Хотя в целом матч был классным.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 2:2 (1:0)

Голы: Дрейер, 36 (1:0). Онугха, 66 (2:0). Смолов, 68 (2:1). Жемалетдинов, 90+3 (2:2).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Самошников, Дрейер (Бакаев, 72), Хван Ин Бом (Костюков, 89), Кварацхелия, Абильдгор, Тальби, Хакшабанович, Онугха (Игнатьев, 78).

«Локомотив» (Москва): Худяков, Ненахов (Живоглядов, 46), Пабло, Баринов, Куликов (Анджорин, 71), Тикнизян (Рыбчинский, 88), Марадишвили, Петров (Жемалетдинов, 46), Бека-Бека, Смолов, Керк.

Предупреждения: Бека-Бека, 8. Петров, 21. Тальби, 39. Самошников, 75. Марадишвили, 90+2.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Петросян (Ростов-на-Дону).

ВАР: Турбин (Дмитров). Богданов (Верея).

16 октября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

«Локомотив» спас ничью в Казани в матче 11-го тура РПЛ: «Рубин» пропустил гол в самой концовке после неудачного ввода мяча в игру от Дюпина. Но вратарь гостей Худяков выглядел еще хуже.

«Локо» опять потерял очки из-за вратаря. Странно, что клуб не нашел сменщика Гильерме

Уже на 5-й минуте матча Онугха вышел один на один с Худяковым и забил гол, который позже отменили из-за фола Хакшабановича. Смутила игра молодого голкипера: он завалился под себя после не самого удачного удара форварда «Рубина» почти по центру.

Уже засчитанный гол Дрейера — тоже отчасти вратарский. Да, датчанин бил прицельно и точно в угол, но все-таки в ближний. Худяков как будто не успел вовремя оттолкнуться, чтобы дотянуться до мяча.

А второй гол казанцев — катастрофа. 17-летний вратарь после прострела с фланга сначала перехватил мяч, но затем вдруг выпустил его из рук прямо перед Онугхой. Нападающий снова забил — на этот раз легитимно.

В прошлом туре гол «Ростова» с углового тоже случился не без помощи Худякова, которого затолкали за линию ворот. По сути, «Локомотив» два матча подряд теряет очки из-за неопытности вратаря, который вынужден играть на таком уровне. Просто у «Локо» больше никого нет. В запасе у Маркуса Гисдоля были 22-летний Савин и 17-летний Матюнин, но вряд ли они сильнее и уж точно не опытнее Худякова.

Вообще странно, что «Локомотив» отпустил Коченкова, не взяв никого на случай травмы Гильерме. Похвально, что клуб хочет доверять игрокам своей академии и дает воспитаннику шанс. Но пока это стоит красно-зеленым очков. Странное решение менеджмента с учетом того, что клуб был очень активен на трансферном рынке и не жалел денег на легионеров.

Дюпин ужасно играет ногами . « Рубин » упустил победу из - за его ввода мяча

«Рубин» до 93-й минуты вел матч к победе, но второй раз в сезоне теряет очки из-за слабой игры ногами Дюпина. Вратарь ужасно ввел мяч в игру — просто отдал его футболистам «Локомотива». Анджорин доставил его до Жемалетдинова — удар и гол. При этом Дюпин еще и предъявлял претензии полевым игрокам — мол, те не смогли сами контролировать мяч.

? БУУУУМ!!! Отчаянный выстрел Рифата на последних секундах спас ничью. Дюпин виноват? pic.twitter.com/0TzqIJgolk — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021

Но все-таки вопросы к Дюпину есть, и это не первый подобный привоз голкипера в этом сезоне: в Краснодаре в 6-м туре он тоже неудачно ввел мяч перед вторым голом хозяев. Тогда «Рубин» проиграл 0:2.

В «Рубине» давно знают об этой проблеме, даже искали вратаря зимой, но решили доверить место в воротах Дюпину. Да, он плохо играет ногами, но зато отлично выглядит на линии и обладает хорошей реакцией.

Тем не менее сегодня игра ногами вратаря за полминуты до конца матча стоила казанцам очков. «Рубин» мог прервать серию без побед, которая достигла уже четырех матчей. Упускать победы на последних секундах после такой паники при игре с мячом — катастрофа. Даже Леонид Слуцкий не смог объяснить действия своих игроков.

«На моей памяти в первый раз так бездарно пропускается мяч в компенсированное время. У меня нет объяснения, почему так произошло, почему пошла передача назад и был такой вынос. Я не могу логически объяснить действия, которые и объяснять не надо», — отметил тренер.

«Рубин» мог подпортить дебют Гисдолю, чья команда тоже привозила мяч в свои ворота, но в итоге казанцы сами подарили сопернику ничью.