Кризис «Локомотива» только усиливается. Кошмар в Ростове, а дальше — ЦСКА и «Спартак»

Удержится ли Галактионов?

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 13:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Так, как «Локомотив», в этом сезоне не трясет ни один клуб РПЛ.

Две недели назад все обсуждали выход команды из кризиса после 5:0 в Воронеже. Но уже через три дня она дома проиграла по пенальти «Акрону». И теперь в шаге от того, чтобы вылететь из FONBET Кубка России уже на групповом этапе.

В прошлом туре «Локо» вел 3:1 у «Краснодара» на 85-й минуте. Но упустил победу, а новый матч начал так, будто это продолжение прошлого.

«Ростов», который в этом сезоне тоже не в праймовой форме и уже пережил смену руководства, тренера, а также уход лидеров, с запасом выдал свой лучший матч под руководством Кириченко. И уверенно вонзил два гола уже к 24-й минуте.

А прямо перед перерывом мог оформить разгром.

На его фоне у «Локомотива» ничего не работало — и это уже фирменный почерк команды Галактионова. В обороне она рассыпается перед обычным навесом Кучаева, а Лангович спокойно расстреливает Митрюшкина из вратарской. В этот момент защитника «Ростова» никто не держал.

Попытка выбраться из обороны приводит к ошибке Комличенко, обрезу — и моментальному выходу Олусегуна один на один после классного заброса Сако. Потому что полсостава выключились, а Ньямси за форвардом просто не успел. Глядя на его игру в первом тайме, хотелось понять, по какому принципу тренерский штаб выбирает центральных защитников. Эта позиция ротируется чуть ли не в каждом туре (только в РПЛ использовались уже шесть разных пар). Но в Ростове Монтес, например, начал в запасе — зато Ньямси играл с первых минут. И все увидели, к чему это привело.

Впереди у «Локомотива» тоже все грустно: к перерыву — лишь пять ударов (у «Ростова» — 10) и ни одного в створ. Такой потерянной команда Галактионова не выглядела даже в самых неудачных матчах сезона.

Фото ФК «Ростов»

Показательно, что во втором тайме «Ростов» смотрелся даже мощнее и увереннее, чем в первом. Хотя мог бы спокойно запереться на своей половине и удерживать преимущество. Но что еще важнее — он был гораздо продуктивнее «Локомотива». Это гостям требовалось лезть вперед, доставлять мячи в финальную треть любыми способами (даже самыми примитивными) и пытаться перевернуть практически безнадежную игру. Хотя бы через стандарты.

Что мы увидели вместо этого?

Во-первых, красноречивую разницу ударов в створ только во втором тайме — 5:0. За всю игру «Локомотив» по воротам не попал ни разу.

Во-вторых, очень убедительную победу команды Кириченко. Которая играет в понятный футбол, готова физически, четко осознает, как использовать слабые стороны соперника — благо, что их достаточно. А теперь еще и занимает седьмую строчку.

Ничего из этого списка к «Локомотиву» не применимо. Он снова в зоне стыков. С беспросветной игрой — по интенсивности, мысли и функциональному состоянию.

А впереди — практически убийственный график: в четверг играть против ЦСКА за право остаться в Кубке, а в воскресенье — со «Спартаком» в РПЛ.

Кризис только усиливается — и у меня все меньше понимания, за счет чего Галактионов изменит ситуацию.

Главный вопрос — есть ли это понимание у руководства «Локо».