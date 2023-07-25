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«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
Сергею Семаку придется найти замену главной звезде команды.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил договоренность петербургского клуба с саудовским «Аль-Хилялем» о переходе Малкома. Трансфер бразильца составит 60 миллионов евро.

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Вариант 1. Бакаев как прямая замена

Фото «СЭ»

Продажа Малкома означает серьезную головную боль для тренерского штаба сине-бело-голубых. Глупо даже лишний раз констатировать то, сколь значим был бразилец для команды. Но на переживания нет времени — сезон уже стартовал, и надо думать, как перестраиваться.

Если говорить сугубо о тактике, то уход Малкома влечет за собой две вещи. Первое — смерть едва рожденной идеи по переводу бразильца на место «десятки», где он фрагментарно играл на предсезонном турнире и в матче за Суперкубок России. Второе — вероятный отказ от прекрасно работавшей в прошлом сезоне расстановки 4-3-3. Почему? Семак прошлым летом во многом перешел на нее, так как хотел максимально раскрыть качества Малкома. Эта схема позволила бразильцу заявить о себе в «Бордо», после чего он перебрался в «Барселону», но Семак по разным причинам долго не переодевал «Зенит» в 4-3-3. Как показал выдающийся прошлый сезон Малкома, эта расстановка действительно идеально ему подходит.

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Вместе с тем подобная схема требует наличия в составе пары гиператакующих вингеров или, как в случае с «Зенитом», хотя бы одного — класс Малкома превосходит средний уровень команды, поэтому ради него производить такое перестроение имело смысл. Если эта схема останется прежней, а трансферов на вход не будет, то выбор у Семака один — перевести в основу Зелимхана Бакаева. Больше левоногих футболистов, отдаленно напоминающих Малкома, в «Зените» нет.

Этот ход насколько примитивный, настолько и спорный. Сменщик Малкома должен как минимум не сильно уступать ему в результативности, скорости, быстроте мышления и степени взаимодействия с партнерами. Бакаев, конечно, голоден, в расцвете сил (ему 27 лет) и уже провел солидный матч с «Пари НН», где отдал голевую передачу. Но сможет ли Зелимхан заменить Малкома на дистанции? В этом есть сомнения даже со скидкой на то, что «Зенит» выступает лишь во внутренних турнирах.

Важное напоминание и уточнение: зимой в Санкт-Петербург переедет юный бразильский вингер Педро, чей потенциал — на уровне Малкома. Но он правша и играет на левой бровке, так что вариант «дотянуть с Бакаевым до зимы, а там придет новичок» здесь не сработает.

Вариант 2. Сопоставимый по уровню новичок

Фото «СЭ»

Нет сомнений, что в «Зените» осознают проблему. У клуба наверняка был план на случай трансфера Малкома, ведь он мог состояться в любой момент — все понимали, что бразилец ликвиден на трансферном рынке. Неудивительно, что еще на прошлой неделе разрослись слухи об интересе сине-бело-голубых к бразильскому вингеру «Бенфики» Давиду Нересу. По многим параметрам он сопоставим с Малкомом — тоже левша, тоже тяготеет к правой бровке, тоже родился в Сан-Паулу, тоже 26 лет.

Даже если сине-бело-голубые решат сделать Бакаева ведущим правым форвардом команды, то усиление этой позиции все равно понадобится. Об этом РИА Новости сказал и сам председатель правления «Зенита» Александр Медведев: «Наличие минимум двух высококлассных футболистов на каждую позицию — это предпосылка для побед. Горячку пороть необходимости нет, поскольку трансферное окно открыто. Мы изучим, какие возможности есть. Думаю, получив это известие, многие игроки будут заинтересованы в том, чтобы дать нам свои предложения».

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Генеральный директор клуба отметил и то, что «Зенит» не будет разделять потенциальных новичков по национальному признаку, но, кажется, в данном случае сине-бело-голубым необходим именно легионер, причем желательно бразилец. Магия Малкома работала бы хуже без латиноамериканской свиты вокруг него, и это стоит учитывать. «Зенит» стал заложником собственной стратегии и в идеале должен найти бразильца.

Вариант 3. Возвращение к 4-4-2

Фото «СЭ»

Ответ на вопрос о том, каким будет новый «Зенит», частично дал матч с «Пари НН». Да, в Нижнем Новгороде Семак не отошел от схемы 4-3-3, но наличие в составе Ерохина давало ей оттенок подзабытых 4-4-2.

Номинально у «Зенита» все для этого есть: Кассьерра и Сергеев — подходящие форварды, фланговых полузащитников тоже хватает, да и проблема осиротевшего без Вендела с Кузяевым центра поля будет решена, хоть и радикально. Да и рабочая нога полузащитников на бровках в 4-4-2 не так принципиальна, как в 4-3-3, так что можно обойтись и правшами.

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Но на деле это будет откат к «заводским настройкам» для «Зенита». Четыре года назад футболисты хотя бы понимали эту систему, а большинству из нынешнего набора исполнителей придется тяжело. Кроме того, возникнут проблемы в центре поля, игра вновь будет вертикальной, а результативность может вообще упасть — это у Азмуна с Дзюбой была химия, а Кассьерра с Сергеевым взаимодействуют так себе.

Данный вариант, конечно, можно применять, но лучше оставить его на концовки встреч, где нужно вырывать победы или ничьи.

Вариант 4. Переход на схему с тремя центральными защитниками

Фото «СЭ»

Все предыдущие версии — попытка осмыслить потерю конкретного игрока, пусть и очень важного. Но давайте взглянем на всю летнюю трансферную кампанию «Зенита» целиком и сопоставим ее с действиями Семака на поле. Вполне возможно, что Сергей Богданович все это время готовил почву для глобального перестроения, предвидя скорый уход Малкома.

В воскресенье «Зенит» объявил о покупке центрального защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича. Вопреки слухам, серб присоединился к невскому клубу уже сейчас, а не был отдан белградскому клубу в аренду. Это может означать две вещи: во-первых, восстановление Родригао от травмы займет больше времени, чем ожидалось, а во-вторых, Семак намерен вернуться к схеме с тремя центральными защитниками. В сезоне-2021/22 сине-бело-голубые ее вполне успешно применяли.

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Но зачем переходить на блок 3-Х-Х сейчас, когда нет еврокубков, а «Зенит» и так доминирует? Возможно, штаб Семака чувствует, что Ренан из-за излишней авантюрности не может играть в двойке, а не ставить бразильца Сергей Богданович, видимо, не может — главный тренер «Зенита» сам на это намекнул в апреле. С приходом Эраковича и, косвенно, Марио Фернандеса команда получает возможность для маневра: серб адаптирован к игре в любой системе, а русский бразилец, как отметил Семак, может занять место и в центре обороны. Кроме того, в тройке защитников на предсезонном турнире попробовал себя Караваев, так что и его переквалификацию не стоит исключать. А ведь еще есть Чистяков, Алип, Адамов и Васильев, да и Дуглас Сантос с Барриосом имеют опыт игры на этой позиции.

В схеме 3-4-2-1 блистал Клаудиньо — именно он был признан лучшим футболистом сезона-2021/22. Нынешняя роль «восьмерки» бразильцу не совсем подходит, так что перестроение на эту расстановку может его заново раскрыть и сделать из него нового бомбардира. Опять же, и здесь рабочая нога не столь важна, так что впереди могут сыграть и Мантуан, и Мостовой, и Бакаев.

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Хотя и в этом случае состав «Зенита» выглядел бы сильнее с гипотетическим новичком. Все сводится к тому, что сине-бело-голубым необходим свежий футболист на замену Малкому, пусть они и так уже неоднократно перевернули трансферный рынок этим летом. Но окно открыто еще почти два месяца, так что время есть. Кто знает, может, за этот отрезок у «Зенита» купят еще кого-нибудь, и искать усиление придется по новой.

Малком Филипе (Малком)
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