«В случае чемпионства «Зенита» обещаю сделать татуировку льва». Интервью Лусиано

Разговор с аргентинским новичком сине-бело-голубых, который забил четыре мяча в своих первых шести официальных матчах в составе питерцев.

Поставил перед собой цель — стать лучшим бомбардиром РПЛ

— Лусиано, ты бодро стартовал в РПЛ, забив четыре гола в трех турах подряд. Сам ожидал, что начнешь карьеру в «Зените» настолько результативно?

— Нет, но очень старался помочь во всех матчах. Конечно, иногда получается, а иногда нет. Но важно быть ментально здоровым, ведь чемпионат длинный. Нужно много работать, чтобы играть на хорошем уровне. Чтобы команда находилась на первом месте.

— С «Краснодаром» и «Оренбургом» тебе отличиться не удалось. Переживаешь из-за того, что прервалась голевая серия?

— Мне как нападающему всегда хочется забивать. Не буду скрывать, что получаю от этого большое удовольствие. Бывает, что не получается, ведь нам иногда противостоят сложные соперники. Не считаю, что моя прервавшаяся голевая серия — это какая-то трагедия. Наоборот, надо мыслить позитивно. Главное — баланс во всем.

— Сколько голов ты должен забить к концу сезона, чтобы остаться довольным собой? Какая твоя личная цель как бомбардира?

— Точное количество мячей не назову. Но я поставил себе цель — стать лучшим бомбардиром РПЛ.

— До перехода в «Зенит» что ты знал о российском футболе?

— С «Зенитом» был знаком по матчам в еврокубках. Клуб всегда на слуху. Но, если честно, не так пристально следил за чемпионатом России, так как в Аргентине не особо популярна ваша лига. А то, что «Зенит» является самым большим и титулованным клубом России, в Аргентине знают.

— Твоя фамилия Гонду, но на майке написано Лусиано. Почему так?

— Мне красивее кажется имя на футболке. Обсуждал это с клубом: и людям здесь проще и комфортнее произносить так. Меня вообще во всех командах называют Лучи или Лучо, так что в «Зените» я — Лусиано.

Лусиано Гонду. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нужно посетить русскую баню

— Между бразильцами и аргентинцами особые отношения. Шутите с партнерами по команде на тему вечного противостояния?

— У нас хорошие взаимоотношения, мы всегда на позитиве. Иногда можем пошутить друг над другом.

— С кем из одноклубников ты чаще всего общаешься?

— С Матео Кассьеррой и Вильмаром Барриосом. Стараемся встречаться в выходные дни. С бразильцами — тоже, но чаще с испаноговорящими ребятами.

— У русских игроков в «Зените» есть традиция — брать с собой легионеров и идти в баню. Тебя успели приобщить?

— Еще нет, но у меня есть такое желание. Хочу посетить русскую баню.

— Тебя уже узнают на улицах Санкт-Петербурга? Можешь спокойно прогуляться по Невскому проспекту?

— Несмотря на то что я похож на русского, меня каким-то образом узнают на улицах и просят сфотографироваться, ха-ха. Мне это приятно. А по городу могу спокойно прогуляться. Вообще без проблем.

— Ты в Петербурге уже полтора месяца. Как тебе он?

— Очень нравятся здешняя архитектура, парки, достопримечательности и рестораны. Мы с девушкой еще не успели все посмотреть, но в ближайшее время обязательно сделаем это. Отдельно хочу отметить уровень нашей базы и инфраструктуры в целом, ну а «Газпром Арена» — само по себе удивительное сооружение. Впечатляет.

— Есть ли планы выучить русский язык? Нино, например, говорил о том, что планирует дать интервью на русском.

— Он большой молодец. Нино подошла был роль переводчика. Это действительно большое преимущество — общаться со всеми в команде. В будущем планирую догнать его в этом плане.

— Самое вкусное блюдо, которое ты попробовал в России?

— Тут очень вкусные супы, особенно мне понравился борщ.

Лусиано Гонду и Мойзес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В будущем хочу играть за «Барселону»

— Для тебя «Зенит» — это трамплин в более сильные европейские лиги? У тебя есть мечта попасть в состав гранда или не рвешься туда?

— «Зенит» — сильная команда, да еще и базируется в таком красивом городе. Пока я наслаждаюсь игрой и хотелось бы задержаться тут подольше, войти в историю клуба. Но у меня есть и мечта детства: всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону».

— Ты играл на Олимпиаде в Париже за сборную Аргентины. Насколько реальна цель попасть в ее состав на ЧМ-2026?

— Конечно, хотелось бы. Сборная Аргентины — лучшая в мире, у нас много уважаемых футболистов. Выступать за национальную команду — это мечта каждого аргентинца.

— Не считаешь, что твои шансы могли снизиться из-за переезда в Россию?

— Спорная тема. Не думаю, что из-за перехода в «Зенит» я не смогу попасть в сборную Аргентины, «Зенит» — крепкая европейская команда, у нас собраны сильные футболисты. В эпоху цифровых технологий люди могут следить за любым чемпионатом. Достаточно включить интернет.

— Ты, как и многие другие аргентинцы, обожаешь мате. Можешь рассказать, почему этот напиток должен попробовать каждый россиянин?

— О да! Я уже многих в команде угостил. Со мной его часто пьет Вильмар. Мате — наш традиционный напиток, я вместе с ним с детства. Считаю, что мате подойдет жителям России, так как у вас в стране осенью и зимой довольно холодно, а он согревает.

— У латиноамериканцев много тату. У тебя их практически нет, почему?

— Я не фанат татуировок, но они у меня есть в небольшом количестве. Совсем маленькие.

— Готов ли пообещать сделать татуировку в случае чемпионства «Зенита»?

— Сделаю себе татуировку льва, ха-ха.