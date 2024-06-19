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Сегодня, 19:15

В «Спартаке» избегают разговоров о титулах. Это осторожность или трезвая самооценка?

Станкович дал первую пресс-конференцию в «Спартаке»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Максим Алланазаров — об исторических переменах в «Спартаке».

Красно-белые представили нового тренера и обновленную стратегию. О победах в каждом турнире теперь никто не говорит.

В среду в Москве прошли пресс-конференция и представление нового главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Вместе с тренером на встрече с журналистами присутствовал спортивный директор клуба Томаш Амарал.

Деян Станкович. «Добро пожаловать в ад? Я лично знаком с дьяволом — все будет хорошо». «Спартак» представил Станковича

В отличие от подобных мероприятий прошлых лет, где руководство клуба и тренер, как правило, озвучивали цели на сезон, в этот раз подобных высказываний не было. Амарал ограничился заявлением о том, что перед ним стоит задача построить правильную систему и наладить клубные процессы. От заявлений о борьбе за титул португалец всячески открещивался: «Мы не обещаем титулов, мы будем строить команду». Пусть каждый из болельщиков «Спартака» сам для себя оценивает этот посыл.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нежелание Амарала говорить о поставленных руководством задачах вполне объяснимо. Португалец боится говорить о борьбе за медали, потому что, если этой борьбы не будет, в конце сезона журналисты обязательно об этом спросят. Ну, или в «Спартаке» действительно трезво оценили происходящее вокруг и поняли, что бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо» они объективно не готовы.

Вообще заявления Амарала по ходу всей пресс-конференции звучали достаточно спорно, если не сказать странно. На вопрос о возможном трансфере защитника «Крыльев» Горшкова Амарал ответил, что в «Спартаке» будут играть люди, которые готовы биться за цвета. Неужели господин Амарал не понимает, что времена подобных романтических историй давно остались в прошлом. Сегодня футболисты играют прежде всего за деньги и в том месте, где их больше дают.

Амарал также ушел от важного вопроса о будущем Соболева. Посмотрим, что будет дальше — посыл португальца был именно таким. Уверенности в том, что Соболев останется в команде в будущем сезоне, кажется, нет ни у кого. Потеря основного нападающего с правильным паспортом может обернуться для Станковича большими проблемами.

Сам Станкович держался более уверенно, нежели Амарал. Серб шутил, давал логичные ответы, спорил с журналистами и явно пытался произвести положительное впечатление. В отличие от спортивного директора Станкович все-таки сказал, что «Спартак» должен бороться за победы во всех турнирах, в которых принимает участие.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; новый тренер &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» презентует Станковича: первая пресс-конференция тренера в Москве. Онлайн-трансляция

Гвоздем программы стал ответ Станковича на фразу «Добро пожаловать в ад». Новый босс «Спартака» заявил, что он не боится ада, так как лично знаком с дьяволом. Похоже, заряды фанатов «Спартака» после стартового свистка: «Боже, «Спартак» храни» теряют свою актуальность. Теперь помогать красно-белым в борьбе со своими врагами будет Люцифер и его друг Деян.

Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
5
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«Добро пожаловать в ад? Я лично знаком с дьяволом — все будет хорошо». «Спартак» представил Станковича
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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