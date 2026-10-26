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Александр Мостовой признался, что расстроен поражением Спартака от ЦСКА

Мостовой о дерби: «Расстроен результатом, потому что «Спартак» проиграл. Но ЦСКА заслуженно победил»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» (2:0) в матче 12-го тура РПЛ.

«Конечно, многое решил гол на первой минуте. Кто мог это предположить? И все перевернулось, и в первую очередь для «Спартака». Но при этом даже при счете 2:0 гости создавали моменты. И если бы у них была хорошая реализация, то они могли бы свести встречу вничью. Я расстроен результатом, потому что «Спартак» проиграл. Но в матче у них было много голевых моментов. ЦСКА нужно похвалить, они заслужили победу. Игдисамов переиграл Карседо? План у всех один — выйти и победить. Поэтому не надо говорить, что ЦСКА делал ставку на первые 15 минут. А «Спартак» не хотел забить в это время? Может быть, у ЦСКА в матче против «Динамо» была ставка на пропущенные два мяча в конце встречи? В футбол играют люди, тем он и прекрасен. Никто не знает, как сложится встреча», — сказал Мостовой «СЭ».

ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Динамо» по дополнительным показателям. «Спартак» (23 очка) находится на пятом месте.

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Александр Мостовой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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