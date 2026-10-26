Источник: БПЛА попал в поезд, в котором «Локомотив» возвращался в Москву после игры с «Ростовом»
Поезд, в котором игроки и персонал «Локомотива» возвращались в Москву после матча с «Ростовом» (0:2) в 12-м туре РПЛ, попал под атаку БПЛА, сообщает журналист Иван Карпов.
Информацию об инциденте подтвердил Mash на спорте полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев.
По информации источника, ни один из представителей клуба не пострадал, но ранения получили пять других пассажиров. Врачи «Локомотива» оказывали им помощь на месте происшествия. БПЛА попал в поезд на 4 вагона дальше того, в котором ехали футболисты.
26 октября ТАСС сообщил о повреждении вагона поезда Анапа — Москва в результате атаки БПЛА. Движение поездов на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж приостановили в связи с отсутствием напряжения в сети из-за атаки БПЛА.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
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2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
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3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
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5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
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8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
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9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
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10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1