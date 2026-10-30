«Динамо» разгромит «Ахмат», а «Спартак» проиграет «Локомотиву». Прогнозы на 13-й тур РПЛ
«Рубин» — «Факел»
Павел Яковлев — 1:0. Обеим командам нужны очки, но казанцы давно не побеждали и дома должны порадовать болельщиков.
Александр Шаганов — 1:1. Думаю, что гости могут дать прикурить. Обе команды уже успели попрощаться с главными тренерами, и если Ребко с «Факелом» почувствовали вкус победы, то «Рубину» с Кузьминым придется еще подождать.
«Динамо» — «Ахмат»
Павел Яковлев — 2:1. «Динамо» нужно реабилитироваться после поражения от «Акрона». Будет упорная борьба, но москвичи дожмут.
Александр Шаганов — 3:0. У гостей кризис. В шести последних официальных матчах лишь одна ничья, остальные — поражения. И в этой игре победа «Ахмату» не светит. Его ждет поражение, и, возможно, крупное.
«Родина» — «Краснодар»
Павел Яковлев — 0:2. «Родина» пока еще не может прийти в себя после смены главного тренера. Победа над «Факелом» придаст ей импульс, но в соперниках «Краснодар», который борется за чемпионство.
Александр Шаганов — 0:1. Сложный матч для гостей, но Кордоба все решит. Низкий поклон Сергею Галицкому.
«Оренбург» — ЦСКА
Павел Яковлев — 1:1. Армейцы играют после двух дерби подряд — будет тяжело. Стоит отметить игру «Оренбурга» дома. Жду ничью.
Александр Шаганов — 1:1. Гостевой матч, раннее начало, искусственный газон и прекрасные результаты «Оренбурга» в последних встречах. Мне очень нравится игра армейцев, но все вышеперечисленное может помешать им добиться победы.
«Динамо» Мх — «Ростов»
Павел Яковлев — 1:1. Очень тяжело что-то предугадать. Думаю, здесь будет ничья. Обе команды — это сюрприз для меня.
Александр Шаганов — 0:0. В трех последних матчах у «Ростова» в Каспийске ни одного поражения. В этот раз он также не проиграет. Предположу сухой ничейный исход. Кириченко будет атаковать, а Евсеев забить ему не позволит.
«Балтика» — «Акрон»
Павел Яковлев — 2:0. Калининградцы давно не побеждали, и дома при своих болельщиках им пора вернуться на прежние рельсы.
Александр Шаганов — 2:0. Болеем за наших, отечественных специалистов! Пора балтийцам порадовать своих болельщиков, которые заждались победы. Парни Талалаева вылезут вон из кожи и завоюют три очка.
«Локомотив» — «Спартак»
Павел Яковлев — 1:2. «Спартак» должен реабилитироваться после поражения от ЦСКА. Игра будет достаточно трудная, «Локомотив» однозначно даст бой.
Александр Шаганов — 2:1. Центральный матч тура преподнесет сюрприз. Конечно, гости сильнее по составу и по результатам, но в центре обороны, как и в воротах, у них не все надежно.
«Крылья Советов» — «Зенит»
Павел Яковлев — 0:2. «Зенит» набрал ход, а «Крылья» пока штормит. Петербуржцам нельзя терять очки с такими соперниками, и они будут максимально мотивированы на победу.
Александр Шаганов — 1:2. Логичная победа «Зенита». Возможно, будет больше голов, не исключено, что некоторые из них — с пенальти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1