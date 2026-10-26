Орлов — о решении Карседо выпустить Параду вместо Дмитриева: «И что он показал?»

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил использование фланговых футболистов «Спартака» в дерби против ЦСКА.

«Есть у меня вопросы и по использованию фланговых футболистов.

Дмитриев явно выделяется, особенно когда подключается к атакам. У него хорошая скорость, он способен обыграть соперника один в один, создать остроту. Но ставка слева в обороне была почему-то сделана на Параду. И что он показал?

Возможно, в каких-то матчах Карседо следует играть с тремя центральными защитниками, а на позициях латералей использовать Дмитриева и Маркиньоса.

На мой взгляд, перед Карседо сейчас стоят две основные задачи: наладить игру в обороне и найти оптимальное место для Даку в стартовом составе. Без решения этих проблем красно-белым будет очень тяжело», — сказал Орлов «СЭ».

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