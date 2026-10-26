Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Комментатор Орлов раскритиковал решение тренера Спартака Карседо выпустить Параду вместо Дмитриева

Орлов — о решении Карседо выпустить Параду вместо Дмитриева: «И что он показал?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил использование фланговых футболистов «Спартака» в дерби против ЦСКА.

«Есть у меня вопросы и по использованию фланговых футболистов.

Дмитриев явно выделяется, особенно когда подключается к атакам. У него хорошая скорость, он способен обыграть соперника один в один, создать остроту. Но ставка слева в обороне была почему-то сделана на Параду. И что он показал?

Возможно, в каких-то матчах Карседо следует играть с тремя центральными защитниками, а на позициях латералей использовать Дмитриева и Маркиньоса.

На мой взгляд, перед Карседо сейчас стоят две основные задачи: наладить игру в обороне и найти оптимальное место для Даку в стартовом составе. Без решения этих проблем красно-белым будет очень тяжело», — сказал Орлов «СЭ».

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Фелипе Аугусто празднует гол с&nbsp;пенальти в&nbsp;ворота махачкалинского &laquo;Динамо&raquo; 25&nbsp;октября.«Какие споры по пенальти в ворота Махачкалы? Почему Карседо оставил в запасе Даку?» Орлов — о победе «Зенита» и поражении «Спартака»

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Виктор Парада
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
Игорь Дмитриев (футбол)
Читайте также
Игдисамов сказал, что «надо уметь резать мясо», а красно-белые сознались в провале. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
«Барселона» — «Реал»: основная информация о матче
UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева
Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Вратарь «Зенита» Москвичев о третьем пенальти в ворота «Динамо» Мх: «Думал о том, чтобы пробить»
Орлов: «Обляков и Кисляк нейтрализовали Барко в дерби»
Москвичев о дебюте за «Зенит» в РПЛ: «Ждал, ставил себе такие цели»
Орлов: «Не понимаю, почему Карседо оставляет Даку в запасе. Для нашего чемпионата он практически незаменим»
Орлов: «Карседо ошибся со схемой. «Спартак» словно проспал первые 15 минут»
Орлов: «Москвичев мне давно нравится. Сегодня практически не допустил ошибок»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вратарь «Зенита» Москвичев о третьем пенальти в ворота «Динамо» Мх: «Думал о том, чтобы пробить»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости