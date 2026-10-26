Вратарь «Зенита» Москвичев о третьем пенальти в ворота «Динамо» Мх: «Думал о том, чтобы пробить»

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичев в разговоре с «СЭ» заявил, что во время матча 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:0) думал о том, чтобы пробить пенальти.

«Зенит» трижды пробил пенальти в матче с махачкалинцами: на 63-й минуте Фелипе Аугусто открыл счет, Максим Глушенков удвоил преимущество сине-бело-голубых на 77-й, а Кевин Андраде не реализовал одиннадцатиметровый на 90+8-й минуте.

— Незадолго до матча Александр Селихов забил прямым ударом со штрафного за «Урал». У «Зенита» пенальти били три разных игрока. В концовке не было мысли, что можно пойти и пробить?

— Кстати, я думал об этом! Да. Понимал, что сейчас будет пенальти и свисток. Где-то у меня промелькнула такая мысль. Но надо учитывать, что это мой первый матч за «Зенит» в чемпионате, и не стоит быть таким самоуверенным. Чуть-чуть спокойнее и готовиться к следующему матчу.

— Теоретически, штрафной пробил бы?

— Лучше, наверное, пенальти? Еще и при таком счете... 1:1 у них [у «Урала»] было. Это, конечно, история на века, — сказал Москвичев «СЭ».

22-летний воспитанник «Зенита» дебютировал за основную команду в матче РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:0).

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