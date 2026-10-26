«Какие споры по пенальти в ворота Махачкалы? Почему Карседо оставил в запасе Даку?» Орлов — о победе «Зенита» и поражении «Спартака»

Известный комментатор — о главных матчах воскресенья.

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо», высказался о четырех пенальти в матче, выделил Максима Глушенкова и объяснил, что необходимо изменить Хуану Карседо в игре «Спартака».

«Все четыре пенальти назначены по делу»

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

— Сами видите, как сейчас играют лидеры. «Динамо» уступило «Акрону». «Краснодар» не справился с «Балтикой». Да и в московском дерби далеко не все считали фаворитом ЦСКА.

Вот и «Зенит» в первом тайме матча с Махачкалой столкнулся с определенными проблемами. Даже поймал себя на мысли по ходу встречи: было бы хорошо, если бы гости забили. Гол раззадорил бы подопечных Семака, добавил бы игре интриги.

В целом сине-бело-голубые выглядели не так убедительно, как в поединке с «Ахматом». Чувствовалась какая-то усталость, не хватало движения, борьбы за мяч.

Вообще, редкий случай, когда в одном матче назначают аж четыре пенальти! И ведь все они по делу. Нарушения действительно имели место.

Споры по поводу первого 11-метрового в ворота «Динамо»? А какие тут споры? Говорят, что Зинович лишь слегка придержал Нино за футболку? Постойте, это же фол! Более того, защитник гостей сам же и вынес мяч головой из своей штрафной. Если бы не вынос, наверное, можно было бы рассуждать иначе. А так судья имел основания назначить пенальти. Оттянул за футболку, уронил Нино, да еще и в мяч сыграл... И потом, мы же видели матчи на недавнем чемпионате мира. Там такие вещи карались.

Надо отдать должное «Динамо». Команда Евсеева стала играть иначе, чем раньше. Она колючая, организованная, ее непросто пройти. Махачкалинцы доставили «Зениту» немало проблем.

Фото Вячеслав Евдокимов, «СЭ»

Неслучайно же Нино признали лучшим футболистом встречи. Заслуженная награда! Не так часто ее вручают защитникам. Бразилец проделал большой объем работы, потому что соперник частенько переходил в атаку, создавал моменты, заставлял оборону хозяев напрягаться.

Глушенков — безусловный лидер «Зенита». Ни прибавить, ни убавить! В первом тайме Максим был не слишком заметен, раскачивался. Зато после перерыва почувствовал игру, взял инициативу на себя. Практически все опасные атаки стали проходить через него.

Посмотрите, сколько остроты он создал во втором тайме! Если не будет Глушенкова, «Зениту» придется очень сложно. Это его первый гол с пенальти в нынешнем чемпионате. Все остальные мячи он забивал с игры.

Соболев приболел, не попал даже в заявку. Его, конечно, не хватало. Он здорово цепляется за мячи, вступает в единоборства.

Фелипе Аугусто реализовал пенальти. Теперь почувствует уверенность. Но если говорить непосредственно о его игре, то пока ему не хватает взаимопонимания с партнерами. И Соболев, на мой взгляд, смотрится интереснее, ярче бразильца. Александр уже забил восемь мячей. Тут статистика говорит сама за себя.

Вернулся на поле Вендел. Оправился от травмы, получил несколько игровых минут. У Семака появляются дополнительные варианты в центре поля — как говорится, внутренние инвестиции (улыбается).

Хочу отдельно отметить молодого вратаря «Зенита» Богдана Москвичева. Он мне давно нравится. Помню его еще по выступлениям за «Оренбург», где он находился в аренде. Подтянутый парень. Быстрый, подвижный. И сегодня ошибок практически не допустил.

Миро не реализовал пенальти, пробил мимо ворот. Но Москвичев угадал направление удара.

В концовке на поле появились Мусаев и Кондаков. Последний ведь вполне мог забить, сыграть на добивании. Главное, что ребята получают возможность проявить себя. Постепенно привыкают к взрослому футболу.

Теперь «Зениту» предстоит выезд в Самару к «Крыльям Советов». А это крепкий орешек! Я смотрю их матчи — очень интересная команда. Все бегут, все стараются, есть техничные ребята. За ними интересно наблюдать.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Карседо ошибся со схемой»

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

«Спартак» уступил ЦСКА в дерби. Красно-белые разочаровали в первом тайме, пропустили быстрый гол. Такое ощущение, что подопечные Карседо вышли на матч какими-то сонными, проспали первые 15 минут. Отсюда такие провалы в обороне. Проблемы сзади никуда не делись! Защитников слишком легко проходят.

Думаю, Барко мог сыграть значительно лучше. От него ждали большей остроты в созидании. Получается, центральные полузащитники ЦСКА — Обляков и Кисляк — с ним справились, нейтрализовали.

Я совершенно не понимаю, почему Карседо оставляет Даку в запасе. Для нашего чемпионата это очень ценный, практически незаменимый футболист. Он умеет выигрывать борьбу, цепляться за мяч, оказывать давление на защитников.

Уверен, Даку свои десять голов в сезоне забьет. Но для этого необходимо регулярно выходить на поле с первых минут. Считаю, Карседо не угадал со схемой. Можно было использовать систему 4-4-2, выпустить одновременно Даку и Угальде. Кем тогда пожертвовать в середине поля? Пруцевым. Он не убедил в дерби.

Карседо надо подумать, как задействовать сильные стороны албанского нападающего. Потому что он способен создавать проблемы практически любой обороне в РПЛ.

Есть у меня вопросы и по использованию фланговых футболистов.

Дмитриев явно выделяется, особенно когда подключается к атакам. У него хорошая скорость, он способен обыграть соперника один в один, создать остроту. Но ставка слева в обороне была почему-то сделана на Параду. И что он показал?

Возможно, в каких-то матчах Карседо следует играть с тремя центральными защитниками, а на позициях латералей использовать Дмитриева и Маркиньоса.

На мой взгляд, перед Карседо сейчас стоят две основные задачи: наладить игру в обороне и найти оптимальное место для Даку в стартовом составе. Без решения этих проблем красно-белым будет очень тяжело.