выражает отдельную благодарность РПЛ и руководству «Факела» за поддержку», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Инцидент произошел во время возвращения «Локомотива» с выездного матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (0:2). В результате атаки БПЛА никто из футболистов и сотрудников московского клуба не пострадал.

26 октября ТАСС сообщил о повреждении вагона поезда Анапа — Москва в результате атаки БПЛА. Движение поездов на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж приостановили в связи с отсутствием напряжения в сети.

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Источник: ФК «Локомотив»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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