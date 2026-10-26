Источник: БПЛА попал в поезд, в котором «Локомотив» возвращался в Москву после игры с «Ростовом»

Поезд, в котором игроки и персонал «Локомотива» возвращались в Москву после матча с «Ростовом» (0:2) в 12-м туре РПЛ, попал под атаку БПЛА, сообщает журналист Иван Карпов.

Информацию об инциденте подтвердил Mash на спорте полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев.

По информации источника, ни один из представителей клуба не пострадал, но ранения получили пять других пассажиров. Врачи «Локомотива» оказывали им помощь на месте происшествия. БПЛА попал в поезд на 4 вагона дальше того, в котором ехали футболисты.

26 октября ТАСС сообщил о повреждении вагона поезда Анапа — Москва в результате атаки БПЛА. Движение поездов на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж приостановили в связи с отсутствием напряжения в сети из-за атаки БПЛА.

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