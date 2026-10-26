Роднина выразила соболезнования пострадавшим в результате атаки беспилотника ВСУ на поезд

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» попадание беспилотника в поезд, в котором ехали футболисты «Локомотива».

«Это был поезд с обычными пассажирами, с гражданами Российской Федерации. Люди возвращались из отпуска. Не будем выделять то, что там были и футболисты «Локомотива» — это не совсем тактично. Соболезнования пострадавшим. Желаем быстрейшего выздоровления тем, кто получил травмы. Но мы все прекрасно понимаем, в каком сейчас находимся состоянии», — сказала Роднина «СЭ».

Сейчас команда направляется на автобусах в Москву.

В 12-м туре РПЛ «Локомотив» уступил на выезде «Ростову» (0:2).

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