Футболисты «Локомотива» возобновили тренировки после атаки БПЛА на поезд

«Локомотив» вернулся на тренировочную базу после атаки БПЛА на поезд с футболистами команды в Воронежской области.

«На фоне появившейся информации в СМИ «Локомотив» сообщает, что команда в полном составе вернулась в расположение тренировочной базы и приступила к подготовке к матчам Кубка и чемпионата России. Все службы клуба проявили оперативные, слаженные и профессиональные действия. «Локомотив» выражает отдельную благодарность РПЛ и руководству «Факела» за поддержку», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Инцидент произошел во время возвращения «Локомотива» с выездного матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (0:2). В результате атаки БПЛА никто из футболистов и сотрудников московского клуба не пострадал.

26 октября ТАСС сообщил о повреждении вагона поезда Анапа — Москва в результате атаки БПЛА. Движение поездов на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж приостановили в связи с отсутствием напряжения в сети.

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