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Сегодня, 14:30

«За что будет бороться «Локомотив»? «Динамо» же сохранило Тюкавина!» Семин — о Глушенкове в «Зените»

Юрий Семин отреагировал на переход Глушенкова в «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Максим Глушенков
Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Интервью легенды железнодорожников.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не понимает ситуации, при которой атакующий полузащитник железнодорожников Максим Глушенков в ближайшее время станет игроком «Зенита».

— Глушенков в «Зените». Для вас это шок?

— Наверное, надо понять, какие задачи стоят перед «Локомотивом» в следующем сезоне. Собирается ли команда бороться за чемпионство или нет? Если клуб хочет претендовать на титул, то, значит, надо оставлять Глушенкова. «Динамо» же сохранило Тюкавина, переподписало с ним контракт. Так и здесь. В чем разница?

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Кроме того, считаю, что в контрактах таких талантливых футболистов, как Глушенков, нужно прописывать такую сумму отступных, чтобы конкуренты столкнулись с финансовыми проблемами при желании забрать этого игрока. Вот и все.

— Жемалетдинов — серьезная потеря для «Локо»?

— И Рифат, и Антон Миранчук, если уйдет... Наверное, надо как-то договариваться с такими футболистами, как-то решать эти вопросы, если хочешь бороться за чемпионство.

— В общем, вам тревожно за железнодорожников?

— Нет, больше не хочется развивать эту тему. Просто ответил вам на вопрос про Глушенкова. Как-то так.

Футболист Максим Глушенков
Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Судя по тому, как усиливается сейчас «Зенит», конкурентов у него не будет?

— Посмотрим. Конкуренция всегда есть. Но какие вопросы к «Зениту»? Там грамотно поступают. Если покупают игрока за серьезные деньги, то потом продают за большую сумму. Помните, говорили, что питерцы слишком много потратили на Малкома. Но ведь они и продали его дороже! О чем это говорит? Менеджмент «Зенита» работает на высочайшем уровне. Если тратят, то потом зарабатывают. Вот это правильная модель.

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— Если позволите, два вопроса про Евро-2024. Кто из команд впечатлил?

— Турнир только набирает обороты. Пока понравилась Германия. Сегодня еще посмотрим матч Испании и Италии. Немцы выступают дома, играют в удовольствие. Видно, что они четко выполняют установку тренера Нагельсманна. Много коротких передач, сразу после потерь мяча вступают в прессинг. Бросается в глаза, что команда хорошо готова к турниру.

— Кто разочаровал?

— Не готов пока рассуждать в таком ключе. Просто нужно объективно смотреть на вещи. Разные подборы исполнителей, разные команды. Ясно, что выделяются Германия, Франция, Италия, Испания. А остальные играют слабее в силу своих возможностей. Cлишком возрастная Хорватия? Рано делать выводы. Впереди еще один тур группового турнира. У тех же немцев есть довольно опытные футболисты. Разве они плохо играют? Вообще, мне понравился анализ Гаджи Гаджиева. Если есть возможность — почитайте. Замечательная аналитика. Ни убавить, ни прибавить.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Семин
6
32
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В «Спартаке» избегают разговоров о титулах. Это осторожность или трезвая самооценка?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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