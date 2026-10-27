Испанский провал в РПЛ. Почему клубы охотнее экспериментируют с иностранцами, чем с россиянами?

Три из четырех тренерских отставок — легионерские.

Три из четырех

Месяц назад мы уже обращали внимание на интересный факт : первыми уволенными тренерами нынешнего сезона РПЛ стали Хуан Диас из «Родины» и Джонатан Альба из «Ростова» — оба испанцы, причем до приезда в Россию самостоятельно не работавшие на высшем уровне. И тем не менее получившие шанс в нашем сильнейшем дивизионе.

С тех пор случилось еще две отставки. Сначала Олега Василенко в «Факеле», а теперь Франка Артиги в «Рубине». И снова испанец. И снова специалист, который до появления в России не имел опыта руководства взрослыми командами Высшей лиги.

Теперь три из четырех тренерских отставок в РПЛ — легионеров-ноунеймов. Совпадение? Не думаю. Под раздачу попали все трое, подходящие под определение.

На мой взгляд, это звенья одной цепи. У наших клубов появилась странная мода на малоизвестных специалистов, единственный козырь которых в том, что они из футбольной страны. Людей без серьезных достижений, подтвержденного уровня, успешной самостоятельной работы в сильных чемпионатах. Приглашают фактически кота в мешке, рассчитывая, что испанская футбольная школа сама по себе гарантирует качество.

Но практика показывает — не гарантирует.

Сказка об атакующем футболе

О Диасе и Альбе мы говорили в прошлый раз, теперь история Артиги.

В январе «Рубин» расстался с Рашидом Рахимовым, который обеспечивал вполне приличные результаты (8-е, 7-е места в первые два сезона РПЛ и 7-е к моменту увольнения), но не устраивал руководство качеством футбола. Казанцам хотелось большего: яркой игры, интересной атаки, развития молодых футболистов. Ради этого пригласили испанца, который ранее работал в системе «Барселоны».

Звучало заманчиво. Рахимов с его прагматичным подходом — в прошлом, впереди новая философия, комбинационный футбол, удовольствие для зрителей.

Франк Артига. Фото Александр Федоров, «СЭ»

И что получилось?

Ни результатов, ни красивой игры. С чем согласны и в самом клубе. Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба в интервью «БИЗНЕС Online» довольно жестко подвел итоги работы испанца.

Он напомнил, что при назначении Артига обещал изменить стиль команды, сохранить все лучшее из прежних наработок, перейти к более атакующему футболу и научить «Рубин» лучше контролировать ход матчей. Испанец считал, что имеющийся состав способен бороться за более высокие места, а угроза воротам должна исходить не только от Даку. Кроме того, перед тренером ставились задачи по развитию молодежи и раскрытию потенциала игроков.

Итог Дзюба сформулировал предельно ясно: «К сожалению, спустя десять месяцев мы видим, что все эти цели не были достигнуты».

Более того, спортивный директор признал, что при практически неизменном составе оборонительной линии команда стала значительно больше пропускать. То есть потеряла и те качества, которые считались сильными сторонами «Рубина» при Рахимове.

Теперь казанцы занимают 11-е место, всего в одном очке от зоны стыковых матчей. В последних семи встречах не одержано ни одной победы, четыре заключительные проиграны.

Да, летом ушел Мирлинд Даку, потеря серьезнейшая. Но ведь и состав «Рубина» отнюдь не слабый. По оценке Transfermarkt, седьмой по стоимости в РПЛ — сразу за большой шестеркой. А по игре он выглядит так, словно задача — выживание.

Не сомневаюсь, что Артига хорошо разбирается в футболе. У него солидный опыт работы с молодежью, он приятен в общении, умеет производить впечатление. Но где доказательства, что такой человек способен успешно руководить командой РПЛ?

Олег Кузьмин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Где свои?

Теперь «Рубин» возглавил Олег Кузьмин. И у меня есть подозрение, что при нем казанцы станут играть лучше.

Хотя самостоятельного опыта на таком уровне у него тоже нет. Но Кузьмин прекрасно знает клуб, футболистов, внутреннюю кухню, много лет трудился в тренерском штабе. Да и по человеческим качествам руководству хорошо знаком. А главный козырь — понимание менталитета футболистов, особенностей российского футбола.

Получится? Посмотрим. Гарантий нет.

Но даже если Кузьмин не справится, разве его назначение будет менее обоснованным, чем приглашение малоизвестного испанца?

У нас немало собственных молодых тренеров, которые учатся, получают лицензии, работают помощниками, тренируют молодежь и ждут возможности проявить себя. Тот же Алексей Ребко, получивший сейчас шанс в «Факеле» и начавший с двух побед.

Почему-то им приходится годами доказывать право пробиться в РПЛ, тогда как иностранцу иногда достаточно приехать из страны с богатой футбольной историей.

Не поймите неправильно, я совсем не против зарубежных специалистов. Когда в Россию зовут тренера с понятным опытом, серьезными достижениями, репутацией, позволяющей рассчитывать на повышение уровня команды, — прекрасно. И таких примеров у нас хватает. Из задействованных сейчас — те же Хуан Карлос Карседо и Сандро Шварц.

Но если руководство хочет рискнуть и пригласить начинающего специалиста, почему не поискать его среди своих?

Какая польза российскому футболу от того, что очередной безвестный испанец получает работу, проваливается и уезжает? А российский тренер, который мог бы приобрести бесценный опыт, так и остается помощником или «главным» в молодежке.

Создается парадоксальная ситуация. Обычно говорят о предубеждении против иностранцев. У нас же иногда словно наоборот: зарубежный паспорт становится преимуществом, а российский — препятствием.

И это крайне странно.

Хорошо, что не все клубы следуют этой моде.

ЦСКА рискнул с Дмитрием Игдисамовым, который вырос внутри армейской системы. И получил команду, которая десять туров не проигрывала, борется за лидерство, а теперь еще и обыграла «Спартак» Хуана Карседо — 2:0.

«Оренбург» доверился Ильдару Ахметзянову. И мы получили возможность увидеть в деле еще одного интересного российского тренера, который прежде не был главным в РПЛ.

Разумеется, никто не гарантирует, что Игдисамов и Ахметзянов станут большими мастерами. Как и то, что Кузьмин обязательно вытащит «Рубин». Но хотя бы появляется возможность проверить собственные кадры, дать им опыт и открыть новые имена.

А ведь именно так и развивается национальная тренерская школа.

Иностранный специалист должен получать работу не потому, что он испанец, а потому, что он сильнее доступных альтернатив. Если это очевидно — никаких вопросов.

Но когда речь об эксперименте с неизвестным тренером, который нигде не доказал свой уровень, хочется спросить: неужели в России действительно нет никого лучше?

Три испанские отставки в первом круге — хороший повод задуматься над ответом.