Кризис «Локомотива» только усиливается. Кошмар в Ростове, а дальше — ЦСКА и «Спартак»
Так, как «Локомотив», в этом сезоне не трясет ни один клуб РПЛ.
Две недели назад все обсуждали выход команды из кризиса после 5:0 в Воронеже. Но уже через три дня она дома проиграла по пенальти «Акрону». И теперь в шаге от того, чтобы вылететь из FONBET Кубка России уже на групповом этапе.
В прошлом туре «Локо» вел 3:1 у «Краснодара» на 85-й минуте. Но упустил победу, а новый матч начал так, будто это продолжение прошлого.
«Ростов», который в этом сезоне тоже не в праймовой форме и уже пережил смену руководства, тренера, а также уход лидеров, с запасом выдал свой лучший матч под руководством Кириченко. И уверенно вонзил два гола уже к 24-й минуте.
А прямо перед перерывом мог оформить разгром.
На его фоне у «Локомотива» ничего не работало — и это уже фирменный почерк команды Галактионова. В обороне она рассыпается перед обычным навесом Кучаева, а Лангович спокойно расстреливает Митрюшкина из вратарской. В этот момент защитника «Ростова» никто не держал.
Попытка выбраться из обороны приводит к ошибке Комличенко, обрезу — и моментальному выходу Олусегуна один на один после классного заброса Сако. Потому что полсостава выключились, а Ньямси за форвардом просто не успел. Глядя на его игру в первом тайме, хотелось понять, по какому принципу тренерский штаб выбирает центральных защитников. Эта позиция ротируется чуть ли не в каждом туре (только в РПЛ использовались уже шесть разных пар). Но в Ростове Монтес, например, начал в запасе — зато Ньямси играл с первых минут. И все увидели, к чему это привело.
Впереди у «Локомотива» тоже все грустно: к перерыву — лишь пять ударов (у «Ростова» — 10) и ни одного в створ. Такой потерянной команда Галактионова не выглядела даже в самых неудачных матчах сезона.
Показательно, что во втором тайме «Ростов» смотрелся даже мощнее и увереннее, чем в первом. Хотя мог бы спокойно запереться на своей половине и удерживать преимущество. Но что еще важнее — он был гораздо продуктивнее «Локомотива». Это гостям требовалось лезть вперед, доставлять мячи в финальную треть любыми способами (даже самыми примитивными) и пытаться перевернуть практически безнадежную игру. Хотя бы через стандарты.
Что мы увидели вместо этого?
Во-первых, красноречивую разницу ударов в створ только во втором тайме — 5:0. За всю игру «Локомотив» по воротам не попал ни разу.
Во-вторых, очень убедительную победу команды Кириченко. Которая играет в понятный футбол, готова физически, четко осознает, как использовать слабые стороны соперника — благо, что их достаточно. А теперь еще и занимает седьмую строчку.
Ничего из этого списка к «Локомотиву» не применимо. Он снова в зоне стыков. С беспросветной игрой — по интенсивности, мысли и функциональному состоянию.
А впереди — практически убийственный график: в четверг играть против ЦСКА за право остаться в Кубке, а в воскресенье — со «Спартаком» в РПЛ.
Кризис только усиливается — и у меня все меньше понимания, за счет чего Галактионов изменит ситуацию.
Главный вопрос — есть ли это понимание у руководства «Локо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|1 : 1
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|2 : 0
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|2 : 0
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|2 : 0
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1