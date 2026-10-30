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Локомотив — Спартак, Динамо — Ахмат, Крылья Советов — Зенит: прогнозы на матчи 13 тура РПЛ

«Динамо» разгромит «Ахмат», а «Спартак» проиграет «Локомотиву». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Александр Абустин
корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев и поэт-песенник Александр Шаганов.

«Рубин» — «Факел»

Павел Яковлев — 1:0. Обеим командам нужны очки, но казанцы давно не побеждали и дома должны порадовать болельщиков.

Александр Шаганов — 1:1. Думаю, что гости могут дать прикурить. Обе команды уже успели попрощаться с главными тренерами, и если Ребко с «Факелом» почувствовали вкус победы, то «Рубину» с Кузьминым придется еще подождать.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

«Динамо» — «Ахмат»

Павел Яковлев — 2:1. «Динамо» нужно реабилитироваться после поражения от «Акрона». Будет упорная борьба, но москвичи дожмут.

Александр Шаганов — 3:0. У гостей кризис. В шести последних официальных матчах лишь одна ничья, остальные — поражения. И в этой игре победа «Ахмату» не светит. Его ждет поражение, и, возможно, крупное.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

«Родина» — «Краснодар»

Павел Яковлев — 0:2. «Родина» пока еще не может прийти в себя после смены главного тренера. Победа над «Факелом» придаст ей импульс, но в соперниках «Краснодар», который борется за чемпионство.

Александр Шаганов — 0:1. Сложный матч для гостей, но Кордоба все решит. Низкий поклон Сергею Галицкому.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)
Родина
Краснодар

«Оренбург» — ЦСКА

Павел Яковлев — 1:1. Армейцы играют после двух дерби подряд — будет тяжело. Стоит отметить игру «Оренбурга» дома. Жду ничью.

Александр Шаганов — 1:1. Гостевой матч, раннее начало, искусственный газон и прекрасные результаты «Оренбурга» в последних встречах. Мне очень нравится игра армейцев, но все вышеперечисленное может помешать им добиться победы.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

«Динамо» Мх — «Ростов»

Павел Яковлев — 1:1. Очень тяжело что-то предугадать. Думаю, здесь будет ничья. Обе команды — это сюрприз для меня.

Александр Шаганов — 0:0. В трех последних матчах у «Ростова» в Каспийске ни одного поражения. В этот раз он также не проиграет. Предположу сухой ничейный исход. Кириченко будет атаковать, а Евсеев забить ему не позволит.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 15:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Ростов

«Балтика» — «Акрон»

Павел Яковлев — 2:0. Калининградцы давно не побеждали, и дома при своих болельщиках им пора вернуться на прежние рельсы.

Александр Шаганов — 2:0. Болеем за наших, отечественных специалистов! Пора балтийцам порадовать своих болельщиков, которые заждались победы. Парни Талалаева вылезут вон из кожи и завоюют три очка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Акрон

«Локомотив» — «Спартак»

Павел Яковлев — 1:2. «Спартак» должен реабилитироваться после поражения от ЦСКА. Игра будет достаточно трудная, «Локомотив» однозначно даст бой.

Александр Шаганов — 2:1. Центральный матч тура преподнесет сюрприз. Конечно, гости сильнее по составу и по результатам, но в центре обороны, как и в воротах, у них не все надежно.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

«Крылья Советов» — «Зенит»

Павел Яковлев — 0:2. «Зенит» набрал ход, а «Крылья» пока штормит. Петербуржцам нельзя терять очки с такими соперниками, и они будут максимально мотивированы на победу.

Александр Шаганов — 1:2. Логичная победа «Зенита». Возможно, будет больше голов, не исключено, что некоторые из них — с пенальти.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
02 ноября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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