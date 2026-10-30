«Динамо» разгромит «Ахмат», а «Спартак» проиграет «Локомотиву». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев и поэт-песенник Александр Шаганов.

«Рубин» — «Факел»

Павел Яковлев — 1:0. Обеим командам нужны очки, но казанцы давно не побеждали и дома должны порадовать болельщиков.

Александр Шаганов — 1:1. Думаю, что гости могут дать прикурить. Обе команды уже успели попрощаться с главными тренерами, и если Ребко с «Факелом» почувствовали вкус победы, то «Рубину» с Кузьминым придется еще подождать.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)

«Динамо» — «Ахмат»

Павел Яковлев — 2:1. «Динамо» нужно реабилитироваться после поражения от «Акрона». Будет упорная борьба, но москвичи дожмут.

Александр Шаганов — 3:0. У гостей кризис. В шести последних официальных матчах лишь одна ничья, остальные — поражения. И в этой игре победа «Ахмату» не светит. Его ждет поражение, и, возможно, крупное.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)

«Родина» — «Краснодар»

Павел Яковлев — 0:2. «Родина» пока еще не может прийти в себя после смены главного тренера. Победа над «Факелом» придаст ей импульс, но в соперниках «Краснодар», который борется за чемпионство.

Александр Шаганов — 0:1. Сложный матч для гостей, но Кордоба все решит. Низкий поклон Сергею Галицкому.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

31 октября, 19:45. Арена Химки (Химки)

«Оренбург» — ЦСКА

Павел Яковлев — 1:1. Армейцы играют после двух дерби подряд — будет тяжело. Стоит отметить игру «Оренбурга» дома. Жду ничью.

Александр Шаганов — 1:1. Гостевой матч, раннее начало, искусственный газон и прекрасные результаты «Оренбурга» в последних встречах. Мне очень нравится игра армейцев, но все вышеперечисленное может помешать им добиться победы.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

«Динамо» Мх — «Ростов»

Павел Яковлев — 1:1. Очень тяжело что-то предугадать. Думаю, здесь будет ничья. Обе команды — это сюрприз для меня.

Александр Шаганов — 0:0. В трех последних матчах у «Ростова» в Каспийске ни одного поражения. В этот раз он также не проиграет. Предположу сухой ничейный исход. Кириченко будет атаковать, а Евсеев забить ему не позволит.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 15:15. Анжи Арена (Каспийск)

«Балтика» — «Акрон»

Павел Яковлев — 2:0. Калининградцы давно не побеждали, и дома при своих болельщиках им пора вернуться на прежние рельсы.

Александр Шаганов — 2:0. Болеем за наших, отечественных специалистов! Пора балтийцам порадовать своих болельщиков, которые заждались победы. Парни Талалаева вылезут вон из кожи и завоюют три очка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 17:30. Ростех Арена (Калининград)

«Локомотив» — «Спартак»

Павел Яковлев — 1:2. «Спартак» должен реабилитироваться после поражения от ЦСКА. Игра будет достаточно трудная, «Локомотив» однозначно даст бой.

Александр Шаганов — 2:1. Центральный матч тура преподнесет сюрприз. Конечно, гости сильнее по составу и по результатам, но в центре обороны, как и в воротах, у них не все надежно.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

«Крылья Советов» — «Зенит»

Павел Яковлев — 0:2. «Зенит» набрал ход, а «Крылья» пока штормит. Петербуржцам нельзя терять очки с такими соперниками, и они будут максимально мотивированы на победу.

Александр Шаганов — 1:2. Логичная победа «Зенита». Возможно, будет больше голов, не исключено, что некоторые из них — с пенальти.