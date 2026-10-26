Мостовой о дерби: «Расстроен результатом, потому что «Спартак» проиграл. Но ЦСКА заслуженно победил»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

«Конечно, многое решил гол на первой минуте. Кто мог это предположить? И все перевернулось, и в первую очередь для «Спартака». Но при этом даже при счете 2:0 гости создавали моменты. И если бы у них была хорошая реализация, то они могли бы свести встречу вничью. Я расстроен результатом, потому что «Спартак» проиграл. Но в матче у них было много голевых моментов. ЦСКА нужно похвалить, они заслужили победу. Игдисамов переиграл Карседо? План у всех один — выйти и победить. Поэтому не надо говорить, что ЦСКА делал ставку на первые 15 минут. А «Спартак» не хотел забить в это время? Может быть, у ЦСКА в матче против «Динамо» была ставка на пропущенные два мяча в конце встречи? В футбол играют люди, тем он и прекрасен. Никто не знает, как сложится встреча», — сказал Мостовой «СЭ».

ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Спартак» (23 очка) находится на пятом месте.

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