В «Спартаке» избегают разговоров о титулах. Это осторожность или трезвая самооценка?
Красно-белые представили нового тренера и обновленную стратегию. О победах в каждом турнире теперь никто не говорит.
В среду в Москве прошли пресс-конференция и представление нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Вместе с тренером на встрече с журналистами присутствовал спортивный директор клуба Томаш Амарал.
В отличие от подобных мероприятий прошлых лет, где руководство клуба и тренер, как правило, озвучивали цели на сезон, в этот раз подобных высказываний не было. Амарал ограничился заявлением о том, что перед ним стоит задача построить правильную систему и наладить клубные процессы. От заявлений о борьбе за титул португалец всячески открещивался: «Мы не обещаем титулов, мы будем строить команду». Пусть каждый из болельщиков «Спартака» сам для себя оценивает этот посыл.
Нежелание Амарала говорить о поставленных руководством задачах вполне объяснимо. Португалец боится говорить о борьбе за медали, потому что, если этой борьбы не будет, в конце сезона журналисты обязательно об этом спросят. Ну, или в «Спартаке» действительно трезво оценили происходящее вокруг и поняли, что бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо» они объективно не готовы.
Вообще заявления Амарала по ходу всей пресс-конференции звучали достаточно спорно, если не сказать странно. На вопрос о возможном трансфере защитника «Крыльев» Горшкова Амарал ответил, что в «Спартаке» будут играть люди, которые готовы биться за цвета. Неужели господин Амарал не понимает, что времена подобных романтических историй давно остались в прошлом. Сегодня футболисты играют прежде всего за деньги и в том месте, где их больше дают.
Амарал также ушел от важного вопроса о будущем Соболева. Посмотрим, что будет дальше — посыл португальца был именно таким. Уверенности в том, что Соболев останется в команде в будущем сезоне, кажется, нет ни у кого. Потеря основного нападающего с правильным паспортом может обернуться для Станковича большими проблемами.
Сам Станкович держался более уверенно, нежели Амарал. Серб шутил, давал логичные ответы, спорил с журналистами и явно пытался произвести положительное впечатление. В отличие от спортивного директора Станкович все-таки сказал, что «Спартак» должен бороться за победы во всех турнирах, в которых принимает участие.
Гвоздем программы стал ответ Станковича на фразу «Добро пожаловать в ад». Новый босс «Спартака» заявил, что он не боится ада, так как лично знаком с дьяволом. Похоже, заряды фанатов «Спартака» после стартового свистка: «Боже, «Спартак» храни» теряют свою актуальность. Теперь помогать красно-белым в борьбе со своими врагами будет Люцифер и его друг Деян.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4