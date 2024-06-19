В «Спартаке» избегают разговоров о титулах. Это осторожность или трезвая самооценка?

Максим Алланазаров — об исторических переменах в «Спартаке».

Красно-белые представили нового тренера и обновленную стратегию. О победах в каждом турнире теперь никто не говорит.

В среду в Москве прошли пресс-конференция и представление нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Вместе с тренером на встрече с журналистами присутствовал спортивный директор клуба Томаш Амарал.

В отличие от подобных мероприятий прошлых лет, где руководство клуба и тренер, как правило, озвучивали цели на сезон, в этот раз подобных высказываний не было. Амарал ограничился заявлением о том, что перед ним стоит задача построить правильную систему и наладить клубные процессы. От заявлений о борьбе за титул португалец всячески открещивался: «Мы не обещаем титулов, мы будем строить команду». Пусть каждый из болельщиков «Спартака» сам для себя оценивает этот посыл.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нежелание Амарала говорить о поставленных руководством задачах вполне объяснимо. Португалец боится говорить о борьбе за медали, потому что, если этой борьбы не будет, в конце сезона журналисты обязательно об этом спросят. Ну, или в «Спартаке» действительно трезво оценили происходящее вокруг и поняли, что бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо» они объективно не готовы.

Вообще заявления Амарала по ходу всей пресс-конференции звучали достаточно спорно, если не сказать странно. На вопрос о возможном трансфере защитника «Крыльев» Горшкова Амарал ответил, что в «Спартаке» будут играть люди, которые готовы биться за цвета. Неужели господин Амарал не понимает, что времена подобных романтических историй давно остались в прошлом. Сегодня футболисты играют прежде всего за деньги и в том месте, где их больше дают.

Амарал также ушел от важного вопроса о будущем Соболева. Посмотрим, что будет дальше — посыл португальца был именно таким. Уверенности в том, что Соболев останется в команде в будущем сезоне, кажется, нет ни у кого. Потеря основного нападающего с правильным паспортом может обернуться для Станковича большими проблемами.

Сам Станкович держался более уверенно, нежели Амарал. Серб шутил, давал логичные ответы, спорил с журналистами и явно пытался произвести положительное впечатление. В отличие от спортивного директора Станкович все-таки сказал, что «Спартак» должен бороться за победы во всех турнирах, в которых принимает участие.

Гвоздем программы стал ответ Станковича на фразу «Добро пожаловать в ад». Новый босс «Спартака» заявил, что он не боится ада, так как лично знаком с дьяволом. Похоже, заряды фанатов «Спартака» после стартового свистка: «Боже, «Спартак» храни» теряют свою актуальность. Теперь помогать красно-белым в борьбе со своими врагами будет Люцифер и его друг Деян.