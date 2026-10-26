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Вратарь «Зенита» Москвичев о третьем пенальти в ворота «Динамо» Мх: «Думал о том, чтобы пробить»

Роман Кольцов
Корреспондент

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичев в разговоре с «СЭ» заявил, что во время матча 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0) думал о том, чтобы пробить пенальти.

«Зенит» трижды пробил пенальти в матче с махачкалинцами: на 63-й минуте Фелипе Аугусто открыл счет, Максим Глушенков удвоил преимущество сине-бело-голубых на 77-й, а Кевин Андраде не реализовал одиннадцатиметровый на 90+8-й минуте.

— Незадолго до матча Александр Селихов забил прямым ударом со штрафного за «Урал». У «Зенита» пенальти били три разных игрока. В концовке не было мысли, что можно пойти и пробить?

— Кстати, я думал об этом! Да. Понимал, что сейчас будет пенальти и свисток. Где-то у меня промелькнула такая мысль. Но надо учитывать, что это мой первый матч за «Зенит» в чемпионате, и не стоит быть таким самоуверенным. Чуть-чуть спокойнее и готовиться к следующему матчу.

— Теоретически, штрафной пробил бы?

— Лучше, наверное, пенальти? Еще и при таком счете... 1:1 у них [у «Урала»] было. Это, конечно, история на века, — сказал Москвичев «СЭ».

22-летний воспитанник «Зенита» дебютировал за основную команду в матче РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:0).

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Богдан Москвичев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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 7
П
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Спартак

 4
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И К Ж
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