ЦСКА забил на 34-й секунде, а «Спартак» оказался не готов к дерби. Игдисамов переиграл Карседо

Яркая победа армейцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Бориско в воротах

Проверка чемпионских амбиций и соответствие их реальным возможностям. Пожалуй, это главная мысль в преддверии воскресного дерби. Тем более ЦСКА дал повод порассуждать на данную тему поражением от «Динамо», которое стало для команды Дмитрия Игдисамова первым в нынешнем сезоне РПЛ. А «Спартак» — при всех заслуженных комплиментах в свой адрес — пока не может похвастаться стабильностью. То покажет почти совершенную игру с «Зенитом», дав повод говорить о чемпионском футболе. То выдаст что-то совсем унылое, как недавно в Самаре.

Вопросов перед дерби было много. Например — вратарский. Когда после предыдущего тура Хуана Карлоса Карседо спросили о вратарском выборе на принципиальный матч, испанец отшутился, заявив, что выпустит Довбню. А итоговый выбор в пользу отбывшего дисквалификацию Максименко не удивил. Все как обычно в матчах чемпионата. Десять полевых игроков начинали и встречу с «Рубином», а Ву, Джику и Жедсон Фернандеш встретили стартовый свисток на скамейке.

В свою очередь, ЦСКА сделал ставку на Бориско. После трансфера из «Балтики» он играл за армейцев только в кубковом турнире. Нельзя сказать, что к Торопу накопилось критически много претензий, но он в последнее время, что называется, не выручал. А в обороне после трех голов от «Динамо» место нашлось как Данилову, так и Лукину (последнего предпочли Абдулкадырову). На сюрприз не тянул только выход в атаке Мусаева, который выглядел самым очевидным вариантом в связи с дисквалификацией Гонду.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Армейский настрой

Как все будет работать? В чем замысел тренеров? Четкий ответ на эти вопросы получить невозможно, потому что доску перевернул сверхбыстрый гол ЦСКА на 34-й секунде. Такой дебют дал красно-синим возможность играть по счету, не форсируя событий. К середине первого тайма у «Спартака» было 62 процента владения при нулевой остроте, а на табло горели цифры 2:0.

Если пытаться детально разобраться с первым взятием ворот, кто-то, конечно, обратит внимание, что все началось с перехвата длинной передачи Литвинова в центральном круге. Только после этого мяч оказался у красно-белых, но они снова потеряли его под давлением, а серия успешных для ЦСКА рикошетов, хоть и имела элемент случайности, стала прямым следствием сумасшедшего настроя армейцев. Первый удар Олейникова остановил Максименко, но на подборе отличился Глебов.

В дальнейшем спартаковское владение оставалось стерильным, что стало заслугой обороны соперника. Обращало на себя внимание, как удалось перекрыть кислород самому эффективному игроку «Спартака» Солари. Разминочный для Бориско удар, да локальный конфликт с Лукиным — вот и все, чем запомнился аргентинец в первые 45 минут. Зато в армейской атаке конкретики было на порядок больше.

Прекрасный пас Кругового шведкой в направлении атаковавшего ближний угол Аззи, выстрел Кисляка с дальней дистанции под перекладину — с ними Максименко справился. А вот удар головой Мусаева, который при подаче углового перехитрил Бабича, оказался неразрешимой задачей.

И ведь первый тайм вполне мог закончиться с крупным счетом, но ускользнувший от Парады Глебов не использовал выход один на один. Максименко снова следует отметить со знаком плюс, так как его самоотверженный бросок навстречу сопернику явно сбил тому прицел.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игра ва-банк

Карседо в перерыве не сделал ни одной замены. Это удивило. С другой стороны, «Спартак» вышел на второй тайм иным. Прежде всего — более эмоциональным и заряженным на борьбу. Агрессивное давление эпизодически заставляло ЦСКА выбираться из-под прессинга даже в собственной штрафной. В короткий отрезок уместились попадание мяча в руку Кругового после выстрела Солари и эффектный удар Маркиньоса пяткой, только оба решения арбитров оказались не в пользу гостей. В первом случае не нашлось оснований для назначения пенальти, а во втором бразилец оказался в офсайде.

Отчасти происходившее на поле можно было объяснить активным дебютом хозяев, которые, похоже, рассчитывали снова обескуражить спартаковцев быстрым голом. Но так как все пошло не по плану, ЦСКА снова откатился в низкий блок, опять заставив соперника ломиться в запертую дверь. А пространство для быстрых выпадов никуда не делось, и Мусаев вполне мог хоронить интригу, когда его к воротам пасом из собственной штрафной отправил Кисляк. И только после этого пошли спартаковские замены, эффект от которых мог получиться мгновенным. Солари и сам не понял, как не смог перед пустыми воротами подстроиться под прострел Дмитриева.

Красно-белые шли ва-банк, освежив фланги, поменяв защитника на Жедсона и добавив в атаку Даку. Пожалуй, ключевым оказался отрезок, по ходу которого Бориско дважды не позволил забить Угальде и выдал еще одно спасение после выстрела с подбора. При этом был шанс и у Лукина, однако по остроте второй тайм явно оставался за гостями. Но — лишь второй. К тому, как все начиналось, «Спартак» оказался не готов.

«Краснодар», «Динамо», ЦСКА — красно-белые проиграли трем конкурентам в борьбе за золото. Это очень много. Зато армейцы продемонстрировали образцовую реакцию на поражение от бело-голубых. Настрой, план на матч, оперативная реакция на происходившее на поле при изменениях в игре — все было на должном уровне. Игдисамов вчистую выиграл большой матч, а заодно взял у Карседо персональный реванш за весенний проигрыш в Кубке.

