Орлов: «Обляков и Кисляк нейтрализовали Барко в дерби»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в матче против ЦСКА.

«Думаю, Барко мог сыграть значительно лучше. От него ждали большей остроты в созидании. Получается, центральные полузащитники ЦСКА — Обляков и Кисляк — с ним справились, нейтрализовали», — сказал Орлов «СЭ».