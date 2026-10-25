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Ростов — Локомотив счет 2:0, обзор матча, видео голов игры 12 тура РПЛ, календарь Локо, 25 октября 2026

Кризис «Локомотива» только усиливается. Кошмар в Ростове, а дальше — ЦСКА и «Спартак»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Фото ФК «Ростов»
Удержится ли Галактионов?
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:0
Локомотив

Так, как «Локомотив», в этом сезоне не трясет ни один клуб РПЛ.

Две недели назад все обсуждали выход команды из кризиса после 5:0 в Воронеже. Но уже через три дня она дома проиграла по пенальти «Акрону». И теперь в шаге от того, чтобы вылететь из FONBET Кубка России уже на групповом этапе.

В прошлом туре «Локо» вел 3:1 у «Краснодара» на 85-й минуте. Но упустил победу, а новый матч начал так, будто это продолжение прошлого.

«Ростов», который в этом сезоне тоже не в праймовой форме и уже пережил смену руководства, тренера, а также уход лидеров, с запасом выдал свой лучший матч под руководством Кириченко. И уверенно вонзил два гола уже к 24-й минуте.

&laquo;Краснодар&raquo; и &laquo;Балтика&raquo; сыграли вничью 1:1 в&nbsp;12-м туре РПЛ.«Краснодар» снова без победы. На гол Кордобы «Балтика» ответила на 90+3-й минуте!

А прямо перед перерывом мог оформить разгром.

На его фоне у «Локомотива» ничего не работало — и это уже фирменный почерк команды Галактионова. В обороне она рассыпается перед обычным навесом Кучаева, а Лангович спокойно расстреливает Митрюшкина из вратарской. В этот момент защитника «Ростова» никто не держал.

Попытка выбраться из обороны приводит к ошибке Комличенко, обрезу — и моментальному выходу Олусегуна один на один после классного заброса Сако. Потому что полсостава выключились, а Ньямси за форвардом просто не успел. Глядя на его игру в первом тайме, хотелось понять, по какому принципу тренерский штаб выбирает центральных защитников. Эта позиция ротируется чуть ли не в каждом туре (только в РПЛ использовались уже шесть разных пар). Но в Ростове Монтес, например, начал в запасе — зато Ньямси играл с первых минут. И все увидели, к чему это привело.

Впереди у «Локомотива» тоже все грустно: к перерыву — лишь пять ударов (у «Ростова» — 10) и ни одного в створ. Такой потерянной команда Галактионова не выглядела даже в самых неудачных матчах сезона.

Фото ФК «Ростов»

Показательно, что во втором тайме «Ростов» смотрелся даже мощнее и увереннее, чем в первом. Хотя мог бы спокойно запереться на своей половине и удерживать преимущество. Но что еще важнее — он был гораздо продуктивнее «Локомотива». Это гостям требовалось лезть вперед, доставлять мячи в финальную треть любыми способами (даже самыми примитивными) и пытаться перевернуть практически безнадежную игру. Хотя бы через стандарты.

Что мы увидели вместо этого?

Во-первых, красноречивую разницу ударов в створ только во втором тайме — 5:0. За всю игру «Локомотив» по воротам не попал ни разу.

Во-вторых, очень убедительную победу команды Кириченко. Которая играет в понятный футбол, готова физически, четко осознает, как использовать слабые стороны соперника — благо, что их достаточно. А теперь еще и занимает седьмую строчку.

Ничего из этого списка к «Локомотиву» не применимо. Он снова в зоне стыков. С беспросветной игрой — по интенсивности, мысли и функциональному состоянию.

&laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью&nbsp;&mdash; 3:3 17&nbsp;октября.«Краснодар» за пять минут превратил 1:3 в 3:3. «Быки» и «Локо» выдали огненную ничью в Черкизове

А впереди — практически убийственный график: в четверг играть против ЦСКА за право остаться в Кубке, а в воскресенье — со «Спартаком» в РПЛ.

Кризис только усиливается — и у меня все меньше понимания, за счет чего Галактионов изменит ситуацию.

Главный вопрос — есть ли это понимание у руководства «Локо».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо 3 : 1
24.10 15:00 Факел – Родина 0 : 1
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов 0 : 2
24.10 19:30 Краснодар – Балтика 1 : 1
25.10 13:45 Ростов – Локомотив 2 : 0
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак 2 : 0
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх 2 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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