Мостовой о «Краснодаре»: «Если на месте Мусаева был бы футбольный человек, то его раскритиковали или вообще убрали»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Краснодара».

«Главная проблема «Краснодара» — отсутствие побед. А чего не хватает для победы — это вопрос к Мусаеву. Он лучше всех все знает. Если на его месте был бы футбольный человек, то его раскритиковали или вообще убрали с поста главного тренера», — сказал Мостовой «СЭ».

«Краснодар» не побеждает на протяжении семи матчей во всех турнирах. В чемпионате команда занимает пятое место в четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max