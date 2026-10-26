Орлов: «Обляков и Кисляк нейтрализовали Барко в дерби»
Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в матче против ЦСКА.
«Думаю, Барко мог сыграть значительно лучше. От него ждали большей остроты в созидании. Получается, центральные полузащитники ЦСКА — Обляков и Кисляк — с ним справились, нейтрализовали», — сказал Орлов «СЭ».
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|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
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|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
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|16
|
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|12
|4
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|5
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|15
|
8
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|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
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|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
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|7
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|13
|
11
|Акрон
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|2
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|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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